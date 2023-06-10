Умер народный художник России Алексей Шмаринов

Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник России, член президиума Российской академии художеств (РАХ) Алексей Шмаринов умер в возрасте 90 лет, сообщили в академии.

В РАХ напомнили, что Шмаринов – представитель знаменитой художественной династии, график и живописец, широко известный в России и за рубежом.

По словам коллег художника, он в совершенстве владел многими графическими техниками, успешно занимался станковой графикой, иллюстрированием и оформлением книг. Шмаринов был знатоком русских исторических текстов и летописей, составителем и художником серии фундаментальных книг-сборников «Россия героическая. Рассказы русских летописей и воинские повести XIV-XVI веков», «Кто с мечом…», «На поле Куликовом», передает ТАСС.

В академии также заявили, что он создал большие станковые графические серии «Камчатка», «Небо над Родиной», «Нечерноземье», «Сохраним нашу Землю».

С 1997 года Шмаринов был бессменным руководителем Творческой мастерской графики Российской академии художеств в Москве.