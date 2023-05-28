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Эрдоган поблагодарил турецкий народ за отданные голоса
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура выборов в стране, назвав его праздником демократии, он поблагодарил граждан за отданные ему голоса.
Эрдоган поблагодарил граждан, которые доверили ему управлять страной следующие пять лет, а также поблагодарил всех, кто «поспешил на избирательные участки за рубежом», сообщает РИА «Новости».
«С Божьей помощью мы будем достойны вашего доверия. Как мы были достойны в течение 21 года, так и будем достойны», – заявил он.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков
Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.
Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.
После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.
После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.
Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.
Эрдоган лидирует с 50,6% после обработки почти 90% бюллетеней
После подсчета 89,5% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует с 50,6% голосов, следует из подсчетов оппозиционного агентства Anka.
За его конкурента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 49,3% (более 23,6 млн), за Эрдогана – 50,67% (более 24,2 млн), сообщает РИА «Новости».
Как сообщает гостелеканал TRT Haber, Эрдоган набирает 52,61% голосов, Кылычдароглу – 47,39% после обработки бюллетеней с 91,55% избирательных урн.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган вышел к сторонникам и раздал детям деньги
Сторонники действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана собрались на участке, где он голосовал, сообщают СМИ.
Как передает РИА «Новости», люди кричали слова поддержки и скандировали лозунги в поддержку Эрдогана. Позже действующий президент вышел к людям, он говорил с ними и по традиции раздавал детям деньги.
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
СМИ: Эрдоган лидирует после обработки 40% бюллетеней
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн, результаты предварительного подсчета голосов опубликовало агентство Anadolu.
Отмечается, что за Эрдогана проголосовали 57% избирателей (более 9 млн голосов), за его конкурента, лидера главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу – 43% (более 6 млн голосов), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
В Турции завершился второй тур президентских выборов
В Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно, сообщил председатель Высшего избирательного совета Ахмет Йенер.
Отмечается, что избирательные участки для голосования закрылись в 17.00 по местному времени (совпадает с мск), начинается процесс подсчета голосов, передает РИА «Новости».
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней более 85% избирательных урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,15% голосов после обработки бюллетеней с 85,45% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 46,85%, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Оппозиционные СМИ заявили о лидерстве Кылычдароглу после подсчета 44% бюллетеней
После подсчета 44% бюллетеней кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах президента Турции с отрывом в 2%, об этом пишет оппозиционное агентство Anka.
По данным агентства, за Кылычдароглу проголосовали 50,97%, в то время как за действующего президента Реджепа Эрдогана – 49,03%, передает РИА «Новости».
До этого агентство Anadolu сообщало, что Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после обработки бюллетеней с 40% урн.
В Турции заявили о намерении сохранить добрососедские отношения с Россией при победе Кылычдароглу
Турция продолжит поддерживать добрососедские отношения с Россией в случае победы оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на выборах президента республики, сообщил источник в Народно-республиканской партии.
По словам информатора, в Турции всегда ценили хорошие отношения с соседом – Россией – и намерены их сохранить при победе Кылычдароглу на выборах президента, передает ТАСС.
Кроме того, источник в Народно-республиканской партии отметил, что республика не станет ограничивать въезд российских туристов.
«Нет никаких планов вводить ограничения на поездки российских туристов на турецкие курорты. Подобная информация в соцсетях не соответствует действительности», – сказал он.
Ранее бывший советник президента России и эксперт Фонда Собчака Сергей Станкевич прокомментировал газете ВЗГЛЯД, как отразится на итогах второго тура президентских выборов в Турции готовность прокурдских политических партий поддержать кандидата от оппозиции.
Напомним, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом туре действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кылычдароглу – 44,88%.
СМИ: Эрдоган продолжает лидировать после обработки бюллетеней из более 79% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,7% голосов, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Также сообщается, что после обработки бюллетеней из 79,09% избирательных урн Кемаль Кылычдароглу набирает 46,3% голосов, передает РИА «Новости».
Между тем оппозиционное агентство Anka утверждает, что после подсчета 75% бюллетеней Кылычдароглу остается лидером на выборах, за него проголосовали 50,8% (более 20,6 млн), за Эрдогана – 49,2% (более 19,9 млн).
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует после обработки бюллетеней из более 95% урн
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 52,34% голосов после обработки бюллетеней из 95,24% избирательных урн, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,66%, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
Эрдоган лидирует во втором туре после обработки почти 99% бюллетеней
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган набирает во втором туре выборов главы государства 52,21% голосов по итогам обработки около 99% бюллетеней, сообщает агентство Anadolu.
Его соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 47,79% голосов, необработанными остаются порядка 600 тыс. голосов, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Турции завершился второй тур президентских выборов, он прошел спокойно.
СМИ: Эрдоган вскоре прибудет в Анкару
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган в скором времени прибудет из Стамбула в Анкару, сообщил гостелеканал TRT Haber.
Отмечается, что в случае победы во втором туре президентских выборов обратится к населению из своей резиденции в Бештепе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Эрдоган, вновь борющийся за пост главы государства, проголосовал во втором туре выборов президента республики на избирательном участке в районе Ускюдар в азиатской части Стамбула.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
Глава турецкого ЦИК Енер заявил об отсутствии происшествий на выборах президента страны
В Турции второй тур выборов главы государства проходит без происшествий, заявил руководитель Высшего избирательного совета (центризбирком) страны Ахмет Енер.
Голосование во втором туре президентских выборов проходит без происшествий и проблем, сказал Енер, передает ТАСС.
Фиксируется высокая заинтересованность граждан страны в политическом событии. Сейчас остается два кандидата в президенты, и центризбирком рассчитывает на более короткие сроки подсчета результатов, заключил глава ведомства.
Напомним, число избирателей в Турции превышает 60 млн человек. Участки для голосования во втором туре открылись в воскресенье в 8.00 мск.
В Турции задержали распространявших «провокационные» посты о выборах в соцсетях подозреваемых
Турецкие правоохранители задержали в воскресенье пятерых подозреваемых в распространении провокационных сообщений в соцсетях о выборах главы государства, сообщила генпрокуратура Стамбула.
Подозреваемых обвиняют в попытке нарушить общественный порядок с помощью публикаций и манипулятивных сообщений, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Подобные посты могут создать у общественности искаженное или ложное восприятие о ходе голосования во втором туре выборов президента Турции, заключили в прокуратуре.
В Турции в воскресенье стартовал второй тур голосования, число избирателей в стране превышает 60 млн человек.
Действующий президент Тайип Эрдоган и кандидат на новый срок на участке для голосования раздал детям деньги.