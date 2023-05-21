Мэр Тбилиси назвал «лицемерами» выступающих против авиасообщения с Россией

В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны

В Грузию выполняется большое количество рейсов из разных стран, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний. А поэтому столица Грузии может стать транспортным хабом для россиян, направляющихся в третьи страны, сказали газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и отсутствие прямых рейсов, последние четыре года с момента прекращения воздушного сообщения, ежегодно Грузию посещали с различными целями от 800 до 900 тыс. граждан России. В лучшие годы число прилетающих в Грузию со стороны нашей страны было 1 млн 200 тысяч человек в год. В последнем году, например, это было 822 тысячи россиян», – заявили в РСТ.



Но организованные туристические поездки российские туркомпании не могли формировать с 2019 года до 15 мая текущего года. Тогда компании могли предложить либо отдельно бронировать гостиницы, либо отдельное бронирование авиаперелетов через Ереван, Минск или Баку. С 15 мая эти ограничения отменены, а с 19 мая российская авиакомпания будет осуществлять семь регулярных прямых рейсов в неделю на самолетах Superjet, пассажирская вместимость которого 100 человек. С 20 мая также полеты будет осуществлять грузинская сторона. Эксперты туротрасли надеются, что постепенно количество рейсов в Тбилиси будет увеличено и появится рейсы в Батуми и Кутаиси.

Грузия может стать крупнейшим и важным транспортом хабом для россиян, считают в РСТ. С учетом ограниченности международного сообщения между Россией и другими странами, аэропорты Кутаиси и Тбилиси могут быть востребованы для пассажиров, которые следуют, например, в страны Европы, так как в Грузию выполняется достаточное количество полетов, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний.Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в будущем рейсы в Грузию будут выполняться не только из Москвы, но и из других российских городов.

В понедельник стало известно, что с российской стороны полеты из Москвы в Тбилиси будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый рейс состоится уже 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Цены на билеты варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.

Со стороны Грузии будет совершать регулярные рейсы авиакомпания Georgian Airways. С 20 мая она будет семь раз в неделю осуществлять полеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.

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