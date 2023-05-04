Рубль начал торги разнонаправленно

Рубль в четверг утром подешевел к доллару на 1,75 копейки, укрепился к евро на 4,25 копейки, потерял к юаню 1,7 копейки

Рубль на открытии торгов Москбиржи в четверг подешевел к доллару на 1,75 копейки, укрепился к евро на 4,25 копейки, потерял к юаню 1,7 копейки.

Российская национальная валюта на открытии торгов Московской биржи в четверг подешевела к американскому доллару на 1,75 копейки, до 79,22 рубля, укрепилась к евро на 4,25 копейки, до 87,68 рубля, а к юаню потеряла 1,7 копейки, ослабнув до 11,471 рубля, передает ТАСС.

В среду утром рубль на открытии торгов резко укрепился к доллару и к евро.