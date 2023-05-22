Авиаударом по аэродрому «Днепр» уничтожена авиационная техника ВСУ и ангары с вооружением

Военный эксперт назвал первоочередные задачи в Артемовске

Военный эксперт Леонков: Первоочередная задача в Артемовске – разминирование территории и помощь гражданскому населению

Артемовск серьезно пострадал из-за действий ВСУ. Теперь нашим военным предстоит «прочесать» каждый метр города, чтобы его разминировать и оказать помощь пострадавшим гражданским, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в Артемовске началось предварительное разминирование территории.

«Прежде всего город необходимо разминировать. Точно сказать, сколько это займет времени, нельзя, поскольку территория слишком долго находилась в руках противника. Попутно с этим важно «прочесать» каждый метр населенного пункта – осмотреть каждый подвал для того, чтобы найти оставшихся в Артемовске гражданских», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Этим людям необходимо оказать первую помощь и эвакуировать в безопасное место. После того, как линия боевого соприкосновения будет отодвинута на несколько десятков километров, вероятно, начнется восстановление города. Большинство оставшихся зданий, скорее всего, пойдет под снос. Фактически из-за действий ВСУ Артемовск придется отстраивать с нуля», – отмечает эксперт.

«Вскоре ЧВК «Вагнер» окончательно покинет населенный пункт. Ее сменят части ВС РФ, которые до этого находились на флангах. Со временем сюда придут представители Росгвардии, чтобы контролировать соблюдение порядка на данной территории», – подчеркивает собеседник.

«На мой взгляд, следующим городом, который нам предстоит освободить, является Часов Яр. Именно отсюда осуществлялась огневая поддержка частей ВСУ, оборонявшихся в Артемовске. Скорее всего, когда противник будет выбит с этой территории, он отойдет в район Краматорска», – акцентирует эксперт.

«Помимо этого, нам необходимо полностью зачистить Константиновку и Северск. Все эти населенные пункты превращены в мощные укрепрайоны, ведь ВСУ долгое время готовились к усиленной обороне – туда стянуты серьезные силы и военная техника. В связи с этим надо отдавать себе отчет в том, что нашим военным предстоят нелегкие бои», – заключил Леонков.

Ранее в освобожденном российскими силами Артемовске началось предварительное разминирование территории. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что после этого эксперты смогут приступить к оценке состояния инфраструктуры. Кроме того, в городе будет развернут штаб по оказанию помощи освобожденным населенным пунктам.

О том, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и частной военной компании в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.

В Сети восторженно отреагировали на новость о взятии города военкоры, блогеры, а также российские политики и парламентарии. Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что «несмотря на все трудности, проблемы и потери Артемовская наступательная операция завершилась победой».

В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено взятие Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

Президент России Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое значение несет освобождение города и какими могут быть дальнейшие военные действия в зоне СВО.