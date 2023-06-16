Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве

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16 июня, пятница | Последнее обновление — 08:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
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Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку.
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15 июня 1940 года Советский Союз начал ввод дополнительного контингента войск в Литву. Ее судьба, как и судьба Эстонии с Латвией, была уже предопределена. Их ждало присоединение к СССР. И троица карликовых государств была нужна Москве вовсе не для коллекции.
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Мы зависим друг от друга – и материально, и психологически. Нежелательных людей можно выдавить из жизни, не прибегая к прямому насилию. Опыт Канады показывает, что никто не застрахован от сумы, тюрьмы и эвтаназии.
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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Минобороны сообщило о массовом уничтожении западной военной техники на Украине. Российским бойцам в качестве трофеев отошли разрекламированные танки «Леопарды», БМП «Брэдли», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и другие виды бронетехники
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве
Актриса из сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина задержана в Москве за белый порошок
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Московские сотрудники ДПС в ходе проверки нашли в автомобиле актрисы Кристины Бабушкиной белый порошок неизвестного происхождения, артистка и ее супруг Андрей Гацунаев задержаны.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым на Коровьем валу в центре столицы, чтобы проверить документы, однако во время проверки у супругов нашли пакетик с белым порошком неизвестного происхождения.
Бабушкину и Гацунаева задержали, им предстоит пройти медосвидетельствование. Изъятое вещество отправили на экспертизу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».
Бабушкиной 45 лет. Она снималась в сериалах «Беспринципные», «13-я клиническая», фильмах «Звезда» и «Слушая тишину».
Историк: Интернирование русских в Европе – это вопрос времени
Историк Гаспарян допустил интернирование выходцев из России в Европе
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Интернирование русских и граждан России в Европе по аналогии с японцами в США во время Второй Мировой войны кажется неизбежным. При этом европейцам меры будут казаться естественными и не противоречащими либеральным ценностям, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее президент Чехии Петр Павел призвал спецслужбы к наблюдению за россиянами в ЕС, ссылаясь на опыт американцев в отношении японцев во времена Второй мировой войны.
«История показывает, что Штаты были вынуждены реагировать на атаку Японии на Перл-Харбор и вступление Токио в войну против США. Одной из предпринятых Вашингтоном мер стало полное устранение из общественно-политического пространства японцев», – сказал политолог Армен Гаспарян
«Американцы не считали, что ограничения нарушают законодательство. Им казалось это вполне оправданным и естественным. И если уж за те действия никто до сих пор не покаялся, то в отношении русских точно никто не подумает о каком-то нарушении прав или демократических ценностей», – добавил эксперт.
«У меня нет ни малейшего сомнения, что интернирование русских – вопрос времени. Президент Путин еще до начала СВО много раз говорил тем, кто уезжал, что жизни им там не дадут. Наверняка в ЕС сейчас прорабатывают какую-нибудь законодательную норму, которая позволит как минимум заблокировать банковские счета наших сограждан. Возможно, кого-то из них даже ждет показательный арест в рамках «борьбы с агентами и диверсантами из России», – резюмировал Гаспарян.
Ранее президент Чехии Петр Павел призвал западные спецслужбы следить за гражданами России в ЕС, передает РБК. Он заявил, что россияне поддерживают решение президента Путина о начале СВО, поэтому следует переложить ответственность за боевые действия в том числе и на рядовых граждан. Кроме того, чех сослался на исторический опыт интернирования этнических японцев в США во время Второй мировой войны, как пример правильного поведения.
Напомним, одной из мер, предпринятых США в ответ на атаку Токио на Перл-Харбор, стало интернирование японцев, проживающих в Штатах. Президент Рузвельт подписал указ, согласно которому американские военные могли отправлять гражданских лиц в зоны временного содержания.
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СМИ: Глава ГУР Украины Буданов получил ранение в результате удара ВС России
РИА «Новости»: Раненый глава ГУР Украины Буданов находится в госпитале в Германии после ранения
Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, сказал источник.
