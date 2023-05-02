Министр просвещения рассказал Путину о ходе госаттестации и профориентации школьников

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о ходе государственной итоговой аттестации (ГИА) и профориентации школьников, в 2023 году в ОГЭ примут участие почти 1,5 млн девятиклассников, в ЕГЭ примут участие более 700 тыс. школьников.

Как сообщается в Telegram-канале правительства России, в 2023 году в ОГЭ примут участие почти 1,5 млн девятиклассников. Наиболее популярными дисциплинами по выбору стали обществознание, география и информатика.

26 мая стартует основной период ЕГЭ, сдавать экзамены в 2023 году будут более 700 тыс. школьников. Популярными предметами ЕГЭ у выпускников являются биология и история, увеличилось число сдающих информатику и физику.

Также отмечается, что с 1 сентября 2023 года для всех школьников страны, начиная с 6-го класса, будет действовать единая система профориентации. Так, в школах совместно с предприятиями открываются профильные предпрофессиональные классы, в рамках внеурочной деятельности добавляется один час в неделю на профориентационные мероприятия, разработаны соответствующие материалы. Также планируется проводить экскурсии на производство, тематические выставки, дни открытых дверей, создана широкая сеть различных кружков – в системе дополнительного образования, в технопарках «Кванториум», центрах «Точки роста», «IT-куб».

Кроме того, в докладе говорится, что Россия опережает плановые показатели по вхождению в десятку ведущих стран по качеству общего образования. В 2022 году российские школьники завоевали максимальное число медалей на международных олимпиадах.