Неучастие Грузии в учениях НАТО оппозиция назвала «подарком Кремлю»

Грузия, несмотря на анонсированное участие, не направила своих военных на крупномасштабные учения НАТО и государств – партнеров Североатлантического альянса Defender, которые начались на днях в Европе, заявила на сессии парламента оппозиционный депутат Теона Акубардия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия традиционно участвовала в таких учениях, главная идея которых – фокусирование на сдерживании России, – отметила она. – Министр обороны Грузии (Джуаншер Бурчуладзе) объяснил это логистическими проблемами и расходами и другими сложностями, но это вранье. Все это вредит укреплению нашей обороноспособности».

По ее словам, отказ Грузии от учений является «подарком Кремлю».

Теона Акубардия напомнила, что несколько лет назад Грузия сама принимала подобные учения.

«Обычно наши партнеры обеспечивают логистические и иные расходы», – отметила оппозиционер и сказала, что отказ Грузии является «сигналом дистанцирования страны от НАТО, от Запада».

«Получается, что Грузия больше не декларирует вступление в НАТО», – заявила она.

Минобороны Грузии пока не прокомментировало это заявление.

Членство в НАТО Грузии и Украине было обещано на Бухарестском саммите Североатлантического альянса в 2008 году без указания дат вступления.