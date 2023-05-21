Мэр Тбилиси назвал «лицемерами» выступающих против авиасообщения с Россией

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21 мая, воскресенье | Последнее обновление — 17:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден выразил неуверенность в успехе контрнаступления ВСУ
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Идея человека не как трансгендерного атома в состоянии перехода к цифровой функции, а как человека настоящего, человека большой культуры – и была всегда Русской идеей, идеей России.
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Не штык, не пуля, не граната, не снаряды. Бахмут взяли русская воля и мужество, русское фронтовое братство. Вот перед этим дрогнули ВСУ, европейские наемники и офицеры НАТО.
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Решительный тон участников встречи G7 может принести больше раскола в международное сообщество, чем послужить достижению их целей.
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Мэр Тбилиси назвал «лицемерами» выступающих против авиасообщения с Россией
Мэр Тбилиси Каладзе назвал «лицемерами» протестующих против авиасообщения с Россией
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Представители оппозиции, которые выступают против восстановления прямого авиасообщения с Россией, являются «лицемерами», заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Как указал Каладзе, оппозиция – «обыкновенные лицемеры», поскольку все помнят их заявления после приезда туристов. Он подчеркнул, что благодаря прямым рейсам люди приедут в Грузию и не будут лететь через Ереван и другие страны. По его словам, у многих грузин, живущих в России, появится возможность прилетать без пересадок.
Ранее депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией.
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы. Кроме того, в аэропорту Тбилиси после приземления самолета российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
Украинская теннисистка Калинина объяснила, почему не пожала руку сопернице из России
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина после победы в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Риме не стала пожимать руку сопернице из России Веронике Кудерметовой по завершении матча.
По ее словам, дело в том, что спортсменка – россиянка, несмотря на то, что это спорт, все же «это также и политическая вещь», в такой ситуации это неприемлемо, передает «Чемпион.com».
«Так что здесь нет ничего личного», – добавила Калинина.
Отмечается, что после победного розыгрыша украинская спортсменка сразу отправилась пожимать руку судье матча, после чего ушла на свою половину корта, к скамейке с вещами.
Напомним, в марте россиянка Варвара Грачева и украинка Марта Костюк отказались от рукопожатий по итогам финального матча турнира WTA в Остине (США).
До этого события участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», представляющая Украину, Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.
«Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С»
«Курганмашзавод» начал возрождать проект плавающей гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм
«Курганмашзавод» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») начал работы по модернизации самоходной гаубицы «Пат-С» калибра 152-мм на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3, сообщают в холдинге.
По информации корпорации, в данный момент проводится модернизация самоходных установок на базе уже доработанного шасси БМП-3. Отмечается, что, оснащенные 120-мм орудием (опытно-конструкторская работа «Вена») и 152-мм орудием, машины могут в несколько раз повысить эффективность мотострелковых подразделений, передает РИА «Новости».
Напомним, «Пат-С» – опытная самоходная артиллерийская установка калибра 152-мм, разработанная в 1980 годы в Советском Союзе на базе шасси БМП-3. Согласно данным открытых источников, машина не производилась серийно, был выпущен только один опытный образец.
В Тбилиси решили разорвать контракт с российским «Метровагонмашем»
Мэрия Тбилиси прекращает соглашение с попавшим под санкции российским «Метровагонмашем»
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Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны Тбилисскому метрополитену, заявили власти мэрии грузинской столицы.
В заявлении мэрии Тбилиси говорится, что из-за введенных США санкций против российского «Метровагонмаша», муниципалитет грузинской столицы прекращает сотрудничество с российской компанией и аннулирует ранее подписанное соглашение, передает ТАСС.
Ранее в феврале мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузия «оказалась вынужденной» не разрывать контракт с российским «Метровагонмашем» о закупке вагонов для метрополитена, иначе ей грозили финансовые потери.
Напомним, в пятницу стало известно, что США ввели новые санкции против российских оборонных предприятий. Под санкции попала и компания «Метровагонмаш». Российская компания «Метровагонмаш» в декабре 2021 года победила в тендере ЕБРР на поставку 44 вагонов на сумму около 50 млн евро.
