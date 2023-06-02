Большинство россиян запланировали провести летний отпуск на родине

Опрос Авто Mail.ru: Большинство россиян спланировали провести летний отпуск на родине

Большинство россиян этим летом решили отправиться в путешествие по России, только около 17% хотят отдыхать за рубежом, следует из данных опроса Авто Mail.ru.

Согласно опросу на сайте Авто Mail.ru, около 82% опрошенных намерены взять отпуск предстоящим летом, из них менее 13% не планируют отдыхать, а 5% пока не решили, будут ли уходить в отпуск. При этом большой популярностью пользуется внутренний туризм – путешествие по России выбрали 64% участников опроса. Каждый шестой (чуть менее 17% респондентов) отправится за границу, 12% поедут на дачу, а остальные проведут отпуск дома.

Так, среди направлений для летнего отдыха в 2023 году у россиян традиционно на первом месте Юг – к морю и солнцу отправятся 59% участников опроса. Центральную часть России выбирает менее 14% респондентов, Север – 7%, Урал, Сибирь и Дальний Восток – чуть более 6%. Азию для летнего отпуска предпочли более 5% читателей Авто Mail.ru, Европу – менее 5%.

При этом те, кто летом собирается в отпуск, 55% проведут его на расстоянии до 5 тыс. км от дома. Менее 1 тыс. км до места отдыха преодолеют 19% принявших участие в опросе, а 17% уедут не больше чем на 500 км. На дальний путь (более 5 тыс. км) решились 9% опрошенных.

Самым популярным видом транспорта для путешествий стал автомобиль. На нем поедут отдыхать 65% участников опроса (годом ранее личный автомобиль выбрали 59% респондентов). На самолете в путешествие отправится каждый пятый (22%). На поезде планируют поехать 10% респондентов, а на автобусе – менее 2%. Наименее популярны путешествия по воде – их планирует 1% опрошенных.

В опросе приняли участие свыше 3 тыс. читателей портала.