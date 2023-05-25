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В Кремле отреагировали на попытку украинской диверсии на российских АЭС
Песков назвал попытку украинской диверсии на российских АЭС продолжением враждебных действий Киева
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Попытка диверсий на Ленинградской и Калининской АЭС свидетельствует о продолжающихся враждебных действиях Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что ответственность за попытку диверсий лежит на террористах, и российские правоохранители продолжают бороться с этими террористами, передает ТАСС.
Ранее ФСБ пресекла попытку Службы внешней разведки Украины подорвать опоры высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской АЭС в Ленинградской и Тверской областях. Также ФСБ показала подготовленные украинскими диверсантами схроны с взрывчаткой.
Стали известны подробности о ранении Залужного
Главнокомандующий ВСУ Залужный в начале мая получил травму головы и осколочные ранения
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил травму головы и осколочные ранения при ракетном ударе России по командному пункту украинских военных под Херсоном в начале мая, сообщает источник.
По информации источника, после ранения Залужному сделали трепанацию черепа. По прогнозам врачей, главком ВСУ будет жить, но выполнять работу уже не сможет, передает РИА «Новости».
Как заявлял ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины – замедлится координация действий ВСУ и появятся слухи о том, что Зеленский причастен к ликвидации главкома.
Напомним, Залужный перестал появляться на публике после нескольких ударов, нанесенных ВС России по военным объектам на территории Украины. Но в Минобороны Украины продолжают утверждать, что Залужный «на месте».
Поляки устроили «пляжно-барные войны» против русских в Турции
Mysl Polska рассказала о недовольстве поляков присутствием русских и украинских туристов на курортах в Турции
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В Турции польские туристы устроили «пляжно-барные войны», они недовольны присутствием русских и украинцев на курортах, пишут СМИ.
Обозреватель Конрад Ренкас сообщил, что «польские гусары» не только не захотели играть с русскими в волейбол, но даже предприняли «атаки в турецких барах». Кроме того, поляков удивляет, что «страдающие украинцы» отдыхают в отелях или даже владеют на курортах квартирами. Гражданам Польши не нравится, что украинцы не пытаются «мстить встреченным русским», передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska.
«А что, если это в Польше что-то не так, что если это в Польше кто-то, как минимум, проявляет излишнее усердие, играя на наших национальных чувствах?» – заявил Ренкас. Он с сожалением отметил, что «в перегревшейся гусарской голове» нет места для подобных мыслей. Ренкас предложил польским туристам наслаждаться солнцем, отдыхом, покупками, а не обсуждать мировые проблемы на шезлонгах.
По его словам, подобные «пляжно-барные войны», в которых только поляки и принимают участие, «выглядят инфантильными и смешными». Ренкас рекомендовал полякам прекратить думать о «ненавистных русских», которые, как считает обозреватель, еще несколько лет назад были безразличны его согражданам. Он выразил надежду, что в таком случае жизнь в Польше тоже станет легче.
Напомним, журналистка польского портала Onet Наталия Гомулка жаловалась, что ей было неприятно встретить на курортах Египта россиян, а также видеть русский язык в меню.
Генерал Попов допустил причастность «двойных агентов» к ранению Залужного
Генерал Попов назвал возможные сценарии устранения главкома ВСУ Валерия Залужного
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Не исключено, что удар по объекту, где получил ранение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, мог быть нанесен при содействии «двойных агентов», заявил экс-начальник Федеральной службы авиационно-космического поиска и спасания генерал-майор ВВС Владимир Попов.
У него поинтересовались, мог ли быть удар не случайным, на что Попов отметил, что такой вариант можно рассматривать в качестве одной из версий. При этом сложно сказать однозначно, работала ли разведка по этому направлению.
«Не исключено, что и среди его окружения могли оказаться люди, которые работали «на два фронта» и были двойными агентами. Вот и результат», – сказал генерал-майор «Московскому Комсомольцу».
