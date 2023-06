Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Франции Во Франции задержали подозреваемого в покушении на Макрона 17 июня 2023, 13:17 Текст: Кристина Цыцура

Полиция Франции задержала жителя республики, который покушался на жизнь президента Эмманюэля Макрона во время его поездки в департамент Ду в апреле 2023 года, сообщает газета Le Parisien. Инцидент произошел 27 апреля во время церемонии в память о лидере Гаитянской революции Туссене-Лувертюре. Когда Макрон пытался покинуть место проведения мероприятия на вертолете, то один из протестующих против пенсионной реформы запустил в него ракету с газовой шашкой, передает ТАСС. Пиротехнику запустил 20-летний плотник, являющийся активистом левого движения. Его задержали на этой неделе и поместили под стражу. Сейчас ведется расследование. Задержанный заявил, что таким образом хотел бросить вызов Макрону и дать понять, что жители страны не согласны с его политикой. «Роснефть» и китайская CNPC перешли на оплату в национальных валютах 17 июня 2023, 01:22 Текст: Вера Басилая

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) перешли на оплату сырья в национальных валютах, сообщили в российской компании. Поставки нефти, объем которых в соответствии с действующими контрактами достигает 40 млн тонн в год, является одним из ключевых этапов сотрудничества, в настоящее время компании перешли на оплату сырья в национальных валютах, говорится в заявлении на сайте «Роснефти». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин встретился с председателем CNPC Дай Хоуляном в рамках Петербургского экономического форума, где они обсудили перспективы реализации совместных добычных проектов и взаимодействие в технологической сфере. Отмечается, что российская компания заключила с китайской CNPC долгосрочный контракт на поставку нефти в 2013 году, а в 2022 году продлила его до 2034 года. Согласно новому договору, транспортировка 10 млн тонн нефти ежегодно будет производиться по трубопроводу Атасу–Алашанькоу. Путин заявил, что Россия ликвидировала пять комплексов Patriot под Киевом

Российские военные уничтожили под украинской столицей пять американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», – сказал глава государства. Он пояснил, что российская сторона, в отличие от киевского режима, не делает таких поступков «по ряду соображений». Путин напомнил, что Украина предпринимала попытки атаки Кремля, проводила террористические атаки на Белгородскую область, но у России «нет такой необходимости». Президент пояснил, что киевский режим понимает – успех на линии фронта для него маловероятен, потому и провоцирует Россию на ответные жесткие действия, чтобы потом «ткнуть пальцем» и сказать: «Ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие, и с ними нельзя иметь дело». Путин заявил, что его друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

Президент Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ рассказал, что его друзья-евреи называют президента Украины Владимира Зеленского «позором еврейского народа». «У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский – не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин. Президент напомнил, что во время Холокоста евреев на Украине уничтожали прежде всего бандеровцы. «Холокост – это уничтожение 6 млн евреев, 1,5 млн евреев были уничтожены на Украине, и прежде всего – руками бандеровцев», – сказал глава государства. Глава страны отметил, что Украина возвела на пьедестал почета в качестве героев последователей Адольфа Гитлера, передает ТАСС. Владимир Зеленский своими действиями «прикрывает неонацистов», сказал глава РФ. Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский. Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают». Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский. Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский. Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа. Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе вещей дизайнера-русофоба Анатолий Вассерман предложил запретить продажу в ЦУМе одежды украинского дизайнера, оскорбляющего Россию

