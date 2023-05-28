Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины

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28 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:33  |  vz.ru
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Запад готов вступить в бой с Россией на новом направлении

Северный морской путь и Арктика в целом становятся стратегическим ресурсом России Лев Федосеев/ТАСС
Западная пресса бьет тревогу: Россия слишком активна в Арктике. А ведь этот регион уже в ближайшем будущем может стать ключевым для всей планеты, он является последней кладовой нефти, газа и многих других ресурсов. На какие российские права в Арктике претендуют западные страны и как они намерены их ограничить? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Российская тероборона готова взять в руки оружие

Бойцов теробороны называют уже вполне боеспособной единицей, которой не хватает оружия t.me/vvgladkov
Губернатор Белгородской области предложил вооружить отряды теробороны, чтобы давать отпор противнику «профессионально, а не любительски». Однако в экспертном сообществе есть люди, которые не полностью разделяют эту идею и видят определенные сложности при ее реализации. В чем заключаются преимущества и недостатки подобной инициативы и какие изменения в действующее законодательство она может повлечь за собой?  Подробности...
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Почему Азербайджан и Армения решили примириться на Западе

Ильхам Алиев и Никол Пашинян следующую беседу решили провести под эгидой Евросоюза Петр Ковалев/ТАСС
Мирный договор по Карабаху могут заключить уже 1 июня, сообщили азербайджанские дипломаты. Это произойдет на встрече лидеров Азербайджана и Армении, намеченной на полях саммита Европейского политического сообщества, то есть под эгидой Запада. Правда, армянский МИД не разделяет оптимизма коллег из Баку. Но любопытно другое – почему две бывшие советские республики, враждовавшие с 1988 года, предпочитают мириться не в Москве? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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НАТО лишает Европу мирного будущего

Алексей Ярошенко
Алексей Ярошенко, политолог
С начала 2000-х годов Россия пыталась создать триединую западную интеграцию, включающую англосакский мир, континентальную Европу и Россию. Но США саботировали все усилия России по нормализации отношений с Западом. Подробности...

Адекватность в Армении победила самолюбие

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Заявления армянского руководства о готовности признать на взаимной основе территориальную целостность Азербайджана не вызвали в самой Армении никаких протестов. Для маленькой страны категоричность уже не является лучшим способом выживания. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Экзистенциальная война не терпит заморозок

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если украинское наступление провалится, то Запад готов перейти к плану «б» – к замораживанию конфликта. Вот только Москву такой вариант не устраивает, ведь она четко понимает смысл этой заморозки. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
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    главком ВСУ


    «Воскрешение Залужного» добавило загадок в украинской политике

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    отпор врагу


    Российская тероборона готова взять в руки оружие

    желание вернуться


    Максим Соколов: «Почетное звание» иноагента сделалось позорным клеймом

    противостоянии с Россией


    Глеб Простаков: Россия должна дать закипеть антиевропейским настроениям в Польше

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    Геворг Мирзаян: Экзистенциальная война не терпит заморозок

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    Зеленский спел Байдену песню про F-16

    Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины

    NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины

    28 мая 2023, 15:19

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.

    Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии.При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.

    Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.

    Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.

    Маск задал вопрос сенатору, заявившему о вложении денег США в смерть россиян
    Маск задал вопрос сенатору Грэму, заявившему о «лучшем» вложении денег США в украинский конфликт
    		  
    28 мая 2023, 10:05
    Фото: Ludovic Marin/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский предприниматель и владелец Twitter и SpaceX Илон Маск задал вопрос сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму о растрате американских средств на киевский режим.

    Грэм в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вклад Вашингтона в вооружение Киева стал «лучшим», на что США когда-либо тратили деньги, поскольку «россияне умирают».

    «Когда-либо?» – спросил Маск в Twitter в комментариях под постом издания Zero Hedge, приведшим слова сенатора, передает РИА «Новости».

    Грэм активно выступает за вооружение украинской стороны, еще в январе он призывал направить туда американские танки. Экс-кандидат в Конгресс от штата Флорида Чак Каллесто в ответ призывал вместо танков направить Киеву счет.

