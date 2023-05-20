В России за последние сутки потушили 70 природных пожаров

Политолог: Затмить Асада на саммите Лиги арабских государств решили Зеленским

Политолог Корнилов предположил причину приглашения Зеленского на саммит Лиги арабских государств

Западу нужен был противовес на саммите Лиги арабских государств, чтобы смазать для мировой общественности триумфальное возвращение в ЛАГ главы Сирии Башара Асада. Этим противовесом стал президент Украины Владимир Зеленский, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

«Я допускаю, что идея пригласить Зеленского возникла в самой Лиге арабских государств. Когда США и весь Запад дружно набросились на ЛАГ за то, что позвали Башара Асада, то там вполне могла родиться идея: а давайте-ка мы «уравновесим ситуацию» и пригласим того, кого Запад очень любит», – сказал эксперт.

«В принципе, как мы видим, он пытается проникнуть на любое массовое мероприятие – не только на встречу в верхах «Большой семерки», но даже на песенные конкурсы вроде Сан-Ремо или Евровидения. Кроме того, сейчас киевский режим старается проникнуть на все площадки Глобального Юга, о чем прямо недавно говорил глава МИДа Кулеба», – отметил Корнилов.

Он отметил, что вряд ли Зеленский еще месяц назад планировал побывать на саммите ЛАГ, ведь в Киеве же он назначил на апрель-май свое «грандиозное контрнаступление» и, похоже, сам в него верил. «Теперь главная цель этих визитов – везде просить оружие и оправдываться, почему этот «контрнаступ» не состоялся, несмотря на огромные потоки этого самого оружия», – заключил политолог.

Напомним, Зеленский в пятницу прибыл в Саудовскую Аравию для участия в саммите Лиги арабских государств, куда также пригласили Асада. Это первый раз за последние 13 лет, когда Асад примет участие во встрече на высшем уровне, передает «Московский комсомолец». Аналитики назвали этот визит Асада «концом изоляции» Сирии.