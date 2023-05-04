Авиарейс из Стамбула в Москву совершил экстренную посадку в Сочи

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4 мая, четверг | Последнее обновление — 00:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска перешли под Кременной в контрнаступление
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Было ясно, что при первой возможности враг попытается ударить с помощью БПЛА по центру Москвы. Или сделать другую пакость. Для этого НАТО работает, старается, для этого Рамштайны.
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Мало кто в СССР щупал трудовыми руками вещи от Славы Зайцева, но все знали, что они есть. Примерно там же, где и гитара Высоцкого. Все знали, что где-то есть красные платья и белые пальто, и это грело душу. Чуть меньше, чем групповой полет «Востоков», но грело.
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Принимать роботов за людей – опасная ошибка. Но размывание грани между ИИ и людьми опасно и в другую сторону – когда навыки общения с роботами переносятся на людей.
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2 мая на 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин, в последние годы боровшийся с тяжелой болезнью. Юдашкин был одним из символов российской высокой моды. Он добился успеха в том числе и за рубежом, его показы проходили в ведущих мировых центрах моды
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В пятницу в Кызыле открыли крупнейший в России буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг» – «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни». Монастырь возведен по инициативе родившегося в Туве главы Минобороны Сергея Шойгу
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В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии днем в среду произошел пожар. В РЦНК не исключают поджог. Зданию нанесен значительный ущерб
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Авиарейс из Стамбула в Москву совершил экстренную посадку в Сочи
Red Wings: Авиарейс из Стамбула в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи
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Авиарейс из Стамбула в Москву совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за некорректной работы системы регулирования давления внутри воздушного судна, сообщил официальный представитель компании Red Wings.
В компании Red Wings сообщили, что причиной вынужденной посадки стала некорректная работа системы регулирования давления внутри воздушного судна. Там также информировали, что авиакомпания планирует вывоз пассажиров на резервном воздушном судне с вылетом рейса WZ076, передает ТАСС.
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что по факту произошедшего проводится доследственная проверка, никто из 44 пассажиров не пострадал.
Напомним, в марте авиарейс из Владивостока в Москву вынужденно приземлился в Иркутске.
Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Пресс-служба президента России: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников
Ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – цитирует сообщение РИА «Новости».
«В результате этого террористического акта президент Российской Федерации не пострадал. График его работы изменений не претерпел, продолжается в обычном режиме», – сообщили в Кремле.
Вследствие падения и разлета осколков БПЛА на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет.
Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Украиной удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Пугачева прилетела в Москву
Помощница Пугачевой подтвердила приезд певицы в Москву
Певица Алла Пугачева прилетела в Москву, причина визита пока неизвестна, сообщила ее помощница Елена Чупракова.
Она отметила, что не знает, связан ли приезд Пугачевой с ее намерением проститься со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным, передает ТАСС.
Ранее эстрадная певица Алла Пугачева почтила память российского модельера и телеведущего передачи «Модный приговор» Вячеслава Зайцева, попрощавшись с ним в блоге.
В США предложили разделить Украину между Россией и Польшей
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил разделить Украину между Россией и Польшей, передав Варшаве Западную Украину
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Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, при этом Западную Украину следует «отдать» Польше, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Американский военный разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty призвал «отдать» Западную Украину Польше, чтобы вывести этот регион из уравнения, сделать его «проблемой Польши и Европы». Он выразил мнение, что это якобы самое разумное, что можно было бы сделать, так как это «не проблема России», передает ТАСС.
Он выразил уверенность, что если убрать Западную Украину, то между Россией и Украиной наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей.
Риттер напомнил, что Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. Он выразил уверенность, что население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.
Напомним, в конце апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил мнение, что «тихий раздел» западных территорий Украины Польшей и другими странами предпочтительнее мировой войны.
Появилось видео предположительно момента атаки беспилотника на Кремль
Опубликовано видео с моментом, предположительно, атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как БПЛА двигается над территорией Кремля, но его сбивают над крышей здания Сената.
Напомним, Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, они были уничтожены. В Кремле назвали атаку покушением на президента и пообещали ответ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина не было в Кремле в момент попытки атаки.
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Стартовало строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» с участием России
Строительство энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа» стартовало в Египте с участием России
Строительство третьего энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» стартовало с участием России в Египте, сообщает пресс-служба инжинирингового дивизиона Росатома.
По информации госкорпорации, в фундаментную плиту энергоблока № 3 АЭС «Эль-Дабаа», которая находится в Египте, залили «первый бетон». Таким образом, строительство перешло в основную стадию, передает РИА «Новости».
Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.
Зеленский после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей
Стало известно о планах Зеленского не возвращаться сразу на Украину из Финляндии
Президент Украины пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину, заявил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» после попытки атаки беспилотников на Кремль.
По его словам, в Финляндии будут обсуждаться конкретные шаги, которые могут приблизить Украину к членству в НАТО. Никифоров подчеркнул, что из Финляндии делегация не едет сразу на Украину, передает РИА «Новости».
