Кличко назвал причину ночных вибраций в квартирах киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вибрация, которую ощущали жители города в своих квартирах ночью, связана с перемещением «мощного оружия».

В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что это мощное оружие идет к фронту и вибрация может быть связана с ним, передает РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ писали, что жители Киева в ночь на воскресенье ощущали толчки и вибрацию.

До этого Кличко заявил о разрушении склада в Голосеевском районе города в результате пожара, начавшегося из-за падения обломков дрона.