Georgian Airways решила не пускать на борт президента Грузии
Georgian Airways объявила президента Грузии Зурабишвили персоной нон-грата на своих самолетах
Грузинский национальный авиаперевозчик Georgian Airways решил не пускать на борт своих самолетов президента Грузии Саломе Зурабишвили после того, как она объявила бойкот компании и отказалась от ее услуг, заявил основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
В заявлении основателя говорится, что госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании, поэтому Georgian Airways объявляем ее персоной нон-грата. Как уточнил Гаиашвили, пока президент не извинится перед грузинским народом, на борт ее пускать не будут, передает ТАСС.
Накануне грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая.
Силы ПВО отразили атаку ВСУ в Запорожской области
Рогов заявил об успешном отражении удара ВСУ по Токмаку российскими средствами ПВО
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили удар, который пытались нанести по городу Токмак Запорожской области украинские войска, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов в своем Telegram-канале указал, что причиной двух взрывов, которые были слышны ранее в городе, стала успешная работа ПВО России, перехватившая удар боевиков ВСУ по мирным жителям, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил об увеличении рисков ракетных ударов ВСУ по Запорожской области.
Пассажиров первого рейса Москва – Тбилиси встретили провокационные вопросы журналистов
Пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы, следует из видеозаписи в Сети.
В Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД опубликован ряд видеороликов, на которых видно, как россиян встречают в аэропорту журналисты и задают провокационные вопросы, в частности: «Вы не грузин? Тогда зачем вы прилетели?»
Также одной россиянке задали вопрос, признает ли она, что «Россия – оккупант Грузии».
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления самолета российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Минобороны объявило об освобождении Артемовска отрядами «Вагнер»
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Штурмовые отряды «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск завершили освобождение города Артемовска, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что за прошедшие сутки в районе города Артемовска авиацией совершено шесть самолетовылетов, а также артиллерией группировки выполнены 69 огневых задач.
В Минобороны отметили, что в районе населенного пункта Красное уничтожен автомобильный мост, по которому в Артемовск перебрасывались подкрепления ВСУ, а также склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
По данным ведомства, на Артемовском тактическом направлении, а также на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях уничтожено более 365 украинских военнослужащих.
Также в районе населенного пункта Калинина ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в пресс-службе добавили, что на Купянском направлении ВС РФ поразили подразделения противника в районах населенных пунктов Молчаново, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области.
Минобороны заявило, что в Харьковской области и в населенном пункте Стельмаховка Луганской народной республики ликвидированы пять диверсионно-разведывательных групп.
Отмечается, что на Краснолиманском направлении российские войска поразили подразделения противника в ЛНР и ДНР, также была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп. В ведомстве добавили, что в районе населенного пункта Новоегоровка ЛНР уничтожен склад украинских боеприпасов.
Минобороны подчеркнуло, что на Донецком направлении за прошедшие сутки российские силы поразили один танк, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку М109 производства США и гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной украинской бригады.
В субботу основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском. Минобороны России подтвердило освобождение Артемовска.
Президент Грузии призвала к бойкоту Georgian Airways
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к бойкоту грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила рейсы в России после четырехлетнего перерыва 20 мая, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Я буду бойкотировать лично и призываю всех граждан к бойкоту», – заявила она на брифинге.
По ее словам, данная компания «обогащается за счет государства».
Саломе Зурабишвили отметила, что грузинская авиакомпания «ради денег готова на все».
Она подвергла резкой критике позитивные оценки руководством Georgian Airways восстановления рейсов с Россией.
Депутаты парламента Грузии подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
TV Pirveli: Депутаты грузинского парламента подрались из-за возобновления авиарейсов с Россией
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Депутаты парламента Грузии подрались во время пленарного заседания, представитель оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время выступления раскритиковал решение властей возобновить авиасообщение с Россией, сообщил местный телеканал TV Pirveli.
Отмечается, что участниками драки стали депутат оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и представитель «Силы народа» Ираклий (Дачи) Берая, передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на телеканал.
Оппозиционер заявил, что «грузинский народ не верит в российский мир».
«Мы хотим мира, гарантированного НАТО и Европейским союзом, мы хотим экономического процветания вместе с Европейским союзом. Сегодня у нас есть шанс присоединиться, и наша страна упускает этот шанс. Это реальность. Нет российским рейсам, нет России в Грузии, вперед в Европу, вперед в НАТО», – заявил Георгий Вашадзе, чем разозлил парламентариев.