    Коментарии (42)
    Президент Грузии устроила скандал из-за стула
    		   
    27 мая 2023, 15:38
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу, на организованном МИД страны «Дне диаспоры», публично обиделась на местных дипломатов из-за неверно установленного для ее ранга стула, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это нарушение протокола», – сказала она на церемонии в МИД Грузии.

    «Это не потому, что кому-то так хочется, чтобы стул поставили где-то, просто протокол важен», – отметила президент.

    При этом она сообщила, что «давно в Грузии уже ни на что не обижается».

    Саломе Зурабишвили также отметила, что накануне в своем выступлении в День независимость Грузии министр обороны первым упомянул премьер-министра, а не ее.

    «Так нельзя, – заявила она. – Я являюсь Верховным главнокомандующим».

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «ярким выражением демократии» то обстоятельство, что Зурабишвили второй день подряд критикует правительство страны.

    Накануне президент обвинила правительство в отступлении от западных ценностей и в уступках России.

    Коментарии (46)
    В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
    Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском

    27 мая 2023, 19:12

    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.

    Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.

    В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.

    Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

    Коментарии (23)
    Кириенко посетил открытие академии «Меганом» в Крыму

    27 мая 2023, 17:59

    В Крыму в бухте Капсель начались мероприятия по открытию академии творческих индустрий «Меганом» – нового проекта арт-кластера «Таврида», его посетил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

    Круглогодичный образовательный центр «Меганом» планируется сделать одной из ключевых площадок развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Академия творческих индустрий «Меганом» – это реализовавшаяся мечта тысяч участников арт-кластера «Таврида». Несколько лет назад все начиналось с палаток и фанерных домиков, а сегодня мы открываем большой современный образовательный центр. И что важно, все делается вместе с участниками проекта. Они здесь не просто гости, а полноценные соавторы. Это одна из важных ценностей для сегодняшнего поколения — ценность самореализации. Не просто получить готовое, а самому создать.

    Академия «Меганом» создана по прямому решению президента России Владимира Путина. Это, с одной стороны, важная демонстрация отношения государства к молодому поколению, внимание, которое государство уделяет поддержке талантливой молодежи. С другой стороны, Академия «Меганом» – это пространство совместной деятельности, которое показывает, что Россия – это страна возможностей.

    С запуском академии «Меганом» мы завершаем программу создания трех круглогодичных образовательных центров на базе летних форумных площадок. «Это целая система выявления и поддержки талантливой молодежи в стране, их самореализации, бесконечного обучения и движения вперед», – сказал Кириенко.

    Первый замруководителя администрации президента совершил прогулку по территории, погрузился в атмосферу академии и прошел теми маршрутами, которыми будут ходить слушатели. Общая площадь академии занимает 27 га.

    Прежде всего Кириенко осмотрел жилые корпуса – помещения, в которых будут останавливаться участники образовательных программ академии. Таких корпусов на территории пять. В общей сложности это 180 номеров, в том числе для маломобильных групп, в которых есть все необходимое для комфортного пребывания. К тому же в корпусах предусмотрены кухни, хозяйственные комнаты, веранды для отдыха с видом на море.

    Далее маршрут проследовал в творческие мастерские – учебные корпуса, в которых будет проходить основная работа в рамках образовательных программ. Многофункциональные помещения общей площадью 14,5 тыс. квадратных метров единовременно могут принять до 900 человек.

    Здесь есть мастерские цифровизации, цифрового дизайна и мультимедиа, художественные залы и залы хореографии, помещения для репетиций, групповых занятий, медиацентр, типография, швейная мастерская, цирковая мастерская, мастерская театра, помещения кинопоказа и клипмейкинга, зал с трансформируемым подиумом. Все пространства наполнены технологичным, современным оборудованием. Одним словом, помещения учебных зданий смогут удовлетворить запросы творцов самых разных профессиональных направлений.

