Росавиация разрешила Georgian Airways полеты между Тбилиси и Москвой

Росавиация дала разрешение на рейсы между Тбилиси и Москвой компании Georgian Airways.

В Telegram-канале ведомства указано, что на основании принципов взаимности и в рамках развития договоренностей авиационных властей России и Грузии Росавиация дала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways.

«Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю», – подчеркнуто в сообщении.

Тем временем Агентство гражданской авиации Грузии предоставило второй российской авиакомпании – Red Wings – разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси, первые рейсы могут состояться в июне.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией, а в Российском союзе туриндустрии оценили перспективы Тбилиси в качестве транзитного хаба для полетов в другие страны.