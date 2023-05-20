В Индии рассказали подробности встречи Зеленского и Моди

МИД Индии: Зеленский добивался встречи с премьером Моди

Президент Украины Владимир Зеленский сам добивался встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G20 в Хиросиме, заявил первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра на брифинге.

Как указал Кватра, встречи между премьер-министром Моди и президентом Зеленским добивался сам Зеленский. По его словам, она длилась около 30 минут, передает ТАСС.

Он уточнил, что Моди не обсуждал с Зеленским вопрос участия в саммите G20. Кватра добавил, что украинский лидер в ходе встречи пригласил премьер-министра Индии посетить с визитом Киев. Однако он не уточнил, принял ли Моди приглашение.

В апреле официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что страна не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных.

Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.