    Кроме того, в помещениях расположены творческие лаборатории партнерских организаций академии. Так, Российское движение детей и молодежи открыло на базе академии «Меганом» первичное отделение движения. Стратегический партнер – крупнейшая технологическая компания VK запустила лекторий VK и творческое пространство «VK Клипов», а также приняла участие в образовательной программе академии.

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    В ДНР семеро экс-заключенных с оружием сбежали из воинской части

    27 мая 2023, 19:25

    В Донецкой народной республике самовольно покинули воинскую часть семеро военнослужащих – бывших заключенных, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Подозреваемые сбежали из военной части в районе Соледара с оружием, все они являются бывшими заключенными, заявил собеседник ТАСС.

    Правоохранители уже задержали троих из них в районе Брянки на территории республики.

    В 2021 году в Свердловской области сбежал из воинского ракетного соединения солдат срочной службы.

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    Байден объявил о предотвращении катастрофического дефолта в США
    Президент США Байден: Договоренности с республиканцами Палаты представителей предотвратили катастрофический дефолт
    		   
    28 мая 2023, 06:54
    Фото: Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Достигнутые Белым домом и республиканцами Палаты представителей принципиальные договоренности предотвратили в Соединенных Штатах катастрофический дефолт и рецессию, говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

    Байден объявил в письменном заявлении, что достиг со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти принципиального соглашения по бюджету. Глава Белого дома назвал это соглашение хорошей новостью для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счетов и потере миллионов рабочих мест, передает ТАСС.

    По словам Байдена, договоренности стали важным шагом, который сокращает расходы, защищая при этом важнейшие программы для работающих и обеспечивая рост экономики.

    При этом Байден сообщил, что в течение следующего дня группы переговорщиков Белого дома и конгрессменов-республиканцев завершат работу над текстом законопроекта и соглашение будет направлено в Палату представителей и Сенат США. Президент США настоятельно призвал обе палаты Конгресса США принять соглашение как можно скорее.

    По данным Reuters, в рамках достигнутых договоренностей потолок госдолга США повышается на два года. При этом все не связанные с обороной расходы в 2024 и 2025 годах сохраняются на уровне 2023 финансового года, который начинается в США 1 октября. В то же время, по имеющимся у The Washington Post данным, оборонные расходы США в этот период будут увеличены. После 2025 года ограничения на бюджетные расходы отменяются.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил о достижении принципиальной договоренности с Байденом в рамках консультаций о повышении потолка госдолга Соединенных Штатов с целью предотвращения возможного дефолта.

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    Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ

    27 мая 2023, 18:28

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».

    Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.

    Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.

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    Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот
    		   
    27 мая 2023, 18:54
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.

    Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.

    Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.

    Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.

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    Захарова предупредила, что Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги Берлина

    27 мая 2023, 21:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона вынуждена реагировать на антироссийские действия немецкой стороны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В Германии вновь заблокировали счета российских СМИ, на это последует ответ, заявила Захарова агентству Dpa, передает ТАСС.

    В начале мая часть работников дипмиссии Германии уехали из России. Так Москва ответила на массовую высылку дипломатов из Берлина. Издание Bild сообщало, что речь идет о высылке 34 немецких дипломатов.

    Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что Россия сократила допустимое количество сотрудников германских учреждений в России до 350, и сотням немцев предстоит до начала лета уехать из страны.

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    В ДНР задержали двух человек из группы сбежавших из воинской части
    В ДНР задержали двух военных из группы сбежавших из воинской части

    27 мая 2023, 20:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    В Донецкой народной республике задержали еще двоих сбежавших из воинской части в регионе, сообщил источник в силовых структурах.

    Правоохранители задержали еще двух сбежавших военнослужащих, ведутся поиски еще одного, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее источник сообщал, что в ДНР самовольно воинскую часть с оружием покинули семеро военнослужащих – бывших заключенных. Отмечалось, что уже удалось задержать троих беглецов.

    Коментарии (7)
    В США предрекли проблемы Украине с западными танками
    Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
    		   
    27 мая 2023, 17:46
    Фото: Daniel Lob/dpa/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.

    Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.

    Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.

    Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.

    До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.

