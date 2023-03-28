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28 марта, вторник | Последнее обновление — 16:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Минобороны сообщили об увеличении выпуска ракет на заводах в Челябинске и Кирове
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В Минобороны сообщили об увеличении выпуска ракет на заводах в Челябинске и Кирове
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На мощностях предприятий в Челябинской и Кировской областях до конца года будет увеличен выпуск артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет в 7-8 раз, сообщили в Минобороны России.
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в эти регионы, где руководители предприятий ОПК доложили о модернизации и расширении производства, сообщает ТАСС.
«Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», – сообщили в Минобороны.
Напомним, руководство предприятий ОПК в Челябинской и Кировской областях должно увеличить производство всей номенклатуры продукции, соответствующую задачу поставил Шойгу.
Патрушев: Россия не будет спасать США от распада
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Россия минимум дважды спасала США от распада, во время войны за независимость и Гражданской войны, но сегодня помогать Штатам сохранять их целостность нецелесообразно, а простые американцы пальцем для этого не пошевелят, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Патрушев подчеркнул, что помогать США сохранять целостность Россия не будет, но российская многовековая культура основана на духовности, сострадании и милосердии. Он заявил, что Россия всегда поможет защитить суверенитет и государственность любых народов, которые обратятся к ней за помощью, пишет «Российская газета».
Патрушев также предположил, что простые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности США, так как понимают, что не нужны своим властям, которые шаг за шагом уничтожают сами себя.
Патрушев указал на противостояние между республиканцами и демократами, которое только усиливается, противоречия растут между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями, которым важно только собственное благополучие.
Глава Совбеза заявил, что элиты США возомнили себя «неприкасаемыми», а их проекты, такие как BLM, и поголовное насаждение трансгендерных теорий нацелены на духовную деградацию населения. Также, по словам Патрушева, взращенные в американцах индивидуализм и потребительство сыграют злую шутку.
Он указал на то, что беда Америки заключается в том, что она «слишком заигралась в геополитические игры, позабыв о собственных насущных проблемах, некогда чистые американские города тонут в грязи и мусоре», пока власти США «играют» в своих биолабораториях.
Ранее Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием.
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Патрушев заявил о грозящем ЕС коллапсе
Граждане европейских стран могут перестать терпеть не оправдавшую себя «наднациональную надстройку» из-за грозящего прямого конфликта с Москвой, поэтому со временем это обернется коллапсом, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
По его словам, США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца, передает ТАСС со ссылкой на «Российскую газету».
Патрушев напомнил, что во время холодной войны Вашингтон, если была хоть какая-то угроза со стороны СССР, был готов «превратить Европу в радиоактивную пустыню».
Секретарь Совбеза указал на заинтересованность США в устранении ЕС как главного экономического конкурента.
«Не меньший удар по Европе нанесет реализация совместных с Вашингтоном планов ЕС по снижению сырьевой и технологической зависимости от Пекина», – предупредил он.
Ранее Патрушев заявил о цели НАТО превратить Украину в один большой военный лагерь, чтобы нанести России поражение на поле боя.
Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
СБ ООН не принял российско-китайскую резолюцию по «Северным потокам»
СБ ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках»
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Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках».
За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании, передает ТАСС.
Воздержались при голосовании в СБ ООН 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.
В тексте проекта резолюции предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».
Херш отреагировал на решение СБ ООН по «Северным потокам»
Американский журналист Херш: Решение СБ ООН по резолюции о теракте на «Северных потоках» не удивляет
Решение Совбеза ООН отказать в принятии российской резолюции о созыве международной комиссии для расследования теракта не вызвало удивления, заявил автор расследования о диверсии на трубопроводах «Северного потока» Сеймур Херш.
По его словам, «расследование им просто не нужно, новостью стал бы факт принятия резолюции». Однако, по его мнению, особенно интересная новость – поддержание резолюции Бразилией, передает РИА «Новости».
Напомним, Совет Безопасности ООН не поддержал российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За резолюцию проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто.
Установлен порядок ухода из России компаний из недружественных стран
Минфин: Компании из недружественных стран при уходе из РФ заплатят не менее 10% от половины рыночной стоимости активов
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Компании из недружественных стран при выходе из российских активов обязаны будут заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости, следует из выписки из протокола заседания подкомиссии, опубликованной Минфином РФ.
В выписке из протокола заседания подкомиссии говорится, что обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет России денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива, передает РИА «Новости».
В выписке также говорится, что компании обязаны будут добровольно направлять в бюджет России не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.
