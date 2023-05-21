Беженец рассказал, как ВСУ «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска

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21 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:37  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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Освобождение Артемовска открывает перед российскими войсками новые возможности

Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер» при поддержке ВС РФ t.me/concordgroup_official
Российские подразделения установили контроль над Артемовском. Операция продлилась 224 дня и, по мнению экспертов, стала одной из наиболее длительных и кровопролитных со времен Великой Отечественной войны. Какое значение несет освобождение города и каковы дальнейшие перспективы военных действий в рамках СВО? Подробности...
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Участникам СВО подготовили надежные тылы

Филиалы фонда «Защитники Отечества» 1 июня откроются во всех регионах России t.me/fond_ZO/81
С 1 июня во всех регионах России открываются филиалы фонда «Защитники Отечества». Они будут оказывать участникам СВО и их семьям социальную, юридическую, психологическую и другие виды помощи. Газета ВЗГЛЯД пообщалась с соцкоординаторами фонда и выяснила, в чем заключаются основные тонкости их работы.  Подробности...
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Японский флот пытается обмануть весь мир

Может ли быть нехватка моряков в морском государстве? REUTERS/Thomas Peter
В японских СМИ все чаще появляются публикации о «катастрофической нехватке» кандидатов в военные моряки. Сообщается, что японский военно-морской флот столкнулся с серьезной проблемой – японцы не хотят служить на военном флоте. Что на самом деле происходит с комплектованием японского флота и почему перед нами грандиозная дезинформация? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Для победы России нужна сверхидея

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Бахмут взят. Слава русскому солдату!

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Большая семерка» пытается бороться со всем миром

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    Главная тема


    Взятие Артемовска открыло дорогу на Краматорск и Славянск

    спецоперация на украине


    Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ

    нефтепровод «Дружба»


    Будапешт потребовал от фон дер Ляйен лично объяснить угрозы безопасности Венгрии

    персона нон-грата


    Georgian Airways отказалась пускать на борт президента Грузии

    Видео

    «сатирическая картина»


    Пенсионная реформа довела Макрона до сравнения с Гитлером

    «загоняют в угол»


    Китай вынуждают решить проблему Тайваня силой

    Как уничтожили «Пэтриот»


    При атаке на «Пэтриот» у «Кинжала» был тайный помощник

    альтернативный план


    План США на случай провала ВСУ похож на настоящий

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    запрос на восстановление


    Вадим Трухачёв: России стоит плотнее работать с Грецией

    глобальный масштаб


    Дмитрий Винник: Европейская мечта Украины оказалась дорогой в ад

    новая психология


    Борис Акимов: Философия – единственная профессия будущего

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Беженец рассказал, как ВСУ «вытравливали» из укрытий жителей Артемовска

    21 мая 2023, 18:23

    Текст: Кристина Цыцура

    Солдаты Вооруженных сил Украины «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска слезоточивым газом и дымовыми шашками, рассказал житель города Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР.

    По его словам, чтобы люди выходили из укрытий, украинская армия бросала в подвалы дымовые шашки, передает ТАСС.

    По мнению мужчины, жителей одного из домов или забрать хотели, или расстрелять, в подвале была 15-летняя девочка.

    Напомним, штурмовые отряды «Вагнер» завершили освобождение Артемовска.

    Появилось видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета

    20 мая 2023, 21:19

    Военкоры показали финал битвы за Артемовск, снятый беспилотником.

    Бои за последние кварталы на окраинах Артемовска. Артиллерия «Вагнеров» уничтожает засевших в руинах боевиков ВСУ и технику, говорится в пояснении к видео, опубликованному в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

    Ранее в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.

    Коментарии (6)
    Опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
    В соцсетях опубликованы кадры водружения флага России над Артемовском
    		   
    20 мая 2023, 22:42
    Фото: t.me/concordgroup_official
    Текст: Антон Антонов

    В соцсетях опубликована видеозапись водружения флагов России и ЧВК «Вагнер» в освобожденном Артемовске.

