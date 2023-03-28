В Минобороны сообщили об увеличении выпуска ракет на заводах в Челябинске и Кирове

На мощностях предприятий в Челябинской и Кировской областях до конца года будет увеличен выпуск артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет в 7-8 раз, сообщили в Минобороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в эти регионы, где руководители предприятий ОПК доложили о модернизации и расширении производства, сообщает ТАСС.

«Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», – сообщили в Минобороны.

Напомним, руководство предприятий ОПК в Челябинской и Кировской областях должно увеличить производство всей номенклатуры продукции, соответствующую задачу поставил Шойгу.