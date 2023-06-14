Адвокат: У осужденных за нетяжкие преступления появится мотивация пойти на военную службу

Адвокат Аграновский объяснил преимущества закона, разрешающего осужденным пойти на службу по контракту

Закон, разрешающий судимым за нетяжкие преступления заключать контракты на военную службу, будет мотивировать осужденных за мелкие преступления записаться служить в армию, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, преступления средней тяжести часто совершаются по неосторожности, среди совершивших их нет рецидивистов.

«Принятие этого закона, с одной стороны, упростит набор дополнительного контингента, а с другой – улучшит жизнь осужденным, которые деятельным раскаянием хотят доказать, что они действительно встали на путь исправления и готовы послужить обществу», – считает Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры».

По его словам, принятие закона будет мотивировать осужденных за мелкие преступления пойти на военную службу, потому что «человек получает возможность для своей реабилитации, рискуя жизнью». Собеседник особо отметил, что освобождение от уголовного наказания предполагается, если преступление совершено до вступления закона в силу.

«Эти меры абсолютно адекватны времени. Может быть, они даже недостаточны. Я, как адвокат, который 27 лет работает по уголовным делам, считаю, что при определенных условиях эту меру можно распространить на осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. Но с каждым таким случаем нужно работать индивидуально. У человека нельзя отнимать возможность послужить своей родине, рискуя жизнью, и доказать таким образом, что он исправился», – считает Аграновский.

Адвокат также отметил, что преступления средней тяжести часто совершаются по неосторожности, «никакой киношной рецидивистской романтики» среди этих людей практически нет, «поэтому я бы многим людям дал шанс на исправление через военные действия».

«Я по своей работе знаю, что в абсолютном большинстве те, кто осужден в том числе за тяжкие преступления – это не закоренелые преступники, как любят показывать их в кино, а просто люди, попавшие в тяжелые жизненные обстоятельства, в которых они, может быть, повели себя несколько неправильно. То есть их социальная опасность не так велика, как об этом принято думать», – пояснил собеседник.

Адвокат подчеркнул, что «сейчас этот закон очень своевременный». Он отмечает, что риски воровства армейского имущества такими людьми или недостаточной дисциплины «не выше, чем среди обычного контингента». «Количество совершаемых преступлений в подобных подразделениях не выше, чем в обычных. А может быть даже и ниже, потому что там более жесткая дисциплина. Общественный интерес здесь перевешивает возможные негативные последствия», – убежден адвокат.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий в период мобилизации, военного положения и в военное время лицам с судимостями и ограниченно годным к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы. Исключение составляют только те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления (по таким статьям дают более пяти лет).

Также контракт может быть заключен с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено. Особенности таких контрактов определит Минобороны.