    Видеозаписи опубликовали пресс-служба «Конкорда» – компании Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер» – и военкоры.

    Напомним, в субботу штурмовые отряды сообщили о взятии Артемовска под контроль. Блогеры активно отреагировали на это сообщение.

    Коментарии (36)
    В США предсказали возвращение Харькова и Одессы в состав России
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор выразил уверенность в возвращении Харькова и Одессы в состав России

    20 мая 2023, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Не стоит ожидать «блицкрига», но Харьков и Одесса вернутся в состав России, когда та ответит на контрнаступление украинских войск, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube заявил, что считает практически неизбежным российское наступление, в результате которого Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой, передает РИА «Новости».

    Макгрегор счел высокой вероятность того, что вооруженные силы Украины «истратили последние людские и военно-технические резервы». По его мнению, вскоре ВСУ «мало что смогут предпринять в ответ на действия» российских сил.

    Как полагает Макгрегор, российские войска «начнут действовать» и «будут делать это обдуманно и осторожно». Макгрегор считает, что Россия станет «максимально использовать высокоточные дальнобойные ракеты» и «превосходство в воздухе».

    Напомним, американские СМИ утверждают, что администрация Джо Байдена работает над сценарием по заморозке военной части украинского конфликта на годы, возможно, на десятилетия, как это произошло на Корейском полуострове.

    Коментарии (22)
    В Крыму ответили на угрозу «физического уничтожения» жителей со стороны Киева
    Губернатор Севастополя Развожаев ответил на угрозу «физического уничтожения» жителей Крыма со стороны Украины
    		   
    21 мая 2023, 02:30
    Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал слова главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о том, что жителей Крыма ждет «физическое уничтожение».

    Буданов пригрозил после «победы» Украины посетить «родной город» – Севастополь. Он заявил, что крымчане – это люди с «видоизмененной психикой». По его словам, «справедливой ответственностью» для «определенных людей за их поступки» может быть «только физическое уничтожение».

    Развожаев заявил в Telegram, что «шанс приехать у нациста Буданова в Севастополь есть только в одном случае: после нашей Победы если он останется жив и трибунал над укронацистами состоится в Севастополе».

    «Любой человек, который хотя бы чуть-чуть знает историю Города-Героя, должен понимать, что уничтожить севастопольцев не получалось ни у кого и никогда», – заявил Развожаев.

    Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала Буданова «военным преступником, которого в лучшем случае за его преступные дела ждет военный трибунал, а в худшем – ликвидация». Она выразила уверенность, что крымчане способны за себя постоять и сообща встать на защиту России, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».

    Коментарии (18)
    Военный эксперт назвал Артемовск ключом к большому укрепрайону ВСУ
    Военный эксперт Артамонов: Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной
    		   
    21 мая 2023, 13:46
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    Взятием Артемовска Россия открыла себе перспективу продвижения до Днепра на этом направлении. Поэтому в западных странах все чаще начинают звучать разговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    «Взятие Артемовска стало самым крупным сражением со времен Великой Отечественной войны. Операция длилась более полугода, в сплошном укрепрайоне, и фактически напомнила Сталинградскую битву. В этом плане освобождение Мариуполя было несколько другой войсковой операцией», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.

    «Установить контроль над городом иначе, чем штурмовыми группами, было нельзя. Вместе с этим борьба за него полностью оправдана, поскольку Артемовск является ключом к большому укрепрайону, в который также входят Краматорск, Славянск, Авдеевка», – добавил он.

    «После отступления из Артемовска, ВСУ будет гораздо сложнее защищаться на данном направлении, поскольку теперь осталось минимальное количество укреплений. В свою очередь у нас появляется возможность достаточно быстро взять Дружковку, Константиновку и выйти на Краматорск и Славянск», – полагает эксперт.

    «Безусловно, нам еще нужно закрепиться в Артемовске, это сделает невозможной блиц-атаку ВСУ на освобожденной нами территории в принципе. Кроме того, у нас есть все шансы развить инициативу на данном направлении, и тогда, по сути, можно будет говорить о перспективе выхода к Днепру, поскольку за этим укрепрайоном остаются лишь голые степи», – считает собеседник.

