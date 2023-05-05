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Небензя сравнил Нью-Йорк и Москву
Небензя заявил, что Нью-Йорк «не дотягивает» до Москвы
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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с его прошлой командировки в 1996–2000 годах Нью-Йорк «стал лучше, чище», но «до Москвы не дотягивает».
Небензя рассказал, что его иностранные коллеги «не верят» в это, он же в ответ приглашает их приехать и посмотреть на российскую столицу, передает РИА «Новости».
Как заявил постпред, с тех пор Нью-Йорк пережил два потрясения: «11 сентября, после чего город долго не мог оправиться» и COVID. По его словам, распространение коронавируса повлияло на горд, бизнес «массово схлынул», так как не было «покупателей» – жители «заперлись по домам и сидели, дрожали от происходящего».
Небензя сказал, что российские дипломаты, работающие в постпредстве в Нью-Йорке, «с давлением справляются легко». По его словам, у них есть «1001 способ, чтобы это сделать».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в злоупотреблении позицией страны – хозяйки штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Госсекретарь США Блинкен: Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью Fox News сообщил, что, как известно американской стороне, украинцы обдумывают начать контрнаступление в ближайшие недели.
«Посмотрим, что при этом произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, какие меры предпринимают российские военные для того, чтобы украинское контрнаступление не состоялось.
Антонов назвал цинизмом и абсурдом реакцию США на атаку дронов на Кремль
Посол в США Антонов: Россия ответит на атаку Киева на Кремль, когда посчитает необходимым
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Высказывания официальных представителей администрации США об атаке беспилотников на Кремль поражают цинизмом и абсурдом, Вашингтон выгораживает киевских преступников. Россия ответит на атаку, когда посчитает необходимым, заявил посол России в американской столице Анатолий Антонов.
Дипломат подчеркнул, что заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом, так как в Вашингтоне не нашли возможным признать очевидное – спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента России, передает РИА «Новости».
Антонов выразил уверенность, что время атаки накануне Дня Победы, Парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей, было выбрано не случайно.
Российская сторона, отметил посол, надеялась, что у администрации США хватит сил и достоинства осудить атаку, но Вашингтон выгораживает киевских преступников.
Антонов назвал слова американских чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, образчиком двойных стандартов, политики поощрения режима Владимира Зеленского на атаки против России. Дипломат подчеркнул, что слова бюрократов о якобы сдерживании Киева от ударов по целям за пределами своих границ – лживый фарс.
Антонов заверил, что Россия ответит на атаку, когда посчитает это необходимым, в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для российского руководства.
В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами. В связи с атакой зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что нападение на президента России Владимира Путина не оставляет никаких вариантов, остается лишь устранить Зеленского.
Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению
Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление
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У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.
Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».
Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.
Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.
Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.
Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.
Кандидат в президенты США рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди рассказал, как Украина могла бы избежать конфликта с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский мог избежать конфликта с Россией, если бы до начала спецоперации заявил об отсутствии планов у Украины вступить в НАТО, но давление со стороны Белого дома и собственные чиновники не дали ему этого сделать, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Политик приводит в пример книгу Бенджамина Абелоу «Как Запад принес войну Украине», в которой сообщается, что Зеленский мог бы избежать конфликта 2022 года с Россией, если бы заявил: «Я не вступлю в НАТО», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Кеннеди-младшего в социальных сетях.
Но Зеленский под давлением «неоконсерваторов в администрации Байдена и агрессивных фашистских элементов» в своем правительства интегрировал ВСУ с армией НАТО, написал он.
Ранее Кеннеди заявил, что российским силам на Украине невозможно противостоять.
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Reuters: США не знали об ударе БПЛА по Кремлю
Reuters со ссылкой на американского чиновника: США не были предупреждены об ударе ВСУ по Кремлю
Американские власти не были заранее предупреждены о попытке удара Украины по Кремлю с помощью беспилотников, сообщило агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США.
Он уточнил, что в Вашингтоне все еще пытаются подтвердить информацию об атаке, передает ТАСС.
«Если что-то было, то не было никакого предупреждения», – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.
Кирби: Запад сделал все возможное для подготовки контрнаступления ВСУ
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Запад в вопросе поставок оружия сделал все, чтобы помочь подготовить попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он рассказал, что Киеву передано порядка 98% оружия и военной техники, которую тот запрашивал для подготовки «наступательных операций весной», в том числе «бронетехнику, артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы», передает ТАСС.
Кирби отметил, что Киев самостоятельно принимает решение о том, когда пытаться переходить в контрнаступление.