Буданов получил ранение в ходе российского удара 29 мая по зданию ГУР на острове Рыбальский в Киеве, сообщил сотрудник российских силовых структур РИА «Новости» со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
Ракета попала в соседний кабинет с Будановым, его удалось извлечь из-под завалов, после чего руководителя ведомства эвакуировали вертолетом санавиации ВСУ на польскую военную базу Жешув.
Оттуда специально для перевозки Буданова в Берлин из Рамштайна прибыл борт 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США, добавил собеседник.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Рогов: Каховское водохранилище прекратило существование
После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом, теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне.
Напомним, плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Киркоров раскрыл свое отношение к Пугачевой и Галкину
Киркоров высказался о статусе иноагента Галкина
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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что его не интересуют дела нынешнего супруга его бывшей жены Аллы Пугачевой, иностранного агента Максима Галкина.
Киркоров на ПМЭФ заявил, что ему не интересно, как дела у Галкина и каков его статус. «Меня интересует мой статус, мое имя и то, что я делаю в этой стране. А то, что делает Максим Галкин, меня меньше всего в этой жизни интересует», – пояснил певец.
Исполнитель подчеркнул, что не знает, собираются ли Пугачева и Галкин вернуться в Россию, но отметил, что Пугачева – «замечательная певица» и «легенда» страны. «Что там, где она сейчас… Знаю, что уехала, больше ничего неизвестно. Не общаемся с ней более пяти лет», – рассказал Киркоров.
Напомним, признанный в России иноагентом Галкин через суд пытается оспорить этот статус. Он был включен в реестр иностранных агентов в середине сентября 2022 года. В документе указывалось, что страна финансирования – Украина, а также упоминалось об «осуществлении политической деятельности».
Экс-глава МИД Австрии рассказала о желании переехать в Россию
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что всерьез думает о переезде в Россию
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.
«Я все еще всерьез раздумываю над тем, чтобы переехать в Россию», – призналась она ТАСС.
В то же время РИА «Новости» Кнайсль заявила, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России после того, как дочитает «Войну и мир».
«Для начала мне надо очень хорошо выучить русский. Я хочу закончить «Войну и мир», я только начала ее читать, и мне надо выучить еще очень много всего, прежде чем я вообще рассмотрю возможность подачи на российское гражданство», – отметила Кнайсль.
Кнайсль в начале июля 2022 года сообщила, что покинула Австрию из-за постоянно поступающих в ее адрес угроз убийством. В настоящее время она проживает в Ливане.
Под Москвой решили построить деревню для иностранцев из недружественных стран
Около 27 га выделят в районе подмосковного Серпухова на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2023.
Есть граждане недружественных стран, которые уже переселяются под Ярославль, Примаков считает, что таких поселений будет появляться все больше, сообщают «Известия».
Будущие переселенцы, рассказал он, считают, что «Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия», где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Politico: США выдвинули Украине требование по контрнаступлению
Politico: Вашингтон пригрозил лишить Киев поддержки в случае отсутствия успехов при контрнаступлении
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Американские власти неофициально потребовали от Киева добиться крупных успехов в ходе контрнаступления, предположив, что в противном случае Украина может лишиться военной поддержки Запада, пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.
Запад устал от затяжного конфликта на Украине, который оборачивается истощением арсеналов и разрушением единой позиции с Китаем, Бразилией и ЮАР. Несмотря на публичные обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», на деле официальные лица в Вашингтоне предупредили украинские власти, что им необходимо как можно скорее добиться крупных успехов на поле боя, чтобы продолжить получать помощь со стороны США и европейских стран, пишет Politico.
Как отмечает издание, в связи с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США американскому Конгрессу будет сложно продолжать настаивать на экономической помощи для Киева. По словам украинских законодателей, в ходе недавних переговоров представителей Госдепартамента США и Совета национальной безопасности Украины на вопрос относительно будущей помощи был получен ответ: «Посмотрим, как пойдет контрнаступление».
