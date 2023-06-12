Боррель исключил начало мирных переговоров по Украине до выборов в США

Глава дипломатии ЕС Боррель: Путин начнет переговоры по Украине после выборов в США

Переговоры по урегулированию на Украине вряд ли начнутся до президентских выборов в США, глава российского государства Владимир Путин ждет результатов голосования, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель испанской радиостанции Odna Cero.

Боррель считает, что Путин ждет выборы в США, а до их окончания мирных переговоров по Украине не будет. Глава евродипломатии считает, что Китай должен указать президенту России, что «он совершил огромную ошибку и должен ее исправить как можно скорее». По словам Борреля, именно этого на Западе ждут от Китая, передает ТАСС.

Ранее Боррель заявил, что война на Украине закончится за несколько недель, как только Запад перестанет оказывать Киеву военную поддержку.

До этого Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте.