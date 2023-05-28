Представлявшийся бойцом «Вагнера» Медведев отказался от встречи со следователями Украины

NYT: Представлявшийся бойцом «Вагнера» россиянин отказался от встречи со следователями Украины

Нелегально перебежавший в Норвегию Андрей Медведев, который заявлял, что являлся бойцом группы «Вагнер», сообщил, что отказался от встречи с украинскими следователями, просившими о встрече, сообщили СМИ.

Как сообщает американская газета New York Times, генеральная прокуратура Украины обратилась к властям Норвегии за помощью в расследовании в отношении россиянина. Медведев рассказал изданию, что сам он отказался от встречи с украинскими следователями, которые просили о встрече в Норвегии.При этом не уточняется, просили ли украинцы о встрече Медведева лично или через посредников.

Ранее нелегально бежавший в Норвегию Андрей Медведев, который выступал с утверждением, что якобы являлся бойцом группы «Вагнер», выразил намерение вернуться в Россию.

Напомним, в российское посольство в Осло обратился назвавшийся бойцом группы «Вагнер» Андрей Медведев с просьбой оказать ему содействие в возвращении на Родину.