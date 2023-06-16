Путин призвал перейти к суверенной экономике

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Владимиром Путиным

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что с удовольствием повторила бы танец с президентом России Владимиром Путиным, который они исполнили на свадьбе министра летом 2018 года.

Кнайсль рассказала о том, как ранее «не очень умный интервьюер» Би-би-си почти 15 минут расспрашивал ее о танце с Путиным на своей свадьбе летом 2018 года. «Спросил, станцевала бы я с Путиным снова, при этом назвал его военным преступником. Я ответила: да. Он был в шоке», – отметила экс-глава МИД Австрии.



«И вам говорю: да, станцевала бы», – заявила она ТАСС на полях ПМЭФ.

По словам Кнайсль, ее танец с Путиным помнят «все русские, австрийцы и весь ЕС». Она рассказал, что даже слышала о выходе научных работ, посвященных этому танцу. «И они пришли к выводу, что мой танец, оказывается, нанес удар демократии, что это было унижением европейских ценностей перед лицом российского авторитаризма», – рассказала Кнайсль.

Экс-глава МИД также выразила мнение, что дипломатия в последние 20 лет сильно пострадала из-за отсутствия общего языка и «находится в какой-то коме». По ее словам, язык, который используется, например, главой Евродипломатии Жозепом Боррелем, «не поможет выйти из украинского кризиса».

Ранее Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.