В Европе также наблюдаются признаки усталости и настороженности из-за конфликта. Даже в Польше – одном из самых верных союзников Украины – отношение к украинским беженцам ухудшается. Согласно опросу Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии, за последние пять месяцев доля тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам, снизилась с 49% до 28%.
«В последние недели Зеленскому пришлось лавировать, чтобы попытаться укрепить оптимизм Запада для сохранения поставок вооружения и одновременно намекая, что контрнаступление не будет столь эффектным, как прошлогодней осенью», пишет издание.
Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам, подорвать боевой дух военных и разрушить надежды Запада, заявил высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности.
«И хотя основные боевые действия еще впереди, однако уже сейчас Зеленский отмечает, что дела идут явно тяжело», указывает издание.
Тем временем бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что вооруженные силы Украины все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления.
Байдена высмеяли за планы построить железную дорогу через Индийский океан
Президент США Байден предложил построить железную дорогу от Тихого до Индийского океана
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Президент США Джозеф Байден заявил о планах строительства железной дороги «из Тихого океана через Индийский океан», его высмеяли за это высказывание в социальных сетях.
США якобы планируют «построить железную дорогу» от Тихого океана к Индийскому океану, заявил глава американского государства на ежегодном ужине со своими избирателями-экологами, пишет Fox News. В этой же речи он также рассказал об идее возвести в Анголе одну из крупнейших солнечных электростанций в мире.
Его высказывание быстро распространилось в социальных сетях, один из пользователей в Twitter (заблокирован в России) иронично назвал план Байдена «океанским поездом».
«Это будет потрясающая железная дорога», – пошутил в Twitter консультант Республиканской партии Мэтт Уитлок.
Внимание к физическому и психическому здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. В мае обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.
В начале июня президент США на торжественной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Мирошник: На Западе ощутили отрезвляющий эффект от неудач украинского контрнаступления
Экс-посол ЛНР Мирошник: Неудачи контрнаступления ВСУ вынуждают западные страны дистанцироваться от Украины
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Западные лидеры начинают осознавать, что заявленные цели контрнаступления нереализуемы. И чтобы не лишиться рейтингов внутри собственных стран, они через СМИ снижают ожидания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в западных СМИ заговорили о провальном наступлении ВСУ.
«Западные страны постепенно приходят к пониманию – бравады Зеленского о невероятной мощи украинских военных не имеют отношения к реальности. ВСУ в ходе контрнаступления столкнулись с хорошо подготовленными российскими солдатами. Из-за того, что прорвать нашу оборону «с наскоку» не удалось, многие ощутили отрезвляющий эффект», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«ВСУ вновь выдают желаемое за действительное, рассказывая о грандиозных победах, но надежды на западную технику себя не оправдали. Американские и европейские элиты сталкиваются с необходимостью пересмотра риторики в отношении Украины. В связи с этим местные СМИ уходят от победоносных статей в сторону более взвешенных комментариев», – подчеркивает эксперт.
«Приходится работать в направлении снижения ожиданий западной публики. В США и ЕС осознают, что заявленный Зеленским выход к границам 2022 года нереализуем. Понимают они и то, что надежды вернуть Крым являются безосновательными. Фактически приемлемым результатом для них стал бы прорыв к Азовскому морю – на это и направлены основные удары ВСУ», – отмечает собеседник.
«Неудачи украинского контрнаступления могут отрицательно сказаться на электоральных кампаниях в западных странах. Если Зеленский в ближайшее время не сможет предоставить хоть какие-то реальные успехи, лидеры Штатов и Евросоюза начнут от него дистанцироваться, чтобы не утратить поддержку собственного населения», – акцентирует эксперт.
«Это, в свою очередь, приведет к снижению размеров финансирования ВСУ со стороны западных стран. Тем не менее перестроить политику в отношении Украины могут позволить себе не все. Некоторые слишком сильно увязли в милитаристской риторике. Фактически от результатов СВО зависит политическая судьба ряда лидеров», – резюмирует Мирошник.
Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ все еще ничего не добились в рамках проведения контрнаступления. В эфире Judging Freedom он подчеркнул, что украинские «достижения», описанные офисом Зеленского в отчетах, не имеют никакой ценности.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил о колоссальных потерях ВСУ в ходе контрнаступления. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он отметил, что это свидетельствует о скором провале украинских планов. Он также уточнил, что ВС РФ удалось уничтожить «огромное количество бронетанковых соединений и машин» противника. По его оценке, потери Украиной личного состава «достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному». Он объясняет эти неудачи нехваткой поддержки с воздуха, мобильной артиллерии и комплексов ПВО.
Ранее издание Poltico отмечало, что решение провести контрнаступление именно сейчас связано не только с эмоциями, но и с политическим расчетом. Затяжной конфликт, равно как и неудовлетворительные результаты украинских войск в атаке, могут привести к сокращению поддержки ВСУ со стороны стран НАТО. Сложившаяся ситуация вызывает беспокойство в офисе Зеленского, что и вынудило его начать текущую операцию.
Отмечается, что к контрнаступлению Украину подвигли американские власти, которые неофициально потребовали от руководства страны скорейшего достижения крупных успехов. Автор статьи Джейми Деттмер связывает это с приближением «взрывоопасного периода президентских выборов» в США.
CNN со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников сообщило о больших потерях Украины в живой силе и бронетехнике по результатам проводимых штурмов. Подчеркивается, что ВСУ во время наступления столкнулись с ожесточенным сопротивлением российских войск, которого они не ожидали.
Издание Reuters отмечает, что главные испытания для украинских войск ожидаются впереди, так как ВСУ находятся на некотором удалении от главной линии обороны. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, подчеркивает, что существует высокий риск истощения сил атакующих до того, как они достигнут основных оборонительных рубежей армии РФ.
Издание The Guardian называет штурм ВСУ на Запорожском направлении «неудавшимся». Отмечается, что Украина сталкивается с проблемами прорыва оборонительных позиций, подготовка которых «заняла у России целый год». Подчеркивается, что ситуация усугубляется на фоне превосходства ВКС РФ в воздухе.
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью
Российские разведчики показали подбитые танки ВСУ на границе с Белгородской областью близ Новой Таволжанки
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Российские разведчики опубликовали видеозапись с подбитыми украинскими танками, пытавшимися прорваться в Белгородскую область около Новой Таволжанки, сообщают корреспонденты.
Российские разведчики, которые вели облет дронами над поселком Огурцово в Харьковской области, обнаружили и сняли на видео два подбитых танка украинской ДРГ, которые все еще стоят сразу за забором на российско-украинской границе, передает РИА «Новости».
Как отметил оператор беспилотника, накатанная дорога танками ведет к месту «пролома» границы, и само место, где стоят танки – их подбили на отходе.
«Они заехали, застряли, и наша артиллерия их разбила», – сказал он.
Далее на видео заметно, что неподалеку от танков стоит подбитая ремонтная машина ВСУ, которая пыталась прийти к ним на помощь.
Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что о потерях систем вооружений, отправленных Киеву, не говорят власти Украины, но он сам признает, что они есть.
В офисе Зеленского назвали единственный возможный сценарий для Украины
В офисе Зеленского назвали «жесткое» наступление единственным возможным сценарием для Украины
«Максимально жесткое» наступление с «максимальным убийством россиян» – единственно возможный сценарий для Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Не существует никаких планов немножко отойти, поднажать, а потом сесть за стол переговоров. Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», – заявил он, передает ТАСС.
По словам Подоляка, это не радикальный сценарий, а единственно возможный сценарий для Украины – выйти на границы 1991 года.
Он считает, что в случае если линия размежевания пройдет по территории, которую Киев считает своей, то Украина превратится в «марионеточную державу». За Украиной останется название, но это будет другой народ и другое правительство, считает Подоляк.
Ранее Подоляк заявил, что Украина еще не начинала контрнаступление.
