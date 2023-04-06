ОПК Нижегородской области нарастил выпуск боеприпасов

Минобороны сообщило о наращивании производства боеприпасов ОПК Нижегородской области

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Нижегородского области значительно увеличили производство артиллерийских и авиационных боеприпасов за прошлые месяцы, сообщили в пресс-службе Минобороны России по итогам визита на эти заводы министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу проинспектировал выполнение гособоронзаказа на предприятиях в ОПК в регионе. Министр осмотрел цеха производства современных средств поражения, говорится в Telegram-канале Минобороны.

Также главы предприятий доложили Шойгу о расширении производства средств поражения для войск, задействованных в спецоперации на Украине.

Кроме того, Шойгу провел рабочее совещание с руководством предприятий и профильных органов военного управления. Министр особое внимание уделил соблюдению графика выполнения государственного оборонного заказа.

Ранее Шойгу совершил рабочую поездку в Челябинскую и Кировскую область, где руководители предприятий ОПК доложили о модернизации и расширении производства.