Ранее Зеленский прибыл с визитом в Финляндию на саммит стран Северной Европы и Украины, ранее о поездке не сообщалось.
Напомним, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал в ответ на попытку атаки беспилотников на Кремль нанести ракетный удар по резиденции Владимира Зеленского.
В боях за Артемовск ликвидированы воевавшие за ВСУ канадцы
CTV: Воевавшие в составе Вооруженных сил Украины два гражданина Канады погибли в боях в Артемовске
Во время боев в Артемовске (украинское название – Бахмут) на прошлой неделе погибли воевавшие в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) два гражданина Канады, сообщил телеканал CTV.
Речь идет о 21-летнем Коуле Зеленко из провинции Онтарио и 27-летнем Кайле Портере из провинции Альберта. По данным телеканала, канадцы служили в составе 92-й механизированной бригады ВСУ и погибли в результате артиллерийского обстрела. Как утверждается, Зеленко и Портер были единственными гражданами Канады в составе своего подразделения, передает ТАСС.
Напомним, в марте Канада передала Украине бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 3 для обслуживания танков Leopard 2 немецкого производства.
Пригожин: ВСУ начали контрнаступление, людей и вооружения у них много
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его мнению, у ВСУ на данный момент люди и снаряды «в безлимите», передает ТАСС.
В то же время, по информации Пригожина, российские штурмовые отряды продолжают постепенно освобождать Артемовске и за сутки продвинулись в городе на 230 метров. ВСУ все еще контролируют чуть более 2,5 кв. км территории города.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области, идет бой на двух линиях обороны.
ВС России задействовали «Ланцеты» для уничтожения остатков ПВО Украины
Источник: ВС России наносят групповые удары дронами «Ланцет» для уничтожения остатков систем ПВО ВСУ большой дальности
Вооруженные силы России для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности применяют сосредоточенные групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», в одном налете может использоваться до десяти барражирующих боеприпасов, рассказал информированный источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», российские военные для уничтожения остатков зенитных ракетных систем Украины большой дальности, таких, например, как С-300ПС и С-300В, применяют тактику сосредоточенных групповых ударов, когда в одном налете могут использоваться до десятка барражирующих боеприпасов «Ланцет».
Он пояснил, что такая тактика позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение комплексов семейства С-300, в состав которых входит большое число машин – как пусковых установок ракет, так и командных пунктов, радаров и прочей техники.
Напомним, в апреле советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал российский ударный беспилотный летательный аппарат «Ланцет» самым опасным дроном для ВСУ.
Экс-премьер Франции пригрозил начать продавать паштет на Красной площади
Экс-премьер Франции Фийон сыронизировал о возможности продавать паштет на Красной площади
Бывший глава французского кабинета министров при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон сыронизировал в ответ на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента, сообщил канал TV5 Monde.
Он подчеркнул, что ведет свою профессиональную деятельность так, как считает нужным. «Если захочу торговать паштетом на Красной площади, буду продавать паштет на Красной площади», – заявил Фийон.
Бывший премьер предстал перед парламентской комиссией по расследованию из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти», передает РИА «Новости».
Проверка была начата по инициативе «Национального объединения» Марин Ле Пен. Фийона обвинили в причастности к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение, управленцев или политические партии Франции».
Российские военные впервые перехватили в зоне СВО американскую управляемую бомбу JDAM
Российские средства противовоздушной обороны впервые перехватили управляемую авиационную бомбу производства Соединенных Штатов JDAM, сообщили в Минобороны России.
ПВО перехватили за сутки четыре реактивных снаряда HIMARS и одну JDAM, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Также за этот период уничтожены 16 украинских беспилотников у поселков Подстепное (Херсонская область), Ольшаны, Сватово (ЛНР), Сергеевка, Волноваха, Васильевка (ДНР), Таволжанка (Харьковская область) и Ромашково (Сумская область).
С начала спецоперации уничтожены 416 самолетов, 230 вертолетов, 3935 беспилотников, 421 ЗРК, 8948 танков и других боевых бронированных машин, 1096 машин РСЗО, 4717 орудий полевой артиллерии и минометов.
Военный эксперт Василий Кашин в беседе с газетой ВЗГЛЯД указывал, что JDAM устанавливается на неуправляемые бомбы и позволяет превращать их в корректируемые.
В США рассказали о потерях Украины перед контрнаступлением
Портал Military Watch Magazine: Ракетные удары России резко снизили шансы Украины на успех контрудара
Ракетные удары России уничтожили запасы украинской армии и резко снизили шансы на успех контрудара, считают авторы американского портала Military Watch Magazine.
В статье утверждается, что истощение украинских сил отмечается на фоне слухов о том, что конфликт близок к перелому в пользу России, передает РИА «Новости».