Белоусов назвал комфортный для экономики курс рубля
Первый вице-премьер Белоусов заявил о нахождении рубля в комфортной зоне по отношению к другим валютам
Рубль на данный момент находится в комфортной для экономики страны зоне по отношению к другим валютам, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на ПМЭФ.
Вариация между 80 и 90 рублями за доллар – это комфортный для экономики России с точки зрения бюджета показатель, удобный для экспортеров и импортеров, сказал Белоусов, передает РБК.
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что недавнее ослабление курса российской валюты будет переноситься в цены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Экономист назвал способ принудительного отключения Украины от энергосистемы ЕС
Экономист Лизан: Для отключения Украины от европейского электричества России надо ударить по Бурштынской и Добротворской ТЭС
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Пока Украине удается переживать энергетический кризис за счет европейских поставок электричества. И если ВКС России не ударят по Бурштынской и Добротворской ТЭС, эта помощь может продолжаться довольно долго, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине сообщили, что стране придется прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы.
«У Украины вновь появился дефицит электроэнергии, который она закрывает за счет стран Европы. На юге потребности обеспечивает Румыния, которая недавно освободилась от необходимости экспорта электричества в Молдавию, а на западе – Венгрия и Словакия. Но получаемых объемов хватает только на поддержание некоего приемлемого уровня», – сказал экономист Иван Лизан.
«Главный фактор, который позволяет стране выживать, – это одновременное сокращение промышленности и потребления среди населения. Если в начале СВО потребность варьировалась в районе 150 кВт ч, то сейчас ужалось примерно до сотни. Стоит признать, что Европа и дальше будет помогать поддерживать энергосистему Украины, так как пока заявки небольшие», – отмечает эксперт.
«Более того, Украина может вновь попытаться начать экспортировать ресурс после ремонта на энергоблоках АЭС и подготовки к отопительному сезону. В результате этого они смогут сбрасывать излишки генерации в страны ЕС. И произойти это может с первыми осенними холодами, если Россия не станет снова наносить удары по энергетической инфраструктуре. В данном случае наиболее логичными были бы удары по Бурштынской и Добротворской ТЭС. Там стоит специальное оборудование, позволяющее получать электричество из стран ЕС» – резюмировал Лизан.
Ранее председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украине необходимо прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. По его мнению, это позволит избежать незапланированных отключений в июле и последующие месяцы. Кроме того, он заявил о необходимости «активировать дополнительные мощности» на ТЭС, а также «восстановить резервы надежности» мощностей до уровня февраля 2022 года.
До этого Украина пыталась регулярно возобновить экспорт собственной энергии. Так, в апреле, министр энергетики страны Герман Галущенко разрешил начать процесс восстановления поставок электричества в Европу. По его словам, у энергосистемы существовал запас мощности, а продажа ресурса помогла бы получить дополнительную прибыль.
Тем не менее уже в мае Украина приостановила экспорт электроэнергии для того, чтобы обеспечить собственные потребности, о чем сообщала национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Подобное решение было объяснено необходимостью покрыть нужды страны в потреблении электричества, а также обеспечить резервы на вечерние часы для работы на максимуме.
Напомним, Россия начала наносить удары по энергосистеме Украины после организации атак ВСУ на Крымский мост. Вскоре страна потеряла возможность экспорта электроэнергии в Европу, которая до последнего времени приносила ей значительные доходы. Кроме того, атаки привели к веерным отключениям пользователей.
Пушилин заявил о больших потерях ВСУ в Макаровке в ДНР
Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ понесли большие потери при попытке наступления в Макаровке
ВСУ несколько раз безуспешно пытались перейти в наступление в районе Макаровки в ДНР, противник понес значительные потери среди личного состава и техники, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин на ПМЭФ.
Пушилин назвал стык между Запорожской областью и ДНР одним из самых горячих мест. По его словам, ВСУ за последние сутки пытались несколько раз атаковать в районе Макаровки, но были разбиты российскими войсками. Врио главы ДНР отметил, что противник понес большие потери, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил об отсутствии успехов у ВСУ в ходе контрнаступления.
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