Ранее стало известно о скоплении сил ВСУ на передовой в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинские военные будут придерживаться тактики проведения разведки боем с целью пробить брешь в первой линии российской обороны, после чего бросить основные силы для прорыва и полномасштабного наступления.
Напомним, накануне была отражена атака украинских войск в Запорожской области в районе Орехова, противник с потерями отступил на исходные позиции. Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предположил, что вооруженные силы Украины начали контрнаступление с большим количеством людей и техники.
Bloomberg рассказал о перепалке Маккарти с российским журналистом
Bloomberg: Спикер Конгресса США резко обменялся мнениями об Украине с журналистом из России
Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, находясь в Израиле, «резко обменялся мнениями» с российским журналистом по вопросу предоставления Украине американской помощи.
Корреспондент, по данным Bloomberg, спросил Маккарти о планах Вашингтона по сокращению помощи для Киева.
Маккарти в ответ заявил, что голосует за оказание Украине помощи, что поддерживает выделение помощи этой стране. «Я не поддерживаю то, что ваша страна сделала с Украиной», – приводит его слова RT.
Спикер Палаты представителей Конгресса США добавил, что его страна будет продолжать поддержку Украины.
Имя российского журналиста не уточняется.
Ранее в Белом доме сообщили, что американская сторона намерена передать киевскому режиму новые пакеты военной помощи, США отдали почти все, о чем просила Украина.
Москва не раз подчеркивала, что страны Запада накачивают оружием и боеприпасами Украину, предоставляют разведданные, обучают солдат, что приближает к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
Минобороны: США не намерены выводить ядерные заряды из Европы
Минобороны заявило о неприятии США требований России по выводу ядерных зарядов из Европы
Вашингтон не принял требования о выводе своего ядерного оружия на свою территорию, заявил замглавы Минобороны России Александр Фомин.
Российские требования о прекращении размещения американских ядерных боеприпасов в Европе и по выводу американского ядерного оружия на национальную территорию США отвергли, рассказал Фомин на брифинге для военных атташе дружественных стран, передает ТАСС.
Также замминистра пояснил, что деятельность России в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер и направлена на гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны.
Белый дом: США не поощряют Украину наносить удары по территории России
В Белом доме заявили, что не поощряют Украину наносить удары по территории России
США не поощряют Украину наносить удары по территории России, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она указала на то, что США ясно говорили о том, что не поощряют Киев наносить удары за пределами украинских границ. При этом Жан-Пьер добавила, что не хотела бы спекулировать о достоверности этих сообщений, передает РИА «Новости».
Напомним, на Кремль была совершена атака дронов, их уничтожили. В Кремле назвали нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещали ответ. Через некоторое время было опубликовано видео, на котором, как предполагается, запечатлен момент атаки беспилотников. В Кремле сообщили, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
Вашингтон: США могут никогда не установить обстоятельства атаки дронов на Кремль
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США пытаются установить, что конкретно произошло, но могут так и не установить обстоятельства атаки беспилотниками Кремля, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что США пытаются наилучшим образом установить все обстоятельства атаки на Кремль, но допускают, что никогда в полной мере не поймут, что случилось, передает РИА «Новости».
Ранее Кирби опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля.
До этого Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.
Слуцкий призвал наказать западных хозяев Зеленского за атаку на Кремль
Председатель партии ЛДПР Слуцкий: Вместе Зеленским ответственность за атаку на Кремль должны нести его западные хозяева
Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине, заявил лидер партии ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Слуцкий заявил в своем Telegram-канале, что вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева – президент США Джо Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине.
Как отметил глава комитета Госдумы по международным делам, на Банковой улице в Киеве давно введено прямое внешнее управление из США.
Слуцкий подчеркнул, что проведение Международного трибунала над Зеленским и его хунтой должно быть неизбежно. Парламентарий отметил, что в УК РФ есть подходящие статьи, по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента России возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Глава комитета Госдумы по международным делам подчеркнул, что все юридические процедуры обязательно должны быть соблюдены. Он заверил, что расследование будет проведено – Россия правовое государство, но мы уже сегодня не сомневаемся по поводу того, чью вину следствию предстоит доказать.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после атаки на Кремль встал в один ряд с международными террористами.
Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США
Рябков заявил о приближении к открытому вооруженному конфликту между Россией и США
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Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта, Москва пытается удержать отношения от провала в эту пропасть, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «мы уже стоим на краю этой пропасти». США хотят убедить всех в «непричастности» к террористической атаке на Кремль и пытаются продемонстрировать отстраненность, сказал он. Рябков подчеркнул, что США «стали прямым участником» украинского конфликта, они ведут против России «гибридную войну».