При этом отмечается, что потери ощутимы не только в вопросе техники, но также они отмечаются среди личного состава киевских силовиков.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что идет подготовка к контрнаступлению, которое может позволить ВСУ «захватить» Крым одним маневром.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему право на самоопределение жителей территорий, которые прежде входили в состав Украины, имеет преимущество перед сохранением территориальной целостности Украины.
ВМС США заявили о захвате Ираном нефтяного танкера в Ормузском проливе
В Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Панамы, сообщил Пятый флот ВМС США.
Танкер Niovi, согласно этим данным, был захвачен 3 мая около 6.20 утра при прохождении через Ормузский пролив, передает РИА «Новости».
Судно вышло из порта в Дубае и шло в порт города Эль-Фуджейра в ОАЭ. На пути его окружили десяток кораблей КСИР и заставили изменить курс в направлении иранских территориальных вод у порта Бендер-Аббас.
Появилось новое видео ночной атаки беспилотников ВСУ на Кремль
Опубликованы новые кадры атаки украинских беспилотников на Кремль.
На кадрах видно, как аппарат подлетает к Кремлю. По данным ТВЦ, первый беспилотник взорвался над Сенатским дворцом. Обломки второго упали на территорию Кремля. Атака произошла около трех часов ночи, кадры сняты со стороны Большого Москворецкого моста.
Камера телеканала, работающая в круглосуточном ружиме, установлена на гостинице «Балчуг».
Ранее сообщалось, что Кремль накануне ночью атаковали два украинских беспилотника, их удалось уничтожить. Президент Владимир Путин не пострадал, его не было в тот момент в Кремле.
Эксперты предположили технические параметры атаковавших Кремль БПЛА
Эксперты Рогозин и Федутинов оценили технические аспекты атаки БПЛА на Кремль
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Запуск БПЛА самолетного типа мог осуществляться как с территории Украины, так и из Подмосковья. Вместе с тем подобные БПЛА – новый тип угроз, меры противодействиям им нам еще предстоит совершенствовать. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали эксперты в области беспилотной авиации Алексей Рогозин и Денис Федутинов. Ранее Украина попыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА.
«По имеющимся видеокадрам пока невозможно определить характеристики беспилотника, однако понятно, что это был аппарат самолетного типа со взлетной массой свыше 20–30 кг и размахом крыла три-пять метров», – сказал руководитель «Центра развития транспортных технологий» Алексей Рогозин.
«Пока неизвестно, стартовал ли беспилотник с территории Украины или, например, из Подмосковья. Оба варианта технически реализуемы, но отличаются по конструкции и себестоимости», – отметил он.
Собеседник предположил, что беспилотный самолет до определенного момента был устойчив к радиоэлектронным помехам. «Это может быть решено несколькими способами. Например, он мог быть оборудован специальной помехозащищенной навигационной антенной военного назначения, стоимость которой начинается с 10 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.
«Менее вероятно, но также возможно, что беспилотник управлялся с расстояния в несколько километров по принципу FPV-дронов. В этом случае навигация и наведение обеспечиваются оператором вручную с помощью видеопотока, получаемого с камер беспилотника», – добавил собеседник.
«Надо понимать, что подобные барражирующие боеприпасы самолетного типа – это новый вид угроз, методы противодействия которым сейчас только вырабатываются. Российские инженеры работают над этим, но потребуется еще несколько месяцев, прежде чем мы научимся им эффективно противодействовать», – полагает Рогозин.
«Судя по опубликованным кадрам, это действительно не мультикоптер, а аппарат самолетного типа. Возможности подобных аппаратов, как мы уже неоднократно видели, вполне позволяют достигать Подмосковья, будучи запущенными с территории Украины, а иногда даже и пролетать дальше Москвы», – полагает главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
«Вместе с тем нельзя исключать и возможности того, что аппарат мог быть запущен диверсионно-разведывательной группой непосредственно с территории России. Это, к примеру, могло бы быть сделано в пределах Московской области, что значительно повысило бы его шансы достичь центра столицы», – отметил он.
«Судя по видео, полет БПЛА велся на малой высоте для снижения возможности обнаружения и поражения. Также на видео не замечены следы внешнего кинетического воздействия на летательный аппарат», – добавил эксперт.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю при помощи БПЛА, Москва расценивает это как спланированную террористическую акцию и покушение на президента России Владимира Путина. Уточняется, что на Кремль были нацелены два украинских беспилотника.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», – отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы государства не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотниками. По его словам, Путин работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.
Он также добавил, что изменений в графике президента Владимира Путина после атаки Украины на Кремль нет. Публичные мероприятия у главы государства и ночевки в Кремле будут продолжаться. Кроме того, парад Победы 9 мая на Красной площади состоится, Путин на нем будет присутствовать, сообщил Песков.
Украинские власти заявили, что не имеют отношения к атаке. При этом сам украинский президент после атаки беспилотников на Кремль решил задержаться за границей. Он пробудет еще один день в Финляндии, но после этого не сразу поедет на Украину.
Между тем власти Москвы запретили полеты всех беспилотных летательных аппаратов над городом, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд. Об этом сообщили в мэрии столицы.
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