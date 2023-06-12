Кладбища затопило в Херсонской области после разрушения дамбы ГЭС

WSJ: Сорос решил передать контроль над своей финансовой империей сыну

Американский финансист Джордж Сорос принял решение передать контроль над своей 25-миллиардной фондовой империей 37-летнему сыну Александру, сообщила газета Wall Street Journal.

Сообщается, что в декабре прошлого года совет директоров фондов 92-летнего Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в России) выбрал его сына Александра председателем, передает ТАСС.

Александр также занимает должность президента в комитете политических действий Сороса. Кроме того, Алекс Сорос является единственным членом семьи в инвестиционном комитете, контролирующем фирму по управлению средствами семьи и фонда Soros Fund Management.

Ожидается, что в ближайшие годы большая часть из 25 млрд долларов будет направлена в фонд «Открытое общество». Около 125 млн долларов достанутся комитету политических действий.

WSJ уточняет, что некоторые сомневались в том, что Джордж Сорос отойдет от дел. Он заявлял, что «принципиально» не хотел бы, чтобы фонд «перешел в руки одного из детей».

Финансист считал, что фондом должен управлять тот, «кто лучше для этого подходит», однако Александр смог заслужить доверие, так как часто подменял отца в поездках по миру. «Он это заслужил», – отметил Джордж Сорос.

Алекс Сорос заявил, что после избрания на пост председателя намерен продолжать поддерживать американских левых политиков и заниматься внутренней политикой США. Себя он называет «более политически активный», чем отец, хотя их политические взгляды совпадают. При этом Алекс собирается активнее выступать за избирательные права и право на аборты.

Новый глава фонда выразил обеспокоенность возможностью переизбрания Дональда Трампа на должность президента США.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Сорос ненавидит человечество. Бизнесмен обвинил Сороса в желании «разрушить саму ткань цивилизации».

После этого Маск извинился за то, что сравнил Сороса и злодея из комиксов «Люди Х» Магнето, поскольку это несправедливо по отношению к последнему.

Напомним, Джордж Сорос не отрицает, что его деньги помогли провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В некоторых странах финансиста обвиняют в вмешательстве во внутренние дела.