По словам Рябкова, Украина – «наконечник копья, которым размахивает коллективный Запад во главе с США», стремясь «уничтожить суверенную, независимую Россию как международный фактор», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Лишь «люди, которые пускают пыль в глаза и пытаются заморочить голову своим союзникам» могут пытаться отстаивать версию о непричастности США, заявил замглавы российского МИДа. Позицию США по ситуации на Украине он назвал «верхом цинизма и лицемерия». Рябков указал, что «именно от Вашингтона зависит, когда Киев прекратит попытки добиться своих целей на поле боя», но США признают, что хотят «нанести стратегическое поражение России», они рассчитывают «на дальнейшую эскалацию».
«Мы предпринимали и будем и дальше предпринимать демарши. Мы разжевываем в деталях американцам, где мы видим потенциальные риски. Мы продолжаем терпеливо, спокойно, без эмоций излагать им неприемлемость дальнейшего движения по эскалационной лестнице. Мы напоминаем им о том, что риски за последние месяцы возросли многократно, но, как говорится, как об стенку горох», – сказал Рябков.
Он отметил, что не существует «магического ключа и какого-то волшебного решения», требуется «планомерная работа без эмоций». Москва ожидает «отзвука» со стороны США, который продемонстрирует, что в Вашингтоне «хоть в малой мере восприняли» российские «предупреждения о серьезности момента».
Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются по мере необходимости, сказал Рябков. Однако США «убеждают» и «своих подопечных в Европе», и самих себя, что сигналы со стороны России являются «дезинформационной кампанией». Американцы «оказались в плену собственных клише и собственной пропаганды», которую раз за разом повторяли. Рябков счел реакцию США на сигналы из Москвы после атаки украинских беспилотников на Кремль «пренебрежением азами внешней политики».
Напомним, в ночь на среду Украина предприняла попытку атаковать Кремль двумя беспилотниками. Российскими системами радиолокационной борьбы беспилотники были выведены из строя.
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Песков: Россия наблюдает за экономической ситуацией в США
Россия внимательным образом следит за ситуацией в мировой экономике и, в частности, в американской экономике, которая испытывает определенные проблемы, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что в США высокий уровень инфляции, инфляционные ожидания также остаются на высоком уровне, передает РИА «Новости».
Песков, отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Россию то, что 1 июня истекает потолок госдолга в США и возможен дефолт, напомнил, что в США это происходит не впервые, однако американские власти до сих пор находили решения.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен в письме Конгрессу заявила, что если лимит госдолга не повысить, страна может исчерпать чрезвычайные меры к июню, в результате чего возникнет угроза дефолта.
В Вашингтоне заявили о праве Киева защищаться на свое усмотрение
Украинская сторона может защищать собственную территорию по своему усмотрению, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Washington Post, комментируя обвинения Москвы в адрес Киева в атаке дронов на Кремль.
Вашингтон оставляет на усмотрение Киева решение по защите и возвращению собственных территорий, заявил Блинкен Washington Post, передает ТАСС.
Госдеп не имеет достаточно данных об атаке дронов на Кремль, добавил он.
Напомним, Кремль атаковали украинские беспилотники, эти аппараты были уничтожены. Российское руководство сочло нападение покушением на президента Владимира Путина и пообещало ответ. Позже опубликовали ролик, в котором предположительно снят момент атаки беспилотников.
Белый дом опроверг «закулисные контакты» с Москвой из-за атаки беспилотниками Кремля
Кирби: Вашингтон не считает нужным частно отвечать на заявления о причастности США к атаке Кремля
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Никаких «закулисных контактов» между США и Россией по поводу атаки беспилотников на Кремль нет, в этом нет никакой необходимости, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
Кирби спросили, заявлял ли Вашингтон «за кулисами», что считает ложью утверждения Москвы о причастности США к атаке Кремля, передает ТАСС.
Представитель Белого дома отверг закулисные контакты, отметив, что в них нет нужды, поскольку США «вполне четко давали понять» о таком своем отношении к заявлениям пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Вашингтон «не считает нужным частным образом сообщать ему об этом».
Ранее Джон Кирби отметил, что Вашингтон не поощряет Украину наносить удары по территории России. Кроме того, он подчеркнул, что Штаты не имеют никакого отношения к произошедшему инциденту.
Подобные заявления США и Украины пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсолютно смехотворными». По его словам, в Москве прекрасно осведомлены о том, что все цели ВСУ выбирают под диктовку Белого дома.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему Киев открестился от атаки на Кремль.