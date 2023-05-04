Мировые цены на нефть начали восстанавливаться после падения на 4% накануне

Мировые цены на нефть растут в четверг в рамках коррекции после падения более чем на 4% накануне из-за опасений инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.40 растет на 0,82%, достигая 72,92 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,58%, до 69 долларов, передает РИА «Новости».

Цены корректируются после произошедшего накануне падения. Так, нефть марки Brent потеряла 4,17% стоимости, а WTI – 4,27%. Инвесторы продавали активы на опасениях замедления экономического роста и падения спроса, даже несмотря на сокращение добычи нефти странами ОПЕК+.

Нефть также дешевела два дня подряд перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая в итоге в среду повысила учетную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%.