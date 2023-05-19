Назвавшийся бойцом «Вагнера» Медведев решил вернуться в Россию

Киссинджер назвал угрожающие существованию человечества страны

Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества

Поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Киссинджер выразил надежду, что при встрече с китайским лидером Си Цзиньпином глава американского государства Джо Байден заявит: «Две главные угрозы миру сейчас – это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Economist.

Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией перед Первой мировой войной – «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия грозит катастрофой. Конфликт вокруг Тайваня может привести к уничтожению как самого острова, так и мировой экономики, заявил он.

По его словам, «каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», необходимо снизить напряженность вокруг Тайваня, работать над созданием условий для регулярных встреч между лидерами Китая и США.

Киссинджер считает, что США должны «поддерживать равновесие». По его мнению, с 1980-х годов США пытались урегулировать отношения с Китаем, но при Дональде Трампе было признано наличие конфронтации, а Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». При этом Киссинджер признал, что курс на переговоры может провалиться, в связи с чем США должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с последствиями.

Напомним, Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что намерен встретиться с председателем КНР.

Киссинджер также призвал принять Украину в НАТО. По его словам, Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне».