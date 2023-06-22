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В Мелитополе прогремела серия взрывов
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В Мелитополе прогремела серия взрывов, сработала система ПВО, сообщают в оперативных службах Запорожской области.
В Telegram-канале оперслужб указано, что в четверг в Мелитополе прозвучали звуки взрывов, информация уточняется.
Накануне сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе группу диверсантов, которые планировали покушение на представителей органов власти Запорожской области.
На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Взрывы прогремели на Украине
В нескольких регионах Украины произошли взрывы
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
В частности, взрывы произошли в Кременчуге, Александрии, Харькове и Кривом Роге, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «массированном ракетном ударе» по объектам в Кривом Роге. Данный регион – «один из районов формирования подразделений, которые затем бросают в наступление на южный фронт». Кроме того, взрывы прозвучали в Никопольском районе Днепропетровской области, где «стоят войска, через Днепр атакующие Энергодар».
Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году
Мединский: Украина была близка к мирному договору в 2022 году, но Запад сорвал его
Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский во время рабочей поездки в Екатеринбург.
По его словам, на переговорах в Стамбуле в прошлом году Россия на деле была готова к мирному решению, также к такому решению был близок и Киев, но кураторов Украины на Западе это не устроило, передает ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.
Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов
Эксперт Климов: С помощью дронов Украина прощупывает работу ПВО в Подмосковье для будущих ударов
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Отправляя беспилотники к российской столице, ВСУ пытаются изучить работу нашей системы ПВО для нанесения более серьезного ущерба. Для противодействия нам необходимо активнее использовать РЛС на авиации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что в Московской области сбиты три украинских БПЛА.
«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.
«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил Климов.
«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – заключил он.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
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За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ около Новодонецкого, Сторожевого Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения уничтожены танк, машина пехоты и три бронемашины.
На Запорожском направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации отражены две атаки подразделений усиленных танками 65-й механизированной бригады ВСУ возле Новоданиловки и Яблоково Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении пунктов Каменское и Лобковое Запорожской области, а также скоплению живой силы и техники у Белогорья Запорожской области.
Под Дорожнянкой, Мирным и Гуляйполем Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть машин пехоты, 13 бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
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Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.
«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.
По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.
Российская авиация нанесла удар по «интернациональному легиону» ВСУ
Глава пресс-центра группировки ВС России «Запад» Зыбинский сообщил об авиаударе по «интернациональному легиону» ВСУ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес ракетно-бомбовый удар по так называемому интернациональному легиону вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ковшаровка, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.
У населенного пункта Двуречное ударом миномета «Сани» уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В свою очередь расчет самоходных пушек «Гиацинт-С» уничтожил два украинских минометных расчета в районе населенных пунктов Кисловка и Западное. У Кисловки и Котляровки артиллерия и танки Т-72Б3 «уничтожили отделение живой силы противника на позициях и один автомобиль». При попытке ротации подразделений ВСУ у Берестового уничтожен американский БТР М113 с личным составом, передает ТАСС.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении российская артиллерия нанесла удар по живой силе националистов в районе Пятихаток и Степового, а также уничтожен склад боеприпасов в районе Новоданиловки. В том же районе отражена атака ВСУ. У Степногорска уничтожены две самоходные гаубицы «Акация» ВСУ, в Преображенке и Червоной Кринице – две буксируемые гаубицы, передает РИА «Новости».
Авиация уничтожила танки, БТР, БМП, боевые бронированные машины и живую силу ВСУ у Левадного, Малой Токмачки и Жеребянки. Российские ЗРК сбили три украинских беспилотника «Фурия» и два БПЛА «Валькирия».
Чехов сообщил, что старший прапорщик Павел Иванов на Запорожском направлении спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела со стороны украинских войск – беспилотник ВСУ, корректировавший огонь, был уничтожен военными взвода под руководством прапорщика из стрелкового оружия.
