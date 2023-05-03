В США повысили банковскую ставку до 5,00–5,25%

Американский генерал заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению

Генерал США Милли: ВСУ прямо сейчас имеют возможность провести контрнаступление

У украинских военных прямо сейчас имеется возможность проведения наступательных операций, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли.

Милли в интервью журналу Foreign Affairs заявил, что Киев обладает достаточным количеством ресурсов и для обороны, причем, подчеркнул он, за последний год они значительно возросли. Срок начала возможной наступательной операции ВСУ Милли называть не стал. Он заявил, что решение будет принимать Киев, передает РИА «Новости».

Милли добавил, что у Киева есть «значительный объем планирования и координации», если бы он решил провести наступление.

Также американский генерал заявил, что не ожидает окончания украинского конфликта в этом году.

Ранее Милли выражал сомнения в достижимости поставленной Владимиром Зеленским перед вооруженными силами Украины цели по вытеснению российских войск и возвращению всех утраченных территорий.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление в ближайшие недели.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие меры предпринимают российские военные, чтобы контрнаступление ВСУ не состоялось.