Попов напомнил, что в начале спецоперации был нанесен удар по месту, где проходило крупное оперативное совещание. «Вот там точно знали, что все они соберутся в одном месте, и действовали прицельно», – сказал он.
По его словам, есть версия, что там, где был ранен главком ВСУ, также проводилось масштабное оперативное совещание. Ранее источники сообщили, что Залужный, пропавший из медийного поля в начале мая, получил серьезное ранение под Херсоном и не сможет дальше осуществлять командование.
В офисе Зеленского заявили о начале контрнаступления
Советник главы офиса президента Украины Подоляк заявил о начале «отдельных операций» в рамках контрнаступления ВСУ
Уже начались отдельные операции в рамках контрнаступления вооруженных сил Украины, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк утверждает, что «контрнаступление идет уже несколько дней». Он отметил, что боевые действия «растянуты на 1,5 тыс. км вдоль границы». Подоляк заверил, что западные вооружения будут использоваться только на тех территориях, которые Киев считает «украинскими». Также Подоляк подчеркнул, что Украина нуждается в истребителях F-16, поскольку нужно «перекрыть воздушное пространство», передает ТАСС со ссылкой на Rai 1.
Напомним, сообщалось, что нынешнее военно-политическое состояние Киева и ВСУ позволяет Украине организовать серию небольших контратак ограниченного свойства и масштаба. Также возможна имитация наступательной деятельности более крупного масштаба, но без желания уходить в какой-то глубокий прорыв.
Советница командования Сухопутных войск ВСУ неудачно «реанимировала» Залужного
На Украине попытались выдать старое фото раненого Залужного за свежее
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Советница командования Сухопутных войск Украины Алена Шевцова опубликовала якобы новое фото с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Однако в соцсетях указали, что она уже публиковала похожий снимок. После этого Шевцова удалила старую фотографию.
Шевцова опубликовала снимок в среду и утверждала, что встретилась с Залужным и «передала подарок». Однако в Сети заметили, что еще 2 мая девушка публиковала фотографию с главкомом ВСУ. На снимке они были в той же одежде, передает RT. Это заметно несмотря на то, что на «новом» снимке изображение отзеркалено. После того, как об этом написали в комментариях, Шевцова удалила старое сообщение в соцсетях, оставив только «свежий» снимок.
Напомним, Залужный с начала мая пропал из медиапространства, ВСУ отчитывается о его деятельности пресс-релизами. Длительно отсутствие Залужного связывают с тяжелым ранением, полученным при ракетном ударе по командному пункту украинских военных под Херсоном. Источники сообщают, что Залужному сделана трепанация черепа. После реабилитации он уже может не вернуться к своим обязанностям.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что российские власти получают сообщения о состоянии здоровья главкома ВСУ.
Киев не смог объяснить технику США у напавших на Белгородскую область
Представитель военной разведки Украины Черняк не смог объяснить наличие у напавших на Белгородскую область техники США
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Представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что ему якобы не известно, откуда у напавших на Белгородскую область России диверсантов взялась американская техника.
Черняк заявил, что западные поставки предназначены для вооруженных сил Украины, причем «каждая пуля отслеживается» как Киевом, так и Западом. По версии Черняка, диверсанты якобы действуют самостоятельно, хоть ГУР и поддерживает с ними контакты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
В свою очередь, обозреватель Daily Telegraph, историк и писатель Оуэн Мэттьюс заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «играет в отчаянно опасную игру», если «действительно одобрил вылазки под Белгородом». По версии Мэттьюса, такие нападения «непосредственно на территорию России являются законным casus belli согласно российской ядерной доктрине», передает ТАСС.
Источники Мэттьюса утверждают, что «высшее командование НАТО по-прежнему серьезно беспокоится по поводу возможности применения Кремлем тактических ядерных зарядов». Он поддерживает военные действия Киева на территории, которую считает «украинской», но указывает, что «вторжение на территорию страны с крупнейшим ядерным арсеналом создает риск катастрофической эскалации». Такие действия могут оказаться для Киева «голом в собственные ворота», считает Мэттьюс.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Было опубликовано видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками. В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо «военизированным формированиям третьей стороны».
Лавров заявил о прямом участии стран НАТО в конфликте на Украине
Лавров: Прямое участие стран НАТО в конфликте на Украине увеличивает угрозу столкновения ядерных держав
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Государства НАТО фактически напрямую участвуют в конфликте на Украине на стороне Киева, что увеличивает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил глава МИД Сергей Лавров на международной встрече высоких представителей по безопасности.
По его словам, государства Североатлантического альянса де-юре напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева, что значительно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, передает ТАСС.
Вместе с тем министр указал, что все большая часть поставляемых Киеву Западом вооружений бесконтрольно расползается по миру.
Лавров также заявил, что одновременно с конфликтом на Украине Запад стремится эксплуатировать богатейшие ресурсы Африканского континента, а «США продолжают рассматривать страны Латинской Америки и Карибского бассейна как свой задний двор» и не приветствуют, когда эти страны проводят независимую политику. «Во всех упомянутых регионах западники сознательно провоцируют межэтнические, межконфессиональные и межгосударственные конфликты», – добавил министр.
Глава МИД также призвал Вашингтон и Брюссель отказаться от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, «не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными».
Ранее Лавров заявил, что Россия не продвигает враждебность к кому бы то ни было, она вынуждена твердо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.
Шойгу предупредил о предельно жесткой реакции Москвы на теракты Киева
Глава Минобороны Шойгу: Москва продолжит оперативно и предельно жестко реагировать на теракты Киева
Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жестко реагировать на действия Киева, подобные теракту против мирного населения России в Белгородской области, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
По его словам, на подобные действия ВСУ и в дальнейшем Москва будет реагировать оперативно и предельно жестко, передает ТАСС.
Шойгу напомнил, что вторгнувшееся 22 мая на территорию России в районе пункта пропуска Козинка Белгородской области подразделение украинского националистического формирования было заблокировано и разгромлено, а оставшиеся националисты были полностью ликвидированы.
«Уничтожено более 70 террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника», – подчеркнул он.
В понедельник на территорию Белгородской области проникла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Почти на сутки в регионе был введен режим КТО, было уничтожено до 70 украинских террористов.
Мирошник назвал возможные цели визита Уоллеса в Киев
Экс-посол ЛНР Мирошник: Уоллес пытается надавить на Зеленского с контрнаступлением и найти Залужного
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Британский министр мог приехать на Украину, чтобы подтолкнуть Зеленского поскорей начать обещанное контрнаступление. Кроме того, Уоллес может искать главкома Залужного, который давно не появлялся на публике, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом.
«Западные страны пытаются подтолкнуть офис Зеленского к началу контрнаступления. Вероятно, именно для этого и был прислан «высокопоставленный гонец». Кроме того, ранее были сообщения о ранении главкома ВСУ Залужного. И на фоне возможной атаки Лондону могла быть интересна его судьба», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Залужный для США и Британии – персонаж, который необходим для того, чтобы войска Украины продолжали функционировать в привычном режиме. Если подтвердится информация о тяжелом состоянии главкома, то Уоллес может прямо на месте подобрать нового человека на этот пост», – отмечает собеседник.
«Сейчас именно британцы являются наиболее приближенными к системе управления ВСУ. И на фоне разочарования от недавнего поражения под Артемовском, а также общих экономических проблем, вызванных поддержкой Украины, западные страны не могут допустить разрозненных действий украинской армии», – заключил Мирошник.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание ТАСС. На переговорах с украинским коллегой Алексеем Резниковым он обсудил, помимо прочего, перспективы вступления Украины в НАТО и будущие поставки вооружений.
Визит проходит на фоне сообщений о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в начале месяца получил тяжелое ранение во время ракетного удара по украинскому штабу. Отмечается, что он может покинуть свой пост. При этом информация о его здоровье блокируется по заданию западных спецслужб, чтобы не подрывать боевой дух армии.
