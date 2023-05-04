В Китае обвинили ЦРУ США в хакерских атаках и цветных революциях по всему миру

Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов стоит за огромным числом хакерских атак и цветных революций по всему миру, следует из доклада Китайского национального центра экстренного реагирования на компьютерные вирусные атаки и компании «360».

Согласно сообщению компании, ЦРУ тайно занималось организацией так называемых мирных перемен и цветных революций. Более того, американское агентство разведки осуществляло шпионскую деятельность и занималось кражей информации, передает РИА «Новости».

По мнению авторов доклада, американскими спецслужбами были проведены «Бархатная революция» в 1980-е годы, грузинская «Революция роз» 2003 года, «оранжевая революция» на Украине, «Тюльпановая революция» в Кыргызстане, «Арабская весна», вторая цветная революция на Украине и «Движение подсолнухов» на Тайване.

Также в докладе подчеркивается, что ЦРУ стремилось организовать цветные революции в Белоруссии, Азербайджане, Ливане, Мьянме и Иране.

По информации китайского центра, за последние несколько десятилетий ЦРУ свергло или пыталось свергнуть законные правительства более чем в 50 странах.

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