На Южно-Донецком направлении нанесены удары по украинским военным, которые готовились к наступлению в районе Макаровки. В результате были уничтожены танки, боевые бронированные машины и живая сила противника. Российская авиация уничтожила танк, БМП, боевые бронированные машины и личный состав ВСУ у Нескучного, Южно-Донецкого и южнее Великой Новоселки. Сбит украинский беспилотник «Лелека».
Артиллеристы Центрального военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск и колонне грузовых автомобилей подвоза боеприпасов на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
Напомним, в марте сообщалось, что в так называемом интернациональном легионе Украины состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках. СМИ сообщали, что, согласно внутренним документам «легиона», есть «стагнация в вербовке».
Жена Зеленского сообщила, что он не живет с ней и детьми
Елена Зеленская сообщила, что они с мужем живут раздельно по соображениям безопасности
Супруга президента Украины Елена Зеленская сообщила, что они с мужем живут порознь – Владимир Зеленский ночует в офисе.
Как заявила Зеленская, она каждый день ходит в офис на работу, а затем возвращается к детям, Зеленский же ночует в офисе по соображениям безопасности. «Если нам повезет, мы встретимся в офисе за обедом», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Jerusalem Post.
Напомним, Зеленский показал расположенное в здании офиса президента Украины помещение, в котором, по словам самого президента, он и живет.
Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления
Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву
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ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.
«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.
«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.
«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Днепр вернулся в свои берега ниже Каховской ГЭС
Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС
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Ниже Каховской ГЭС, разрушенной в результате украинских ударов, Днепр вошел в свои берега, но нижнее течение реки находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо, в населенных пунктах, «где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность». Он также рассказал, что «нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена», в том числе дом самого Сальдо на Карантинном острове.
Сальдо подчеркнул, что Украина, разрушив плотину Каховской ГЭС, навредила в том числе и своей Днепропетровской области, и правобережной части Херсонской области, которая сейчас также удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Таврию».
Кроме того, по его словам, «нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут». «Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии», – сказал Сальдо, добавив, что «там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды».
Сальдо заявил, что Херсонская область чувствует поддержку всей России, «помощь идет со всей страны».
По словам губернатора, «рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить». Он полагает решение разрушить ГЭС сознательным. Также Сальдо заявил, что украинскими войсками управляют из Великобритании, которая желает «снова возродить колониальную систему всего мира». Сальдо подчеркнул, что возможное наступление вооруженных сил Украины в Херсонской области обречено на провал.
Напомним, число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления земель в Херсонской области возросло до 41 человека. По предварительным подсчетам, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.
В США предсказали завершение «боевого аспекта» конфликта на Украине к осени
Экс-разведчик США Риттер предсказал завершение основной фазы боевых действий на Украине к осени
Основная фаза боевых действий на Украине завершится к концу лета – началу осени, новые регионы России будут освобождены от украинских войск, заявил офицер разведки корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер считает, что после провала наступления вооруженных сил Украины Россия завершит освобождение территории новых регионов, также будет создана буферная зона. По его словам, Россия обладает «наступательными возможностями для этого». Как заявил Риттер, он всегда утверждал, что «боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета – началу осени». «Я по-прежнему уверен, что эти сроки точны», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, по версии украинского президента Владимира Зеленского, контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов в ходе контрнаступления. ВСУ комбинируют новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом опасаются еще больших потерь, сказал он.
Главком ВМФ: СВО показала необходимость строить боевые корабли
Главком ВМФ Евменов отметил необходимость строить боевые корабли
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов указал на то, что спецоперация на Украине показала необходимость оперативно внедрять в строительство кораблей новейшие технологии.
«Все лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно. Без долгосрочных ОКРов, НИРов, в инициативном порядке», – заявил адмирал в интервью телеканалу «Звезда», передает «Комсомольская правда».
Он отметил, что на боевое дежурство в 2023 году выйдет до 44 боевых кораблей и судов.
Ранее были озвучены сроки спуска на воду ракетоносца «Дмитрий Донской».