В МИД потребовали от Запада устранить препоны для экспорта продукции России

Грушко: Запад должен устранить препоны для экспорта продукции России на мировые рынки

Страны Запада должны устранить препятствия по доступу сельхозпродукции из России на мировые рынки, политических заявлений со стороны ООН уже недостаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко по итогам президентских выборов в Турции.

Дипломат подчеркнул, что «Турция сыграла свою позитивную роль в зерновой сделке». На данном этапе «мяч находится на стороне тех стран, которые вводили незаконные санкции в отношении России», передает ТАСС.

Если Запад заинтересован в существовании механизмов для доставки зерна, то западные страны должны выполнить свои обязательства и устранить все препятствия для выхода российских продовольственных товаров на глобальные продовольственные рынки. Речь, в первую очередь, идет о зерне.

Россия ожидает конкретных действий на этом направлении, так как политических заявлений ООН по этой теме уже недостаточно.

Также Грушко высказался о проекте газового хаба в Турции и ответил на вопрос о реализации проекта после выборов в республике. Он отметил, что договоренности с Анкарой носят системный характер, работа над проектом продолжается.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для России важна победа Реджепа Эрдогана на выборах президента в Турции.