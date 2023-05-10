Песков заявил об отсутствии необходимости дополнительных распоряжений Путина по пожарам

Нужды в дополнительных указаниях президента Владимира Путина по пожарам в стране нет, поскольку эта тема повторяется из года в год, и ей занимаются соответствующие ведомства, заявил пресс-секретарь главы государства.

«Хорошо известная тема, она повторяется из года в год. Здесь совершенно не нужно каких-то дополнительных распоряжений президента или указаний», – ответил Песков на вопрос, будут ли дополнительные распоряжения в связи с пожарами, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необдуманные действия людей или сознательные действия злоумышленников приводят к серьезным потерям лесного фонда и недвижимости, а также других объектов. В ряде случаев все это приводит к гибели людей.

Все правоохранительные органы и службы, имеющие отношение к противопожарной деятельности, исходят из продолжения этой опасности, и принимают соответствующие меры, подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в связи с географией России ликвидация пожаров – сложная задача. Принимается множество дополнительных мер, которые дают положительные результаты.

«Но не все, к сожалению, можно охватить», – заключил Песков.

Ранее в Свердловской области из-за лесных пожаров за выходные завели более 20 уголовных дел.

В воскресенье спасатели в Свердловской области локализовали 15 природных пожаров, еще 8 возгораний полностью ликвидировали.