Эксперты указали на высокий уровень конкуренции на местных выборах в России

В Республике Татарстан, Ненецком автономном округе и Забайкальском крае 28 мая прошли муниципальные выборы. Эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» отметили высокий уровень конкуренции на выборах, активность парламентских и непарламентских партий, одержавших победу в ряде случаев.

На довыборах депутата Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва по Электротехническому одномандатному избирательному округу №20 с результатом 74,04% победил кандидат от Партии Роста Руслан Нигматуллин. В выборах приняли участие 19,42% зарегистрированных избирателей, говорится в сообщении на сайте НОМ.

На довыборах депутатов в местные советы в Азнакаевском, Чистопольском, Сармановском и Черемшанском муниципальных районах, а также на довыборах депутата Городского совета в Набережных Челнах средняя явка составила 28,96% избирателей. Избраны пять представителей партии «Единая Россия» и два самовыдвиженца.

«Представительность и конкурентность выборов были в целом обеспечены. В среднем на один депутатский мандат претендовало шесть кандидатов. На уровне региональных выборов приняли участие выдвиженцы пяти политических партий – четырех парламентских (КПРФ, ЛДПР, СР, Новые люди), а также Партии Роста», – сообщил доктор социологических наук, заведующий кафедрой «Государственного управления, истории, социологии» КНИТУ Андрей Тузиков.

Относительно невысокая явка на выборах в Государственный совет РТ, по словам эксперта, объясняется рядом факторов: промежуточным характером выборной кампании, сезонностью голосования (начало периода отпусков, завершение учебного года в образовательных учреждениях, «горячая» пора в садово-огородном хозяйстве) и отсутствием кандидата от основной политической партии в регионе «Единой России».

Эксперт также отметил высокий уровень контроля за выборами со стороны наблюдателей и представителей СМИ. «Несмотря на явные провокации со стороны отдельных участников процесса, важнейшим итогом выборной кампании стало отсутствие нарушений, способных повлиять на результаты голосования», – подчеркнул эксперт.

В Ненецком автономном округе прошли досрочные выборы депутатов Совета депутатов сельского поселения Приморско-Куйский сельсовет, а также довыборы депутатов в Советы депутатов сельских поселений Колгуевский сельсовет и Омский сельсовет. В числе победителей – кандидаты от партий «Единая Россия» (большинство), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» и самовыдвиженцы.

По-настоящему конкурентными были выборы в Приморско-Куйском сельсовете, где на 10 мандатов были зарегистрированы кандидаты от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России – Патриотов – За правду» и «Единой России», а также три самовыдвиженца. Так прокомментировала прошедшие выборы член Российской Ассоциации политических консультантов, эксперт НОМ в НАО Людмила Дуркина.

«Участие ЛДПР в выборах – ритуальное, по принципу «надо поучаствовать везде». КПРФ занимает достаточно сильные позиции в п. Красное и имела шанс на получение мандата, поэтому не очень понятна позиция руководства регионального отделения партии выдвинуть всего одного кандидата и не самого сильного. Видимо, у КПРФ заканчивается человеческий ресурс в первичном отделении КПРФ. Семь мандатов, полученные партией «Единая Россия, – следствие постоянной избирательной стратегии ЕР: выдвижение максимального количества кандидатов на замещение всех мандатов, активная агитационная кампания и узнаваемость», – объяснила итоги выборов эксперт.

В Забайкальском крае прошли выборы глав Каларского муниципального округа и городского поселения Хилокское, а также выборы депутатов Советов депутатов в Ононском и Тунгокоченском муниципальных округах. Победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Партии дела и самовыдвиженцы.

Как отметил председатель правления Забайкальской гильдии политологов и социологов Роман Амплеев, муниципальные выборы были весьма конкурентными. Так, например, в борьбе за должность главы Каларского муниципального округа убедительную победу одержал самовыдвиженец Владимир Устюжанин, набравший чуть более 68% голосов избирателей при явке 31,18 %.

«Проигрыш кандидата от партии «Единая Россия» вполне объясним. Наталья Корбут хотя и занимает весьма серьезную должность первого заместителя главы Каларского муниципального округа, но живет здесь совсем недавно, а Каларский округ – это территория, где проходит БАМ. Тут особый уклад, много тех, кто живет со времен строительства железной магистрали, и здесь нужно иметь особый талант, чтобы построить отношения с местными жителями, если хотите понравиться людям», – прокомментировал кампанию Амплеев.

В Каларском муниципальном округе выборы проводит ТИК в новом составе. В конце апреля большая часть членов комиссии написали заявления о сложении полномочий. Ряд информационных ресурсов, по словам экс-председателя Ольги Малышевой, сообщили, что на членов комиссии оказывалось давление, в том числе по вопросу отказа в регистрации некоторым кандидатам.

В Избирательной комиссии Забайкальского края объяснили, что в заявлениях о сложении полномочий «никаких иных причин, кроме личного желания прекратить деятельность, указано не было». Также в комиссии отметили, что про какие-либо факты оказания административного давления бывшие члены ТИК не написали.

Что касается информации об умышленном недопуске нескольких кандидатов к выборам, то, по словам представителей Избирательной комиссии региона, следует отметить, что решения о регистрации кандидатов или об отказе в ней принимал именно этот состав комиссии.

Что же касается победы Партии Дела в ряде случаев, то, например, в Ононском округе партия начала работу несколько лет назад и, по словам Амплеева, достаточно активно. «Они нашли лидеров общественного мнения и очень профессионально помогли провести избирательную кампанию, поддержали финансово», – отметил эксперт.