Антироссийски настроенный бизнес не должен иметь возможность зарабатывать деньги в России. И если граждане РФ выступят с инициативой, власти смогут заняться проработкой нормативно-правовой базы для запрета, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее в ЦУМе появилась новая коллекция оскорбляющего Россию украинского дизайнера Светланы Таккори. «Это далеко не первый случай, когда антироссийски настроенные бизнесмены зарабатывают деньги на гражданах РФ. Поэтому, на мой взгляд, стоит задуматься о том, чтобы пресечь такие возможности для тех, кто враждебно настроен по отношению к России», – пояснил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. «К сожалению, у нас почти отсутствует законодательная база для таких решений. Именно это направление нам, вероятно, стоит развивать и усиливать. Но многое тут зависит от самих граждан. Конечно, они могут начать отказываться от вещей марки Tak.Ori. Но лучший способ в данном случае – отправлять обращения на сайте Госдумы», – отметил он. «Такие случаи кажутся мелкими и незначительными в масштабах всего российского общества и государства. Этим пользуются русофобы. И как раз сигналами депутатам рядовые граждане могут это исправить. Такие случаи подпадают под профиль как минимум комитетов по безопасности и предпринимательству. Они и будут совершенствовать законодательство, если такая работа запустится», – подчеркнул депутат. Ранее в московском ЦУМе заметили в продаже новую коллекцию марки Tak.Ori, созданную украинским дизайнером Светланой Таккори (Терещенко). Она после начала СВО заняла жесткую антироссийскую позицию. Пользователи в соцсетях спрашивали Таккори, почему она продает свои вещи в столице нелюбимой страны. Та ответила, что продает не в Москве, а в Италии. Однако никакого желания остановить продажи своего бренда в России она не продемонстрировала. «Мои вещи покупают все, кто хотят. Я дважды из свободной страны: Украины и Италии», – заявила Таккори. Когда ее обвинили в том, что она «переобулась», дизайнер ответила: «Я, украинка, когда-то по-другому говорила?» Она заявила, что «никогда не была» русской (использовав при этом оскорбление в адрес русских) и лишь «зарабатывала деньги на болотах». В России одежда Tak.Ori продается 10 лет, а сама Таккори, уроженка украинского Кременчуга, позиционирует себя как «итальянский дизайнер русского происхождения» – она училась в России, а затем переехала в Италию. После начала СВО Таккори неоднократно оскорбляла Россию и ее граждан в соцсетях. Она упрекнула «болота» в том, что «никогда они не были свободными, казаками, гетманами, шляхтой». Когда ей заметили, что украинский президент продал страну НАТО, Таккори заявила: «Если бы продал нас в НАТО, это было бы счастье». В комментариях недовольные позицией Таккори обещали, что откажутся от бренда и «выкинут шапки». Хлопковая рубашка Tak.Ori на сайте ЦУМа стоит более 55 тыс. рублей, шелковая – почти 80 тыс., платья приближаются по цене к 90 тыс., а некоторые и к 100 тыс. рублей.



Стоит отметить, что в самом ЦУМе не ответили на запрос газеты ВЗГЛЯД по поводу того, почему сеть считает возможным предоставлять площадку для реализации бизнес-интересов человека с антироссийской и русофобской позицией.

Лавров заявил о «военно-техническом» ответе России на полеты F-16 над Украиной

В случае если киевский режим получит американские F-16, российская сторона готова дать военно-технический ответ, заявил глава МИД Сергей Лавров. «Конечно, будет <…> военно-технический ответ», – сказал Лавров в интервью RT, передает ТАСС. Он добавил, что Россия заявила «очень серьезный» демарш в СБ ООН в связи с возможной передачей американских истребителей Украине, поскольку они могут быть оснащены ядерным оружием. До этого президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отметил, что F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. Ранее Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе 17 июня 2023, 06:29

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России. Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости». БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал. По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери. Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска. Путин назвал число потерянных Украиной танков

Ни на одном из участков контрнаступления украинские войска не достигли успехов, они несут большие потери, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ. «По технике: каждый день происходит рост утраты этой техники. На сегодняшний день – 186 танков потеряно украинской армией. И 418 бронемашин различного класса», – сказал глава государства. Он подчеркнул, что ВСУ не достигли успехов ни на одном из направлений контрнаступления. И прямо в момент выступления на ПМЭФ украинской стороной предпринимается очередная попытка на Временском направлении. «По нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении [наступление ведется] при поддержке двух танков, а также нескольких бронемашин. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, там бой идет в данный момент времени», – описал ситуацию президент. Он выразил мнение, что у ВСУ «шансов здесь нет». Пушилин заявил об увеличении числа случаев сдачи украинских военных в плен

