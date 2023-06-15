Губернаторы на ПМЭФ рассказали о планах развития своих регионов

Главы российских регионов в ходе дискуссии «Клуба губернаторов», проведенного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) в рамках ПМЭФ-2023, рассказали об актуальном направлении развития своих регионов в условиях новой реальности.

Как рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, регион работает над тем, чтобы планы были долгосрочными. «Многие проблемы связаны с тем, что мы пытаемся жить «в короткую» – год-два. Мы пять лет назад создали стратегию развития до 2050 года, определили, что нужно делать с углем, золотом, нефтью, газом. Сегодня против практически всех наших компаний ввели санкции. Ну и что? За прошлый год мы выросли на 10%. Мы растем и будем расти дальше. Нас сдерживают не внешние факторы, а скорее энергетическая и транспортная системы, сформированные еще в 70-х годах», – сказал он.

Николаев добавил, что регион решает вопросы не только промышленности. «Мы создаем кино. Сегодня договорились с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким – будем снимать второй фильм про СВО», – добавил он.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин отметил, что «все оказались в абсолютно новой реальности. И Смоленский регион не исключение». «Раньше мы были западным форпостом. Сейчас вектор меняется на Восток. Меняется все. Идет структурная серьезная перестройка экономики. Меняется логистика – для нас в каких-то смыслах она удорожала. Для структурной перестройки важны две ключевые вещи: капитал и труд. Наш регион – донор долгие годы. Сегодня вызов – сохранить молодежь. У нас 18 учебных заведений. 22,5 тысяч студентов ежегодно. Но значительная часть уезжает. Мы конкурируем между регионами – кто создаст лучшие условия. Не только для инженеров, но и для молодых врачей, учителей. Мой вызов – создать условия для молодежи. Мотивировать не только зарплатой. Но и условиями жизни. Кто победит в борьбе за молодые кадры, тот получит горизонт на 5-7 лет вперед», – рассказал он в ходе беседы.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин отметил, что регион выбрал своей стратегией экологию. «Горный Алтай – красивейшая территория с богатой историей, традициями. Это нельзя нарушать, это нужно сохранять для нашей страны. Но при этом нужно развиваться. Мы выбрали своей стратегией экологию. Строим туристическую инфраструктуру мирового уровня: дороги, авиасообщение, эко-отели. У нас своя солнечная энергетика, мы развиваемы органическую продукцию, креативные индустрии. Наша цель – новое экологическое мышление», – сказал он.

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов рассказал, что на территории Чукотки действуют три налоговых режима, которые формируют хороший долгосрочный инвестиционный климат. «Инвестор должен понимать, что его будут поддерживать, тогда он будет реализовывать проект. Сейчас прорабатывается проект по разработке одного из крупнейших месторождений олова в мире. Оно нам позволит стать полностью импортонезависимыми по этому металлу. Все это происходит на Чукотке благодаря выстроенным долгосрочным правилам игры», – добавил он.

Губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев сказал, что подписана дорожная карта Стратегии развития Сибири. «Главный фактор, который на это сегодня влияет – не санкции, не отсутствие денег или технологий, а отсутствие людей. Что мы в Кузбассе делаем, чтобы это изменить? Мы плотно работаем с «Сириусом», у нас есть свой региональный «Сириус» – с 1 сентября начинаем работать по новой программе», – отметил Цивилев.



