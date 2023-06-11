В США заявили о провале наступления ВСУ вопреки помощи Запада

Американские военные эксперты Макгрегор и Риттер заявили о провале контрнаступления ВСУ вопреки поставкам Западом оружия

Ни один военный эксперт не сомневается в провале контрнаступления ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Украинские войска терпят поражение вопреки поставкам Западом оружия, отметил бывший советник главы Пентагона полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Макгрегор в интервью Serbian Radio Chicago заявил, что украинцы серьезно проигрывают. Согласно его образному выражению, в данный момент «за кулисами достаточно много нервных людей, которые знают, что НАТО – мало на что годная военная сила».

По его словам, несмотря на активное снабжение западным оружием, намерения Украины и ее западных союзников обескровить Россию успехом не увенчались из-за постоянных провалов ВСУ, сообщает радио Sputnik.

Аналогичного мнения придерживается и офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. В эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty он отметил, что ВСУ используют технику НАТО, в частности, артиллерию, альянс обеспечивает военную подготовку и передает данные разведки, то есть у Киева «все натовское, кроме солдат», и все равно украинских военнослужащих уничтожают. Он выразил уверенность в том, что подобное массовое уничтожение будет происходить на каждом участке наступления украинских войск.

Риттер подчернул, что украинские военные не смогут пробить оборону российской армии и понесут огромные потери, причем виноваты в этом будут именно организаторы контрнаступления, в провале которого теперь уже «не сомневается ни один военный эксперт».

Ранее на Западе признали успешное отражение Россией контрнаступления ВСУ.