Шойгу заявил о достаточном количестве боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику

ВС России в этом году получили достаточное количество боеприпасов для нанесения эффективного огневого поражения противнику, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил.

«В целом ОПК обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями обязательств и оперативно принимать корректирующие меры», – приводятся слова министра в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кроме того, приняты меры по наращиванию производства вооружения для группировок войск России в зоне спецоперации. Шойгу подчеркнул, что действия российских группировок войск во многом зависят от своевременного пополнения запасов вооружения, военной техники и средств поражения.

В частности, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) в сжатые сроки начала серийное производство ряда новейших типов вооружения.

Предприятие поставляет в зону СВО широкую номенклатуру авиационного и морского оружия, многое из которого не имеет аналогов. Также продолжается создание модернизированных и существующих образцов.

В целом, уточнил Шойгу, Минобороны сейчас закупает в несколько раз больше вооружения по сравнению с началом 2022 года: основных образцов вооружения – в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз.

Ранее в МО сообщали, что предприятия ОПК Нижегородского области значительно увеличили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов за прошлые месяцы.