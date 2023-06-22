В Испании рассказали о проведении памятных мероприятий в преддверии 22 июня

Активистка из Мадрида Самойлова: Мы проводим памятные мероприятия, несмотря на неоднозначное отношение местных жителей

Если мы не будем чтить память наших героических предков, нацизм и фашизм будут вновь поднимать голову и пытаться возродиться. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала активистка из Мадрида Виктория Самойлова, комментируя проведение памятных мероприятий, приуроченных к Дню памяти и скорби в Испании.

«В целях безопасности мы проводим такие памятные мероприятия практически тайно, без широкой огласки. Если будем анонсировать, то обязательно придут националисты и украинские радикалы. Из-за этого мы перенесли нашу акцию на день раньше, чтобы они не узнали об этом», – сказала Виктория Самойлова, координатор акции «Бессмертный полк» в Мадриде, президент ассоциации «Развитие сотрудничества между Россией и Испанией».

«Вместе с тем мы все равно продолжаем чтить память наших предков и их величайший подвиг. Для нас это одна из важнейших ценностей. Те свободы, которые мир имеет сегодня, стали возможными благодаря советским солдатам-освободителям. Именно они спасли человечество от коричневой чумы», – отметила она.

«Если мы будем молчать, то нацизм и фашизм вновь поднимут голову и попытаются в полной мере возродиться. Кроме того, сегодня в Испании в целом очень много последователей фалангистов, а также фашистской и националистической идеологий, хоть и неофициально. Им очень многое разрешено», – рассуждает собеседница.

«Поэтому мы и проводим такие мероприятия. Накануне памятной даты мы с соотечественниками почтили память наших героев на муниципальном кладбище Фуэнкарраль у памятника советским добровольцам, воевавшим в Испании в годы гражданской войны. Кроме того, состоялась панихида по павшим в этих землях русским воинам и минута молчания», – заключила она.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. К этому времени Третьим рейхом были порабощены многие европейские страны, и советский народ принял на себя самый мощный удар.Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока. Общие человеческие потери СССР в ходе войны составили 27 млн человек.

В понедельник председатель Центрального штаба ВОД «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко сообщила, что в ночь на 22 июня в 89 субъектах и более чем 50 странах мира, в том числе в Тунисе, Ливане, Панаме, Киргизии, Азербайджане и Узбекистане, пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны».

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