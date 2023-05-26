Генпрокуратуру и СК попросили проверить Wildberries

Глава Союза электронной торговли Волков сообщил о просьбе к Генпрокуратуре и СК проверить руководство Wildberries

Председателю СК Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову направлены обращения с просьбой провести проверку действий руководства компании Wildberries, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы, глава Союза электронной торговли Георгий Волков.

Волков сообщил, что Генпрокуратуру и СК попросили проверить руководство Wildberries в связи с возможными преступлениями по статьям о мошенничестве и самоуправстве, передает ТАСС.

Предприниматели заявили, что Wildberries заблокировала товары продавцов на 50 млрд рублей. Торговля этими товарами продолжается, но деньги поставщики не получают. Волков сообщил, что заблокированы «средства поставщиков на сумму около 2,23 млрд рублей». Он отметил, что некоторые из пострадавших продавцов оказывали помощь участникам специальной военной операции на Украине, но теперь не могут это делать, как и выплачивать зарплаты сотрудникам, а также платить налоги.

Маркетплейс Wildberries назвал не соответствующей действительности данную информацию. По версии Wildberries, продавцы с помощью специально написанного Telegram-бота использовали услуги рекламы на площадке, но не оплачивали их. Wildberries призвала инициативную группу продавцов обсудить пути урегулирования ситуации. В компании напомнили, что помимо обращения в правоохранительные органы Wildberries инициировала независимое расследование.

Напомним, в Wildberries заявили, что ущерб от «серых» схем продвижения 60% из 300 продавцов на Wildberries оказался незначителен, компания решила возобновить с ними сотрудничество, остальные 40% продавцов нанесли значительный ущерб.