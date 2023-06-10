Рогов назвал численность украинских войск на Запорожском направлении

Мирошник объяснил заявление США об «ожидаемых» потерях ВСУ при контрнаступлении

Экс-посол ЛНР Мирошник: США назовут «ожидаемым» любой сценарий развития контрнаступления ВСУ

Американцы всегда просчитывают несколько вариантов развития событий на Украине. И судя по всему, нынешние потери ВСУ были предусмотрены одним из сценариев, сказал газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в Белом доме назвали «ожидаемыми» потери ВСУ в ходе наступления.

«США к военной аналитике подходят довольно системно. Американские специалисты всегда составляют минимум три возможных сценария развития событий: положительный, нейтральный и негативный. В связи с этим они могут назвать любой исход «ожидаемым». Но это никак не упрощает жизнь европейцам и украинцам, которые долгое время надеялись на «разгром России», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В западных соцсетях все эти месяцы разгонялись фейки о недееспособности ВС РФ. Все возможные паблики буквально кричали о том, что наша армия деморализована, состоит из дилетантов, впервые взявших в руки оружие. И что они увидели в реальности? Мощные подразделения военных, которые готовились к обороне», – отмечает эксперт.

«Российские бойцы не испугались западной техники, не побежали врассыпную перед противником, как того хотели увидеть в Штатах. Мы стойко выдерживаем напор ВСУ и отражаем многочисленные атаки на южном участке фронта. Думаю, разведка США вполне трезво оценивала нашу подготовку, в связи с чем результаты недавних боев и признаются прогнозируемыми», – подчеркивает собеседник.

«К тому же никто не говорил о том, что цели Вашингтона и Украины должны совпадать. Штаты вполне могли подводить офис Зеленского к началу наступления, понимая, что оно не принесет ощутимых успехов. Американцам нужна не победа ВСУ, а максимальное затягивание текущего конфликта», – акцентирует Мирошник.

«Они не думают о человеческих жертвах. Для них вся территория Украины – лишь поле для решения собственных задач. Вместе с тем даже если допустить, что в Вашингтоне не ожидали подобного развития событий, то слова о «предсказуемых потерях» – попытка сохранить «хорошую мину при плохой игре», – считает эксперт.

«Также не стоит забывать, что поражение Украины может отрицательно сказаться на ходе избирательной кампании в США. В связи с этим Белый дом пытается развернуть информационную повестку в пользу того, что «все идет по плану». Так они планируют избежать недовольства со стороны населения. Нечто подобное офис Зеленского пытался провернуть после потери Артемовска», – резюмирует Мирошник.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что США и их союзники продолжат поддерживать Украину. В частности, он подчеркнул, что Вашингтон готов сосредоточиться на предоставлении необходимой помощи, «если, когда и как» Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой».

Между тем в России неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Москвой до последнего украинца. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что текущие события хорошо укладываются в рамки западной теории о «золотом миллиарде». Она подчеркивала, что сокращение населения Земли является приоритетной задачей для западных стран.

По мнению Захаровой, сторонники идеи сокращения населения считают, что у них это здорово получается, так как они уничтожают людей, набивают карманы за счет производства вооружений и тех коррупционных схем, по которым эта техника поставляется.

Официальный представитель МИД России в этой связи озвучила слова немецкого политолога Вольфа Меркеля, который отмечал, что люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие.

Напомним, в понедельник украинский институт будущего сообщил о сокращении населения страны к маю 2023 года до 29 млн человек. В свою очередь правозащитница Лариса Шеслер назвала новые данные завышенными. По ее мнению, на территории государства проживает около 20 млн человек.