После своего выступления Вашадзе услышал оскорбление в свой адрес от Берая, после чего конфликт перешел в драку. Парламентариев разняли, заседание продолжилось.
Ранее пассажиры первого рейса из России в Грузию столкнулись в аэропорту с представителями грузинской прессы, которые начали задавать россиянам провокационные вопросы.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
Оппозиция Грузии встретила протестом в аэропорту первый за четыре года рейс из Москвы
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Несколько десятков сторонников радикальной оппозиции по инициативе лидера партии «Дроа!» («Настало время») Елены Хоштария свистом, оскорбительными выкриками и плакатами встретили в аэропорту Тбилиси 19 мая первый после четырехлетнего перерыва самолет из Москвы российской авиакомпании «Азимут», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Близко к зданию аэропорта их не пускает полиция во избежание провокаций.
До этого оппозиционеры провели акцию в центре города на площади Республики и автоколонной двинулись в аэропорт. Они размахивали флагами Грузии, США, Украины и ЕС.
«Нет самолетам из России!», «Русский самолет, иди на ...» – написано на их плакатах.
Примечательно, что в СМИ распространилось интервью Хоштария, когда она занимала пост первого заместителя госминистра по европейской и евро-атлантической интеграции в саакашвилевском правительстве. Хоштария говорит, что «приветствует» туристов из России и развитие экономических связей Тбилиси и Москвы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 19 мая, что полеты восстановлены «вопреки протестам народа Грузии».
«Рейсы из России нежелательны. Нет полетам из России», – заявила она.
Между тем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило также и российской авиакомпании Red Wings разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.
В частности, Red Wings может осуществлять рейсы из Сочи в Тбилиси и обратно, а также из Москвы в Кутаиси и обратно. Будут выполняться чартерные рейсы со 2 июня трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Правительство Грузии согласилось выпустить президента Зурабишвили за границу
Правительство Грузии согласится на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в пятницу журналистам, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Заявка госпожи Саломе Зурабишвили будет удовлетворена. Технические вопросы согласуют администрации», – заявил Гарибашвили.
При этом он назвал «несерьезным» и «неуместным» вынос администрацией президента этого вопроса на публичное обсуждение.
«Очень неудобно говорить на эту тему, которая не заслуживает такого внимания», – отметил грузинский премьер.
Со своей стороны, председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в пятницу назвал «фактом» ведение президентом кампании против получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.
Накануне сообщалось, что правительство Грузии не дает разрешение на визит президента Саломе Зурабишвили в Брюссель 31 мая, опасаясь ее антигосударственной риторики.
Посол США заявила о «возмущении» народа Грузии из-за рейсов в Россию
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Грузинский народ «возмутился» из-за восстановления прямого авиасообщения с российской стороной, заявила американский посол в Грузии Келли Дегнан. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Грузины хотят знать, «какую цену за это заплатят», заявила Дегнан. По ее словам, в России проживает 130 тыс. грузин, и большинство из них имеет двойное гражданство.
Поэтому, сказала посол, восстановление рейсов больше выгодно «миллиону граждан России, которые хотят приехать в Грузию».
В свою очередь председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сказал, что «не знает, почему Россия решила восстановить полеты, но также не знает и то, почему США не учреждают с Грузией прямое авиасообщение».
«И есть вопрос: почему США не подписывают Соглашение о свободной торговле с Грузией, не облегчают для граждан Грузии визовый режим», – сказал он.
Глава правящей партии также заявил, что «реально в России проживает от 800 тыс. до 1 млн соотечественников».
«45% денежных переводов поступает в Грузию из России», – сказал Кобахидзе.
Тем временем в аэропорту Тбилиси после приземления российской авиакомпании «Азимут» началась акция протеста местных оппозиционеров. Особое возмущение у них вызвало высказывание одного из пассажиров – грузина, что «Россия не является оккупантом Грузии».
Полицейские задержали нескольких радикалов.