Напомним, по мнению аналитиков, к августу 2022 года западный бизнес в результате ухода из России потерял более 70 млрд долларов.
Напавшую на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
Напавшую в Ларнаке на россиян с ножом украинку приговорили на Кипре
Суд Кипра приговорил к полугодовому заключению украинку, которая напала с ножом на россиян, которые отмечали День флага РФ.
Окружной суд кипрской провинции Ларнака огласил приговор украинке, в августе прошлого года совершившей нападение на проживающих на острове россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора действий кипрской общественности в поддержку потерпевших в инциденте Микиса Филаниотиса.
Гражданке Украины дали шесть месяцев тюрьмы.
Напомним, 22 августа прошлого года в Ларнаке у церкви Фанеромени собралась группа, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к ним подошла 55-летняя украинка с ножом в руках и начала угрожать. Предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября стало известно, что ее отпустили под залог.
Умер актер театра и кино Михаил Чигарев
Актер театра и кино Михаил Чигарев умер на 79-м году жизни 26 марта, сообщает Союз кинематографистов России.
Из сообщения следует, что актер умер после продолжительной болезни. В Союзе выразили соболезнования родственникам Чигарева, говорится в релизе на сайте.
Прощание и похороны состоятся 28 марта в Переславле-Залесском.
Чигарев известен по ролям в фильмах и сериалах «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Ранетки» и других.
Ранее сообщалось, что на 102-м году жизни скончался экс-руководитель Театра на Таганке, актер Николай Дупак. Артист снимался в военных фильмах, таких как «Мальчики», «Служили два товарища» и в других известных лентах.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Блогер Некоглай попал в скандал на Украине
Уехавшего из России блогера Некоглая жители Украины осудили за танец в форме ГУР Минобороны Украины
Покинувший Россию блогер молдавского происхождения Некоглай (Николай Лебедев) станцевал в форме Главного управления разведки Минобороны Украины, за что на него обрушилась волна критики.
«Не позорь военных», – написали комментаторы на украинском языке.
«Сними форму», – потребовали зрители, их слова приводит Telegram-канал «Политика страны».
Сейчас Некоглай занимается помощью ВСУ. В соцсетях отметили, что он «купил пару дронов» на деньги украинцев, которые ему донатят.
Напомним, блогера Некоглая выдворили из России после его пародийного ролика с российским солдатом, отбившимся от гранаты.
В МИД назвали неприемлемым решение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС
В Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого российская сторона не признает, сообщил источник в МИД.
В Москве считают «абсолютно неприемлемыми» намерения Армении по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства, сказал собеседник РИА «Новости».
Армянская сторона получила предупреждения о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двухсторонних отношений с Россией, указал источник.
МУС санкционировал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Между тем Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции страны обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда (МУС).
В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке
Президент Владимир Путин на встрече с главой Самарской области Дмитрием Азаровым подчеркнул, что вся страна переживает в связи с гибелью военных в Макеевке 1 января.
Азаров в своем докладе подчеркнул, что произошедшее в Макеевке «стало тяжелым ударом и испытанием для всего региона», сообщает ТАСС.
«Вся страна переживает», – ответил Путин.
Ранее Минобороны сообщало, что количество погибших при трагедии в Макеевке военнослужащих возросло до 89 человек.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему «Хаймарсы» долетели до Макеевки и какие факторы могли повлиять на демаскировку военных в этом городе.
В Германии призвали проверить банки на дискриминацию русских
Германские правозащитники призвали проверить местные банки на предмет дискриминации русских
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Немецким властям следует проверить банки на предмет дискриминации по принципу «русский», соответствующее направление в МВД и федеральные министерства направил глава Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) Ульрих Ойме.
Ряд банков в ФРГ присылают уведомление клиентам о том, что прекращают обслуживать их счета, заявил Ойме, передает ТАСС.
Глава ассоциации пояснил, что нет решений правительства страны или властей ЕС о введении санкций против частных и юридических лиц на территории Германии в банковском секторе.
В Ассоциации полагают, что массовое прекращение обслуживания клиентов проводится по принципу «русский» и имеет за собой «формулу теневой спецоперации», а сами банки находятся под давлением. Это вопиющий акт дискриминации, нарушающий права человека, подчеркнул Ойме.
Правление VADAR также обратилось к депутатам Бундестага с просьбой потребовать от ведомств провести проверку фактов сговора, подверженности банковской системы давлению и дать оценку деятельности банков.
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