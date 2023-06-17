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Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял
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Покинувших Россию артистов никто не выгонял, они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться, сказал адвокат Александр Добровинский, говоря о предложении режиссера Константина Богомолова, предложившего разрешить покинувшим страну деятелям культуры вернуться обратно.
«Я прочел мысли Богомолова и не понял ни одной. Режиссер пишет, что надо пустить обратно уехавших деятелей культуры – а разве их кто-то выгонял? Они уезжали по собственной воле, по собственной воле должны и вернуться. Если хотят», – сказал адвокат в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
Он отметил, что режиссер упомянул в своем предложении «подростковые обиды», и предположил, что Богомолов, скорее всего, имел в виду статус иноагента, присвоенный ряду артистов. Юрист указал, что с этим «званием» легко расстаться.
«Кто-нибудь из тех людей, о ком пишет Богомолов, попытался вернуться в Россию, поменять свою политическую позицию и попробовать понять других людей, никуда не уехавших? Нет, таких качующих эмигрантов я не вижу. Если же имеется ввиду «подростковые обиды» общества, не принявшего позицию отъехавших людей, то опять-таки – можно же, если «кочевники» захотят и извинятся», – продолжил адвокат.
Добровинский усомнился, что такие действия кому-то запрещали. Он также выразил сомнение в том, что кого-то просят вернуться домой со словами «Повинную голову меч не сечет».
Уехавшие деятели культуры хорошо помнят поговорку о возможности залезть на елку и не поцарапаться, им хочется вернуть потерянные заработки, популярность, обожание и «важнейшую составляющую любого деятеля искусств, а именно – привычную почву для творчества».
Вместе с тем таким лицам хочется оставаться «про там», будучи «про здесь», им хочется путешествовать, иметь западные визы, гражданства, виды, кредитные карты и доступы в магазины.
«Но в обострившейся ситуации история про альпинизм на елке становится невозможной. Однако есть еще одна правда. Понятная и последовательная. Помнится, [телеведущая] Ксения Собчак поднимала вопрос о том, что станет с культурной сферой, когда и если не станет [режиссера] Никиты Сергеевича Михалкова? Кто будет тем связующим звеном между легкоранимой «культурной сферой» и руководством страны? По всей видимости, шапку примеряют Собчак и Богомолов. Хотя Михалков еще жив», – заключил юрист.
Напомним, Богомолов на ПМЭФ заявил, что уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись.
В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.
Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».
Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.
Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
«Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах
«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании.
Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти».
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере.
Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу.
Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
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Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.
Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.
Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.
В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.
Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.
На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.
Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.
На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.
Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.
На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».
Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.
Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».
По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.
Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.
Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
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Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.
Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»
Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.
Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.
Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.
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Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.
Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.
Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.
Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе
Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.
Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.
По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.
Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.
Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»
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Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.
Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД.
Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве.
«Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова.
Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.
Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.
Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.
В Польше приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО, сообщили местные СМИ.
По данным польских СМИ, за проголосовали 443 депутата, против – двое, семеро воздержались, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации. Однако, по его словам, Украина должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать ее членство в альянсе в принципе.
Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
Глава «Роснефти» Сечин: Раздутый госдолг США навис угрозой над странами АТР
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Раздутый госдолг США навис угрозой над его основными держателями –странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.
По его словам, в течение последних 30 лет американский госдолг подскочил в 10 раз с 3 трлн до 32 трлн долларов, что само по себе вдвое опережает экономический рост, передает РИА «Новости».
Глава «Роснефти» добавил, что расходы на обслуживание госдолга могут достичь 1 трлн долларов в год, что является «пятой частью бюджета, и эта цифра растет».
Сечин подчеркнул, что основным держателем американского долга и является ряд стран АТР, именно над ними нависла основная угроза.
Ранее стало известно, что объем государственного долга США впервые в истории превысил отметку в 32 трлн долларов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что США подрывают доверие к своей валюте собственными политически недружественными действиями.
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Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
Минобороны: Военные инженеры получили по 50 тыс. рублей за подрыв техники ВСУ на минных полях
Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение американских машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены премией, сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие получили 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.
Военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но две бронемашины иностранного производства были уничтожены на минных полях, и продвижение было остановлено, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой.
Экс-советник главы Пентагона указал на риск прямого столкновении НАТО с Россией
Полковник США Макгрегор: НАТО может вмешаться в конфликт на Украине после разгрома ВСУ
НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник заявил, что в США заговорили о том, что альянс должен перебросить свои подразделения на Украину. Макгрегор предположил, что причиной такого маневра может стать критическое положение ВСУ на фронте, а также потеря США контроля над ситуацией, пишет «Газета.Ru».
По словам полковника, Запад может пойти на эскалацию конфликта из-за нежелания признать поражение в противостоянии с Россией.
Он также выразил мнение, что Запад не желает признавать поражение в противостоянии с Россией. Поэтому США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, указал Макгрегор.
Также он допустил прямое столкновение НАТО с Россией из-за опасения европейских лидеров и администрации Джо Байдена за свое политическое будущее.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.
В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.
Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.
Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.
Названа причина, по которой из параллельного импорта могут исчезнуть смартфоны Samsung и LG
Минцифры и Минпромторг России обсуждают запрет на параллельный импорт тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран, которые имеют конкурентов в России, а также мобильной техники Samsung и LG, так как есть аналогичные китайские товары.
Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе ПМЭФ, передает ТАСС.
По его словам, обсуждается вопрос введения запрета на ввоз тяжелого компьютерного оборудования из недружественных стран. Также обсуждается запрет на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, так как есть китайские аналоги.
«Отдельно: iPhone не обсуждаем запрет», – добавил министр.
Обсуждение только началось, добавил он.