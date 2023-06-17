Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял

Покинувших Россию артистов никто не выгонял, они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться, сказал адвокат Александр Добровинский, говоря о предложении режиссера Константина Богомолова, предложившего разрешить покинувшим страну деятелям культуры вернуться обратно.

«Я прочел мысли Богомолова и не понял ни одной. Режиссер пишет, что надо пустить обратно уехавших деятелей культуры – а разве их кто-то выгонял? Они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться. Если хотят», – сказал адвокат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Он отметил, что режиссер упомянул в своем предложении «подростковые обиды», и предположил, что Богомолов, скорее всего, имел в виду статус иноагента, присвоенный ряду артистов. Юрист указал, что с этим «званием» легко расстаться.

«Кто-нибудь из тех людей, о ком пишет Богомолов, попытался вернуться в Россию, поменять свою политическую позицию и попробовать понять других людей, никуда не уехавших? Нет, таких качующих эмигрантов я не вижу. Если же имеется ввиду «подростковые обиды» общества, не принявшего позицию отъехавших людей, то опять-таки – можно же, если «кочевники» захотят и извинятся», – продолжил адвокат.

Добровинский усомнился, что такие действия кому-то запрещали. Он также выразил сомнение в том, что кого-то просят вернуться домой со словами «Повинную голову меч не сечет».

Уехавшие деятели культуры хорошо помнят поговорку о возможности залезть на елку и не поцарапаться, им хочется вернуть потерянные заработки, популярность, обожание и «важнейшую составляющую любого деятеля искусств, а именно – привычную почву для творчества».

Вместе с тем таким лицам хочется оставаться «про там», будучи «про здесь», им хочется путешествовать, иметь западные визы, гражданства, виды, кредитные карты и доступы в магазины.

«Но в обострившейся ситуации история про альпинизм на елке становится невозможной. Однако есть еще одна правда. Понятная и последовательная. Помнится, [телеведущая] Ксения Собчак поднимала вопрос о том, что станет с культурной сферой, когда и если не станет [режиссера] Никиты Сергеевича Михалкова? Кто будет тем связующим звеном между легкоранимой «культурной сферой» и руководством страны? По всей видимости, шапку примеряют Собчак и Богомолов. Хотя Михалков еще жив», – заключил юрист.

Напомним, Богомолов на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.