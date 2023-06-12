В Москве прошел концерт Российского движения детей и молодежи

На Красной площади прошел концерт Российского движения детей и молодежи «Россия – страна первых», посвященный Дню России. Концерт стал первым в истории движения масштабным поздравлением страны с праздником.

Гостями события года стали участники и победители проектов движения, юные артисты продюсерского центра «Звучи» «Движения Первых», 30 хоровых коллективов, которые приехали в столицу со всей страны, в том числе из новых регионов, а также популярные артисты.

На концерт пришли почти 13 тыс. зрителей, из них 3 тысячи – участники движения, их семьи и родители. При этом зрителями онлайн-трансляции события стали почти 240 тыс. человек со всей страны.

«Концертная программа «Россия – страна Первых» на Красной площади собрала лучшие детские хоровые коллективы страны и стала настоящей кульминация празднования Дня России. Как хор объединяет разные голоса, так и Россия объединила разные национальности в единый могучий народ. Нас объединяет история, культура и наши бесконечно талантливые дети, которые уже сегодня вместе со взрослыми создают Россию будущего», – сказал председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.

Полуфиналисты «Битвы Хоров», детские и юношеские хоры, а также взрослые коллективы выступили в академической, народной и эстрадной категориях.

В исполняемых произведениях, в текстах ведущих и на экране главной сцены на протяжении всего праздника транслировались основные идеи движения.

Ведущими мероприятия стали участники «Движения Первых» певица Елизавета Долженкова и актер Юрий Аскаров.

Среди хедлайнеров концерта – популярные артисты Хабиб, Стас Костюшкин, Александра Воробьева, оперный певец Аскар Абдразаков, а также народная артистка России Надежда Кадышева.

«Мне посчастливилось выступить на главной площади страны, на сцене вместе с такими знаменитыми артистами. Это просто невероятно! Я никогда не думал, что смогу спеть на большой сцене, а теперь это стало реальностью благодаря «Движению Первых», которое исполнило мою мечту. Особенно ценно, что я вместе со своим коллективом приехал из Донецка и могу сегодня на Красной площади поздравить всех с нашим общим праздником – с Днем России», – сказал участник хорового коллектива «Донецкие звездочки» Максим Назаренко.