    «Перспективы такого развития событий, безусловно, осознают и на Западе. Именно поэтому сейчас вновь появляются попытки настаивания на переговорах. В частности, об этом стал говорить и папа Римский, который создал «мирную миссию» по Украине», – отметил Артамонов.

    «Что касается дальнейшего развития ситуации и возможных направлений активности ВСУ, стоит отметить, что в резерве генштаба ВСУ есть шесть отборных, хорошо подготовленных бригад и пять-шесть бригад теробороны. Я предполагаю, что командование противника решит использовать их в районе Кременной и Попасной», – рассуждает он.

    «Этот район для противника удобен, во-первых, с точки зрения наличия лесов, в которых можно скрываться от разведывательных БПЛА, а во-вторых, он примыкает вплотную к границам России. Поэтому ВСУ будут сопровождать свою активность работой диверсионных групп и терактами внутри нашей страны», – полагает эксперт.

    Ранее Минобороны России сообщило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска. В сообщении ведомства в Telegram-канале указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнера», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска. Отмечается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

    В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Reuters, остается ли Артемовск под контролем Украины, ответил, что «нет, сегодня он остается лишь в наших сердцах». В Киеве тут же попытались это опровергнуть. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский не признавал взятие Артемовска российскими силами.

    Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.

    Коментарии (14)
    Военкоры показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
    «Военкоры Русской Весны» показали удары по базам Бахмутской группировки ВСУ
    		   
    20 мая 2023, 21:15
    Текст: Валентина Григоренко

    Российские войска нанесли удар по базам Бахмутской группировки ВСУ в Краматорске Донецкой народной республики (ДНР), сообщили «Военкоры Русской Весны».

    Кадры ударов опубликованы в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Отмечается, что взрывы прогремели в районе аэропорта Краматорска, превращенного в узел снабжения и штабной центр ВСУ, ранее на аэродроме располагался штаб Карательной операции на Донбассе, сейчас также штабы и базы снабжения.

    В субботу штурмовые отряды сообщили о взятии под контроль Артемовска.

    Ранее военкоры опубликовали видео удара из гаубиц «Первой славянской бригады» 1-го Донецкого армейского корпуса по боевикам ВСУ под Авдеевкой.

    Коментарии (4)
    Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
    Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
    		   
    20 мая 2023, 20:07
    Фото: Tsitsagi Nikita/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.

    Коментарии (0)
    В минобороны Украины заверили, что Залужный «на месте»
    Замминистра обороны Украины Маляр заявила о продолжении исполнения Залужным обязанностей главкома ВСУ

    20 мая 2023, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Главнокомандующий украинскими вооруженными силами Валерий Залужный «на месте» и продолжает исполнять свои обязанности, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

    Маляр заверила, что Залужный «делает свою работу». По ее словам, российская сторона «запустила информационную волну» о его исчезновении, передает ТАСС.

    Напомним, Залужный не появлялся на публике уже больше десяти дней. Сообщалось, что в мае Залужный оказался в зоне досягаемости российской артиллерии.

    Коментарии (28)
    Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
    Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и других военных с освобождением Артемовска
    		   
    21 мая 2023, 00:58
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений Вооруженных сил России, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с освобождением Артемовска, сообщила пресс-служба Кремля.

    Указывается, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС.

    Напомним, основатель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    Коментарии (35)
    Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
    		   
    21 мая 2023, 13:39
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Валентина Григоренко

    Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.

    В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

    По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.

    Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.

    Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.

    Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.

    Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.

    В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.

    Коментарии (43)
    Зеленский принял участие в рабочей сессии G7 по Украине в Хиросиме
    Рабочая сессия по Украине в рамках саммита стран G7 состоялась в Хиросиме с участием Зеленского
    		   
    21 мая 2023, 06:48
    Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Украинский президент Владимир Зеленский принял участие в рабочей сессии по Украине в рамках саммита стран G7 в Хиросиме, сообщают информационные агентства.