    Коментарии (11)
    Премьер Грузии исключил политический диалог с Россией
    		   
    27 мая 2023, 16:18
    Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили исключил политический диалог с Россией, дипломатические отношения с которой у его страны разорваны после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Скажу очень коротко и просто, чтобы не было спекуляций и лжи – с российскими властями у нас нет политического диалога», – сказал он журналистам.

    «У нас только экономические и торговые отношения, нам нечего скрывать», – подчеркнул глава грузинского правительства.

    Ираклий Гарибашвили также отметил, что с российскими властями пытались договариваться прежние руководители Грузии.

    «Со стороны Грузии возобновить рейсы в Россию, восстановить торговлю в свое время желал (бывший президент Михаил) Саакашвили, желало его правительство», – сказал премьер-министр.

    После недавних отмены Россией виз для граждан Грузии и возобновления прямого авиасообщения между двумя странами оппозиция в Тбилиси обвиняет власти в ведении закулисных переговоров с Москвой.

    Коментарии (21)
    В США заподозрили власти Украины в распространении фейка о Залужном
    Экс-сотрудник Пентагона Брайен заподозрил Минобороны Украины в распространении фейкового видео с главкомом ВСУ Залужным
    		   
    28 мая 2023, 03:49
    Текст: Антон Никитин

    Опубликованное на днях пресс-службой Минобороны Украины видео с главкомом ВСУ Валерием Залужным является фейком, выразил мнение бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен на своем сайте Weapons and Strategy.

    Бывший чиновник Пентагона усомнился в подлинности видео, на котором, как утверждает Минобороны Украины, якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Брайен заметил, что на подлинном фото у Залужного голубые глаза, а в последнем видео – карие. Экс-сотрудник американского военного ведомства также обратил внимание на некоторые черты лица человека на видеозаписи, особенно на нос, передает РИА «Новости».

    Брайен отметил, что технология искусственного интеллекта может подделать практически любое изображение, поэтому он считает опубликованное видео фальшивкой.

    В четверг пресс-служба Минобороны Украины опубликовала видеозапись, на которой якобы присутствует главком ВСУ Залужный. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли доверять появившейся видеозаписи и почему ее достоверность вызывает сомнения.

    Коментарии (8)
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции
    Российскую рэпершу Ализаде решили депортировать из Турции из-за пропаганды наркотиков

    27 мая 2023, 21:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Турецкие власти задержали рэпершу Асю Ализаде, ее подозревают в пропаганде наркотических веществ в своих клипах, в отношении нее ведет расследование прокуратура страны.

    Управление по борьбе с наркотиками оценило творчество Ализаде и решило, что рэперша пропагандирует употребление наркотиков, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание gazeteduvar.

    После проверки исполнительницу задержали у себя дома. Правоохранители планируют депортировать певицу из страны.

    После задержания ее направили в суд, где она дала показания. Затем ее освободили из-под ареста. Теперь ее планируется депортировать из Турции на основании того, что она стала соучастником преступления, являясь иностранным гражданином.

    Ализаде имеет российское гражданство, в 2022 году она уехала из России и начала работать на турецкую аудиторию, уточняет RT.

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    Тарантино едва не подрался в баре в Каннах из-за стула
    Mirror: Тарантино устроил конфликт в баре в Каннах из-за стула

    27 мая 2023, 20:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Режиссер Квентин Тарантино вступил в конфликт в баре в Каннах из-за стула, конфликт едва не окончился дракой, сообщает британское издание Mirror.

    Инцидент произошел в баре отеля Carlton Cannes, режиссер якобы попытался занять чужое место в лобби-баре, сообщил источник Mirror, передает РИА «Новости».

    По словам собеседника, Тарантино подошел к человеку и попытался отнять у того стул. Тот решил не отдавать стул, после чего режиссер разозлился и спросил его, не узнает ли он знаменитость.

    Затем Тарантино вновь попытался занять стул, привлекая внимание посторонних. Публика призвала режиссера устроить бой за стул. Через некоторое время режиссер отступился от своей цели и занял другое место.

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