Напомним, Валерий Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Политолог Марат Баширов в своем Telegram-канале назвал сложившуюся ситуацию «странной». По его мнению, главнокомандующий ВСУ стал для Зеленского «политической проблемой» в связи с тем, что военный стремительно набирал популярность.
Эксперт уточняет, что Залужный все чаще и чаще появлялся на первых страницах западных СМИ, активно контактировал с представителями НАТО и даже создал собственный благотворительный фонд для украинских солдат. Отмечается, что главком многими воспринимался как «сменщик Зеленского», что не устраивало действующего президента.
Баширов допускает, что по приказу Зеленского спецслужбы могли ликвидировать Залужного, однако его отсутствие в течение десяти дней деморализует ВСУ. «Гибель от артиллерии России – это одно. Гибель от рук украинских силовиков – совсем другое и грозит переворотом», – заключил политолог.
В свою очередь экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что возможное ранение Залужного создает ряд внутриполитических и военных проблем для Украины.
Тем не менее в Минобороны Украины продолжают подчеркивать, что Залужный «на месте». Заместитель главы военного ведомства Анна Маляр заявила, что главком «делает свою работу», а слухи о его исчезновении являются «информационной волной», запущенной РФ.
Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты пришли к выводу, что вылазка террористов в Белгороде призвана «перебить» сразу три «зрады» – потерю Артемовска, пропажу Залужного и взрыв складов в Хмельницком, где предположительно хранились снаряды с обедненным ураном.
Военный эксперт: Автоматическая работа С-350 доказала преимущество комплекса перед Patriot
Военный эксперт Хатылев: Наши «Витязи» доказали свое преимущество перед американскими Patriot
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Уничтожение самолетов ВСУ российским ЗРК в автоматическом режиме свидетельствует о высоком уровне отечественной военной промышленности и инженерной мысли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее стало известно, что ЗРК С-350 впервые в мире в боевых условиях сбил самолеты противника в зоне СВО в полностью автоматическом режиме.
«Речь идет о зенитно-ракетном комплексе средней дальности С-350, так называемом «Витязе». Появившаяся информация о том, что он в автоматическом режиме сбил цель, – это яркий пример того, что наши системы относятся к пятому поколению и серьезно превосходят американские Patriot», – сказал Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полковник запаса.
«Насколько мы можем судить, обнаружение цели происходило автоматически, без участия оператора. Далее осуществлялась передача целеуказания из командного пункта системы на зенитно-ракетный дивизион, который захватывает ее на сопровождение, затем происходит наведение ракеты, пуск и уничтожение», – отметил он.
«Вместе с тем, конечно, такую работу можно вести не по всем целям. Так что в некоторых случаях требуется вмешательство человека. Автоматический режим опасен тем, что все цели, находящиеся в зоне поражения, будут по умолчанию уничтожаться. Поэтому есть еще голосовые команды. То есть для ситуации, когда уничтожение не нужно, а необходимо, например, только сопроводить цель, можно перейти в полуавтомат», – пояснил собеседник.
«Кроме того, такой режим может быть востребован, когда в зону ПВО зашел наш истребитель для работы по той или иной цели. В таком случае оператор должен предпринять меры и предотвратить пуск ракеты. К преимуществам работы ЗРК в автоматическом режиме в первую очередь стоит отнести уменьшение работного времени практически в полтора-два раза. Кроме того, необходимо задействование меньшего числа операторов», – акцентировал он.
«В целом же сам факт возможности автоматической работы ЗРК говорит о высоком уровне развития нашей военной промышленности и инженерной мысли. Наши конструкторы могут готовить эти системы к работе в абсолютно автоматическом режиме», – заключил Хатылев.
Ранее стало известно, что российский мобильный зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты вооруженных сил Украины в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме. Отмечается, что «Витязь» впервые в мире в боевых условиях реализовал такую задачу. Без участия оператора было выполнено обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ.
