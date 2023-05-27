Военкоры показали вид Артемовска с удерживаемых ВСУ высот

Военкоры показали обзор Артемовска с удерживаемых ВСУ высот

Украинские военные сняли видеозапись, на которой запечатлен недавно освобожденный город Артемовск, населенный пункт снят с высот, расположенных рядом с городом.

Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В публикации указывается, что видеозапись сделали украинские боевики. Ролик записан из позиции ВСУ с холмов, расположенных рядом с городом.

Отмечается, что, вероятнее всего, город находится под постоянным обстрелом украинских военных. При этом удары российской артиллерии наносятся из более удобной позиции – из-под прикрытия стен города.

Ранее военкоры показывали видео последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.