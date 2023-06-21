Прошло первое заседание группы по законотворчеству совета фонда «Защитники Отечества»

Секретарь Генсовета «Единой России» и руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак, председатель фонда Анна Цивилева, а также представители Госдумы, Совфеда и профильных министерств провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».

На заседании обсуждались законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам спецоперации, а также о страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов.

«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах рабочей группы по спецоперации президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», – отметил Турчак.

Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже подписал закон рабочей группы о праве участников и ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, приняты законодательные инициативы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаемщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков.

«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное», – пояснил Турчак.

Он также добавил, что принята еще одна инициатива рабочей группы – дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.

Как заметила Цивилева, очень важна разработка новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда.

«Со дня начала работы филиалов к нам в фонд поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Содержание этих обращений показывает, что законодательная база для поддержки защитников Отечества требует дальнейшего совершенствования и настройки. Рассчитываю, что благодаря деятельности рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству мы сможем найти решения для имеющихся проблем и сделать так, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно», – сказала она.

Так, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина.

Еще одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторых другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий.

«Все инициативы основаны на конкретных запросах, их очень ждут люди. Рассчитываю, что мы сможем сблизить позиции и снять спорные моменты», – заключил Турчак.