Власти Грузии назвали «ксенофобией» поиски оппозицией на востоке страны «дочери Лаврова»
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал «ксенофобской кампанией» выступления оппозиции на востоке страны в городе Кварели, где якобы должен сыграть свадьбу брат зятя главы МИД России Сергея Лаврова, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ксенофобии не место в Грузии, в природе грузин нет места ксенофобии», – сказал он грузинским журналистам, оценив действия оппозиции как проявление «либерального фашизма».
Председатель правящей партии сказал, что Грузия имеет четкую позицию по отношению к России.
«Мы не вводим санкции, но Россия не сможет обойти международные санкции с использованием Грузии», – сказал Ираклий Обахидзе.
По его словам, «радикальная оппозиция, требуя введение прямых санкций против России, хочет осложнить обстановку в стране и устроить хаос».
Согласно сведениям оппозиционных СМИ, в Кварели в 150 километрах восточнее Тбилиси, в отелях идет подготовка к свадьбе брата мужа дочери Лаврова.
После появления этих сообщений, на место организованно направились оппозиционные активисты, которые вступили в противостояние с полицией.
Саакашвилевское «Единое национальное движение» сообщило о десяти задержанных.
Во Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года рейс в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси
В международном аэропорту Внуково им. А. Н. Туполева открылась регистрация на первый с 2019 года прямой авиарейс из Москвы в Тбилиси.
Как сообщается в Telegram-канале «Путешествуй без стресса», регистрация на первый за четыре года рейс в Тбилиси во Внуково начнется в 5.50 утра.
Россия и Грузия с пятницы возобновляют полеты между странами, остановленные еще в 2019 году: первый рейс из Москвы в Тбилиси выполнит российская авиакомпания «Азимут». Рейсы в столицу Грузии будут выполняться ежедневно на отечественных самолетах SSJ100. Полеты будут осуществляться из московского аэропорта «Внуково». Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновляет полеты в Москву с 20 мая. Зарубежный перевозчик будет летать из Тбилиси во «Внуково» на самолетах Boeing 737, первый за четыре года, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник российский авиаперевозчик «Азимут» получил разрешение на чартерные рейсы из России в Грузию. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией.
В РСТ оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны
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В Грузию выполняется большое количество рейсов из разных стран, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний. А поэтому столица Грузии может стать транспортным хабом для россиян, направляющихся в третьи страны, сказали газете ВЗГЛЯД в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
«Несмотря на отсутствие дипломатических отношений и отсутствие прямых рейсов, последние четыре года с момента прекращения воздушного сообщения, ежегодно Грузию посещали с различными целями от 800 до 900 тыс. граждан России. В лучшие годы число прилетающих в Грузию со стороны нашей страны было 1 млн 200 тысяч человек в год. В последнем году, например, это было 822 тысячи россиян», – заявили в РСТ.
Но организованные туристические поездки российские туркомпании не могли формировать с 2019 года до 15 мая текущего года. Тогда компании могли предложить либо отдельно бронировать гостиницы, либо отдельное бронирование авиаперелетов через Ереван, Минск или Баку. С 15 мая эти ограничения отменены, а с 19 мая российская авиакомпания будет осуществлять семь регулярных прямых рейсов в неделю на самолетах Superjet, пассажирская вместимость которого 100 человек. С 20 мая также полеты будет осуществлять грузинская сторона. Эксперты туротрасли надеются, что постепенно количество рейсов в Тбилиси будет увеличено и появится рейсы в Батуми и Кутаиси.
Грузия может стать крупнейшим и важным транспортом хабом для россиян, считают в РСТ. С учетом ограниченности международного сообщения между Россией и другими странами, аэропорты Кутаиси и Тбилиси могут быть востребованы для пассажиров, которые следуют, например, в страны Европы, так как в Грузию выполняется достаточное количество полетов, в том числе бюджетных европейских авиакомпаний.Напомним, президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией и снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в будущем рейсы в Грузию будут выполняться не только из Москвы, но и из других российских городов.
В понедельник стало известно, что с российской стороны полеты из Москвы в Тбилиси будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Первый рейс состоится уже 19 мая на воздушных судах отечественного производства. Цены на билеты варьируется от 17 148 до 62 798 рублей.
Со стороны Грузии будет совершать регулярные рейсы авиакомпания Georgian Airways. С 20 мая она будет семь раз в неделю осуществлять полеты по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси.
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