Источник уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК. По его словам, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.
Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.
Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией
Заявление Киева о переносе даты празднования Рождества на Украине – это вакханалия и безумие, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также он предложил дождаться, когда на Украине введут американский язык вместо украинского, передает РИА «Новости».
«Знаете, если – ну это такие шутки через слезы, да – наверное давайте подождем, когда они объявят, что больше нет украинского языка, а есть американский язык», – заявил Песков.
Напомним, Архиерейский собор раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря.
Генсек НАТО заявил о невозможности вступления Украины в альянс
Генсек НАТО Столтенберг: Прием Украины в альянс до завершения военного конфликта не рассматривается
Вступление Украины в НАТО до завершения военного конфликта не рассматривается и невозможно, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина не соответствует многим критериям, которые необходимы для вступления в Североатлантический альянс.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом организации.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, чтобы контролировать.
Отражена атака беспилотников на Севастополь
Глава Севастополя Развожаев сообщил об отраженной российскими военными атаке беспилотников
Российские военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь, никакие объекты в городе не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Развожаев сообщил в Telegram, что в районе Качи военные Черноморского флота сбили два беспилотника из стрелкового оружия. Кроме того, «несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ». Развожаев заявил, что «все службы продолжают контроль обстановки».
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что движение катеров в Севастопольской бухте открыто, но паромная линия не работает, передает РИА «Новости».
Напомним, 7 мая российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы также отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь.
Эксперты: Пентагон прикинулся обманутым Украиной после атаки на Белгородскую область
Политологи объяснили, почему Пентагон дистанцировался от атаки ВСУ на Белгородскую область
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Власти Украины подставили США провалом операции в Белгородской области. Поэтому США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают в стиле «мы вас туда не посылали». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Васильев. Ранее Госдеп и Пентагон дали противоречащие друг другу комментарии по нападению украинских диверсантов на Белгородскую область.
«Я думаю, использование американской техники при нападении на Белгородскую область было санкционировано Вашингтоном. Но операция пошла не по плану. Часть диверсантов была уничтожена, а потом мы показали разбитую американскую технику на весь мир. В итоге в США перешли к плану «Б» и на все претензии отвечают, мол, «мы вас туда не посылали», – пояснил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.
«На мой взгляд, у США нет «красных линий» относительно передачи техники третьим лицам, как бы они ни назывались, и уж тем более они не против операций на территории России. Однако для прессы заявляется обратное, потому что в Штатах не уверены в успехе подобных акций. И поскольку очередная украинская операция провалилась, они делают вид, будто бы Украина их подставила. Вашингтону выгодно быть обманутым ВСУ и ГУР МО Украины», – указал аналитик.
В то же время политолог-американист Малек Дудаков считает, что Госдеп и Пентагон спустят с рук атаку ВСУ на Белгородскую область. «Но и в целом подобные вылазки давно ожидались и были лишь делом времени», – отмечает эксперт.
«Да, в западных столицах многие недовольны тем, что американская военная техника попала в руки наших военных. Кроме того, диверсия ВСУ обернулась полным провалом. Но все заявления США о том, что они не поощряют такие атаки, не стоят выеденного яйца. Украинская сторона постоянно занимается подобными вещами, просто раньше американская техника так ярко не светилась», – добавил он.
«Более того, я думаю, что в реальности США не ставят каких-либо условий украинцам по поводу неприменения американского оружия против признанной ими территории России. Также я допускаю, что в дальнейшем возможны и более серьезные провокации. Нужно быть готовыми к тому, что украинцы в рамках контрнаступления попытаются совершить нечто аналогичное, только куда большими силами», – заключил Дудаков.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер попытался «отмежеваться» от подготовки Украины к проникновению диверсантов в Белгородскую область. «Власти США не одобряли передачу техники третьей стороне, вне ВСУ. Украинское правительство не запрашивало о такой передаче. Мы продолжаем следить за ситуацией», – приводит его слова Пентагон.
Кроме того, США «скептически относятся» к информации о том, что американская военная техника, предоставленная Украине, использовалась в ходе боевых действий на российской территории, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер. «Мы не поощряем атаки за пределами Украины. Но мы оставим право нашим украинским партнерам решать, как вести эту войну», – приводит The Hill слова дипломата.
Издание The New York Times указало, что использование американской военной техники на российской территории может обострить отношения между Украиной и США. «США предоставили Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов, при этом одним из условий является то, что она не будет использована для нападения на Россию в пределах ее собственных границ», – говорится в материале.
Также, как уверяет издание со ссылкой на неназванный украинский источник, в составе нападавших не было военнослужащих ВСУ, там были только бойцы организаций «Легион «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией) и «Русский добровольческий корпус».
Ранее эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснили, зачем Украина совершила диверсию против приграничных сел Белгородской области.
Экономист объяснил неготовность Украины отказаться от транзита энергоресурсов из России
Экономист Лизан: Украина пытается использовать транзит газа для давления на ЕС в вопросе антироссийских санкций
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Основное желание офиса Зеленского – нанести как можно больше вреда экономике России. При этом в Киеве готовы пожертвовать благополучием Европы ради иллюзорной попытки разорить Москву. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее The Washington Post сообщила, что на Украине не намерены отказываться от транзита российских энергоресурсов.
«Украина пытается принудить некоторые западные страны к отказу от российской нефти. Жертвой нападок зачастую становится Венгрия. Офис Зеленского в большей степени думает не о доходах, а о том, как бы нанести побольше вреда российской экономике. Если бы на первом месте стояли деньги, то в рамках зерновой сделки давно бы запустили, например, поставки аммиака», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Очевидно, что действующий президент Украины не совсем понимает, сколько в реальности можно получить за счет транзита. Будь его воля – с Россией были бы разорваны все возможные связи, но реальность показывает, что это невозможно, в частности, потому, что все другие направления прокачки нефти и газа недоступны», – отмечает эксперт.
«Северные потоки» взорваны, «Ямал – Европа» попал под наши санкции после того, как Польша национализировала инфраструктуру «Газпрома» и «Новатэк». Таким образом, в настоящий момент транзит через Украину остается практически безальтернативным. Энергоресурсы по нему поступают в строго ограниченных объемах – в районе 40 млн кубов газа», – подчеркивает собеседник.
«Помимо этого, офис Зеленского отказался принимать транзит через одну из станций, находящихся в ЛНР, сославшись на то, что данный объект правительство Украины не контролирует. В целом, киевские власти придерживается следующей политики: если есть возможность усилить антироссийские санкции – это надо делать. Все более-менее адекватные политики, разбиравшиеся в выгодах кооперации, остались во временах Януковича», – считает эксперт.
«Порошенко какие-то связи еще сохранялись, но в основном за счет того, что Украине удавалось неплохо «барыжить» с Европой. С приходом же к власти «Квартала 95» все и вовсе рухнуло», – резюмирует Лизан.
Ранее стало известно, что в офисе Зеленского не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию Украины. Об этом сообщает издание The Washington Post. В то же время руководство страны требует от союзников прервать экономические связи с Москвой.
Авторы статьи подчеркивают: «Транзит российских углеводородов приносит Кремлю миллионы долларов, однако Украине также нужны деньги». Отмечается, что офис Зеленского прикрывается тезисом о безвыходности сложившегося положения.
Так, по данным издания, рабочая группа по антироссийским санкциям, которой руководят глава офиса президента Украины Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол, разработала так называемый план действий, в котором обозначены дальнейшие ограничительные меры против Москвы.
По информации газеты, в планах «остановить работы всех оставшихся трубопроводных маршрутов под контролем России», кроме тех, которые проходят через территорию Украины.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции со стороны западных стран заставили Европу платить более высокую цену за них, чем платит Москва.