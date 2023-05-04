Мадуро осудил атаку украинских беспилотников на Кремль

Песков рассказал о реакции Путина на атаку беспилотников на Кремль

Глава Российского государства Владимир Путин сохраняет спокойствие в сложных ситуациях, таким же образом он отреагировал на атаку дронов на Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые раздает. В этом плане ничего нового не произошло», – цитирует Пескова ТАСС.

При этом в Кремле остается обычная рабочая обстановка после инцидента. Все сотрудники работают на своих местах.

Пресс-секретарь президента указал, что сообщение о нанесении ударов дали отдельно, поскольку проводилась оперативная оценка ситуации спецслужбами, сообщает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что систему безопасности в Кремле дополнительно усилят после нападения. Этот вопрос предстоит глубоко проанализировать специалистам.

Представитель Кремля добавил, что безопасность уже усилена, в том числе в контексте подготовки к параду и к Дню Победы.

«В целом, естественно, резиденция президента охраняется», – заключил он.

Напомним, в ночь на среду Кремль атаковали украинские беспилотники, СКР завел уголовное дело.