    Лидеры стран G7, руководство Евросовета и Еврокомиссии, а также Зеленский сделали совместное фото. Президента Украины поставили слева от стоящего в центре главы правительства Японии Фумио Кисиды, передает ТАСС.

    Позднее к обсуждению присоединились лидеры других приглашенных стран: Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи – передает РИА «Новости».

    Кисида во вступительном слове заявил, что лидеры стран собрались, «чтобы более подробно обсудить, как реагировать на вызовы миру и стабильности, с которыми сталкивается международное сообщество, в первую очередь ситуацию вокруг Украины».

    Лидеры приглашенных стран также посетили Парк мира в Хиросиме и почтили память жертв американской атомной бомбардировки. Зеленского с ними не было.

    Напомним, украинский президент должен был принимать участие в работе саммита в режиме онлайн, но, как сообщила Япония, «выразил сильное желание лично участвовать в саммите».

    Коментарии (25)
    Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
    Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ

    21 мая 2023, 07:05

    Текст: Антон Антонов

    Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.

    Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.

    Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.

    На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.

    Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.

    Коментарии (0)
    Макрон призвал G7 использовать Китай для давления на Россию по СВО
    Макрон призвал G7 договориться о необходимости убедить Китай оказать давление на Россию по украинскому вопросу
    		   
    21 мая 2023, 03:59
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Лидеры стран G7 должны договориться о том, что Китай «обязан повлиять» на Россию в вопросе проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он призывает Европу не присоединяться к конфронтационному подходу США к Китаю.

    Макрон считает, что Китай должен оказать давление на Россию, чтобы «остановить» СВО. По его словам, G7 хочет, чтобы Китай «исполнил обязанности», соответствуя стандартам и ценностям Европы, передает РЕН ТВ со ссылкой на Le Point.

    Как заявили обозреватели издания, Франция желает, чтобы ее «маленькая музыка была услышана на позиции по отношению к Пекину». Указывается, что Париж убеждает Европу «не присоединяться к конфронтационному подходу, который ласкает Вашингтон».

    Президент Франции хочет, чтобы западные державы занимали «одновременно привлекательную и требовательную» позицию по отношению к КНР, пишет «Звезда».

    В кулуарах мероприятия в Хиросиме Макрон назвал саммит G7 в Японии возможностью повлиять на позиции развивающихся стран, в том числе Индии и Бразилии, по Украине, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон после визита в Китай уже заявлял, что Европе не нужно конфликтовать с Пекином и лезть в тайваньское противостояние. Также Макрон заявил, что Россия якобы геополитически проиграла конфликт против Украины, став «зависимой» от Китая. Министр иностранных дел Сергей Лавров объяснил слова Макрона тем, что сам президент Франции ощущает себя вассалом США.

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    Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска
    Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска штурмовыми отрядами
    		   
    21 мая 2023, 00:28
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Антонов

    Российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска, сообщило Минобороны России.

    В сообщении Минобороны в Telegram указывается, что город был освобожден «вагнеровцами» при «поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск».

    Напомним, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские силы в субботу полностью установили контроль над Артемовском. В соцсетях опубликовали видеозапись водружения флагов России и «Вагнера» в освобожденном городе. Также было опубликовано видео финала битвы за Артемовск с высоты птичьего полета.

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    ВКС России уничтожили три военных объекта и 40 боевиков в Херсонской области
    Источник: До 40 военных ВСУ уничтожены ударом российской авиации на Херсонском направлении
    		   
    21 мая 2023, 11:10
    Фото: Нина Падалко/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация уничтожила украинские штабы и склады с боевой техникой на Херсонском направлении. Погибло до 40 военных ВСУ, сообщил представитель экстренных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, в Херсонской области Су-34М ВКС с применением УМПК ФАБ-500М поразили украинские штабы и склады с боевой техникой, ликвидировав два пункта временной дислокации 126-й украинской бригады в селе Николаевка и городе Бериславе.

    Кроме того, в селе Казацкое был уничтожен ангар с вооружением и техникой той же бригады, погибли до 40 украинских боевиков.

    Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка.

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