Бойцы ВСУ начали чаще сдаваться в плен, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин на ПМЭФ. У ВСУ наблюдается тенденция к учащению сдачи в плен, это «абсолютно точно», сказал врио главы региона ТАСС. Это может быть связано с тем, что информация о гуманном обращении с украинскими военнопленными доходит до ВСУ, что подталкивает их к сдаче. Киевский режим долгое время работал над «расчеловечиванием» своего противника, пытаясь демонизировать российских военных. В плен же сдаются те военнослужащие ВСУ, которые «загнаны в угол», их командование отказывается эвакуировать раненых, запрещен отход назад, на разных участках фронта действуют заградотряды. В таких условиях украинские военные вынуждены сдаваться. В США предупредили Украину о разрушительном ударе России Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь

ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл. Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости». Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории. Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard. В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию «Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат 16 июня 2023, 13:58

Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней. Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.

В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность. Официально власти пока не комментировали эту информацию. Названа дата вынесения решения судом ООН по делу «Украина против России»

Международный суд ООН в Гааге вынесет свое решение по делу «Украина против России» 29 января 2024 года, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Как отметила Захарова, данный иск был инициирован Украиной в январе 2017 года. Ему предшествовали три года переговоров по дипломатическим каналам, в ходе которых российская сторона аргументированно и последовательно отводила надуманные претензии Киева по части якобы финансирования Россией мифического «терроризма» в Донбассе и мнимого притеснения крымских татар и украинцев в Крыму, передает ТАСС.

Однако, отмечает Захарова, объективная реальность эмиссаров майданного правительства никогда не интересовала, а их цель была в том, чтобы любой ценой «затащить» нашу страну в суд и устроить, с их слов, «показательный процесс над Россией». «Не получилось», – заявила официальный представитель МИД. Она отметила, что представители России аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Украины, раскрыли истинный генезис конфликта в Донбассе, ставшего закономерным результатом устроенного в 2014 году радикалами при поддержке Запада силового госпереворота в Киеве. «Члены российской делегации – юристы-международники из России, Китая, Великобритании, Ирана и Демократической Республики Конго – развили правовые аргументы российской стороны, в деталях останавливаясь на каждом доводе американских адвокатов, выступающих от имени Украины. Указали на примеры фальсификации доказательств и манипуляции фактами со стороны киевских представителей», – сообщила Захарова. В «АвтоВАЗе» объяснили, почему глава Сбербанка не смог завести Lada Aurа Представитель «АвтоВАЗа» объяснил, почему глава Сбербанка Греф не смог с первого раза завести Lada для чиновников 16 июня 2023, 14:41

Глава Сбербанка Герман Греф не смог завести новый премиальный автомобиль Lada Aurа из-за того, что после прошлой поездки автомобиль был заглушен с включенной передачей, объяснил представитель «АвтоВАЗа». По его словам, в машине сработала защита от запуска двигателя при включенной передаче, однако после перевода в режим «Паркинг» автомобиль сразу завелся, передает РБК. Отмечается, что министр финансов Антон Силуанов и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов доехали на ней до площадки. Ранее во время посещения Петербургского международного экономического форума Силуанов назвал Lada Aura хорошей машиной. В Польше приняли резолюцию о членстве Украины в НАТО

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о членстве Украины в НАТО, сообщили местные СМИ. По данным польских СМИ, за проголосовали 443 депутата, против – двое, семеро воздержались, сообщил Telegram-канал «Sputnik Беларусь». Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ признал отсутствие консенсуса по вопросу присоединения Украины к альянсу.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столт

НАТО может официально вмешаться в украинский конфликт, чтобы спасти политическое будущее президента США Джо Байдена после разгрома Россией Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник заявил, что в США заговорили о том, что альянс должен перебросить свои подразделения на Украину. Макгрегор предположил, что причиной такого маневра может стать критическое положение ВСУ на фронте, а также потеря США контроля над ситуацией, пишет «Газета.Ru». По словам полковника, Запад может пойти на эскалацию конфликта из-за нежелания признать поражение в противостоянии с Россией. Он также выразил мнение, что Запад не желает признавать поражение в противостоянии с Россией. Поэтому США могут пойти на еще большую эскалацию конфликта, указал Макгрегор. Также он допустил прямое столкновение НАТО с Россией из-за опасения европейских лидеров и администрации Джо Байдена за свое политическое будущее. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине.