Стало известно, что построят на месте «Азовстали»

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19 мая, пятница  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
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Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

Россия все больше продает аграрной продукции на экспорт Виталий Тимкив/РИА Новости
Несмотря на все санкции, Россия серьезно наращивает экспорт в сельском хозяйстве, зарабатывая не только на нефти. Более того, Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, что важно в том числе с точки зрения национальной безопасности. Не достигают стопроцентного барьера лишь показатели по молоку и овощам. Как России это удалось?  Подробности...
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У Байдена не хватило денег на антикитайскую политику

У Австралии, США, Японии и Индии разные причины для того, чтобы быть частью QUAD REUTERS
Австралия отменила саммит QUAD на высшем уровне, поскольку свой визит в Австралию отменил президент США Джо Байден. Ему в прямом смысле слова не хватает времени и денег на все проекты, которые затеяла его администрация в рамках противостояния Китаю и России: Америке угрожает дефолт.  Подробности...
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Как Россия находит склады с оружием на Украине

Ключевым условием успеха любого ракетного или бомбового удара является точное целеуказание
Последние несколько дней Россия проводит массированные ракетные обстрелы складов ВСУ с боеприпасами и военной техникой. Мишенью становятся также оборонные и химические предприятия, склады с топливом. Нанесение таких ударов – дело техники, а вот на получение точных координат конкретной цели может потребоваться гораздо больше усилий. Каким образом российские военные вычисляют местоположение крупных складов и резервов вооруженных сил Украины? Подробности...
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«План Киссинджера» предсказывает дальнейшую участь Украины

Идеи Киссинджера только кажутся приемлемыми для России Станислав Красильников/ТАСС
«Для безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО», заявил в своем программном интервью бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Кроме того, по его словам, «Россия потеряет многие свои завоевания». На первый взгляд, это видится провозглашением сценария поражения России. На самом деле Киссинджер, похоже, имеет в виду нечто совсем иное. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Философия – единственная профессия будущего

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Вся история со ставшей мегапопулярной психологией очень помогает разобраться, что философия – единственная из наук, которая претендует на создание законченной картины мира и нашего места в ней. Подробности...

России стоит плотнее работать с Грецией

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Отношения с Грецией у России сейчас плохие. Но они совсем не безнадежны. В стране существует большой запрос на их восстановление и развитие. Очень многие факторы подталкивают греческое общество (и даже многих политиков) в российскую сторону. И этим надо воспользоваться, усилив нашу работу на греческом направлении. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем нам военкоры

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Нынешние информационные атаки на военкоров контрпродуктивны. Да, военкоры в массе своей являются любителями в деле информационной войны, но они выполняют незаменимую роль в рамках идущей СВО. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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План США на случай провала ВСУ

Боррель угрожает Китаю

Обсуждение: 4 комментария

НАТО меняет генсека

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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Получит ли Украина истребители НАТО?
  • Нет

  • Да, но не скоро

  • Да, в ближайшее время
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Еврокомиссия выступила против равноправных переговоров России и Украины
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    Эксперт рассказал о переброске Украиной резервов к Артемовску Стало известно, что построят на месте «Азовстали» Politico: США готовятся к замораживанию украинского конфликта на десятилетия Кабул заявил о желании закупать нефтепродукты у Татнефти
    Пушилин заявил о препятствовании попыткам ВСУ прорвать российские фланги в Артемовске В Крыму решили расширить список претензий к Украине Посол Украины при НАТО призвала союзников не переоценивать контрнаступление ВСУ В ЕС решили ограничить торговлю российскими алмазами

    Главная тема


    Россия подняла сельское хозяйство до новых высот

    «вернулась в рабочее состояние»


    Пентагон сообщил о восстановлении ЗРК Patriot в Киеве после поражения «Кинжалом»

    «взаимные интересы»


    МИД Сербии объявил стратегической целью развитие сотрудничества с США

    продукция Pernod Ricard


    В Армении объявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию

    Видео

    новая тактика Киева


    Миф про украинское «контрнаступление» рушится

    безвозмездное пользование


    Прага потребовала у Москвы деньги за подарки Чехословакии

    вступление в ЕС


    Выбор между Турцией и Украиной оказался сложным для Евросоюза

    нарушение санкций


    Индия защитила российскую нефть от претензий Европы

    карикатура


    «Контрнаступ» становится пороховой бочкой для Запада и киевского режима

    преследование за русофобию


    Сергей Худиев: Не надо делать из маргиналов мучеников

    прагматические отношения


    Игорь Виттель: Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

    расчетная единица


    Глеб Простаков: Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Стало известно, что построят на месте «Азовстали»

    Вице-премьер Хуснуллин: На месте «Азовстали» в Мариуполе решено построить технопарк
    		   
    19 мая 2023, 11:14
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алина Власенко

    На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет возведен технопарк, его план будет представлен после разминирования территории, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

    По словам политика, рассматривались разные идеи, но власти решили остановиться именно на строительстве технопарка. При этом Хуснуллин уточнил, что на восстановление территории и строительство нового объекта обойдется в миллиарды рублей.

    В настоящее время на территории идет плановое разминирование, передает РИА «Новости».

    В феврале врио главы ДНР Денис Пушилин уже говорил, что принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк.

    Территория «Азовсталь» весной 2022 года удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена.

    Комбат Ходаковский: В Волновахе зафиксировано применение ВСУ неизвестных ракет
    		   
    18 мая 2023, 19:24
    Фото: t.me/aleksandr_skif
    Текст: Кристина Цыцура

    Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский опубликовал видео последствий обстрела окрестностей Волновахи в ДНР ракетами ВСУ неустановленной модификации, которые не были сбиты системами ПВО.

    По его словам, зафиксировано попадание более десятка ракет неизвестной модификации. Они практически не оставляют фрагменты при разрыве, но после них появляются мощные воронки, сообщил Ходаковский в своем Telegram-канале.

    Он предположил, что это не самонаводящиеся ракеты.

    Ранее появилось видео, как российские снаряды бьют по позициям ВСУ в Артемовске.

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    Военкоры показали, как «тонны» российских снарядов ударяют по позициям ВСУ в Артемовске
    Военкоры опубликовали снятое дроном в Артемовске видео массированных ударов по позициям ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:21
    Фото: t.me/rvvoenkoryv
    Текст: Ольга Никитина

    Российские военкоры опубликовали видео, снятое беспилотником ВСУ в Артемовске (Бахмуте).

    В комментарии под видео, размещенном в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны», говорится, что украинский укрепрайон в Артемовске «заваливают тоннами снарядов».

    Авторы канала отмечают, что это опровергает «сказочки» о «нехватке байеприпасов» (орфография источника сохранена).

    Украинские националисты, как отмечается в сообщении, жалуются, что под такими массированными обстрелами приходится тяжело.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные контролируют лишь один район Домино в западной части Артемовска и участок частного сектора.

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    СМИ: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
    Sohu: Россия обрушила планы Зеленского по использованию ЗРК Patriot
    		   
    18 мая 2023, 17:52
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона пресекла планы киевского режима по использованию ЗРК Patriot ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал», считает китайское издание Sohu.

    Украинский президент Владимир Зеленский давно ждал Patriot и намеревался его применять для перехвата российских ракет, так он планировал заставить Москву потерять лицо, пишет Sohu, передает РИА «Новости».

    Но вместо этого российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» ударила по переданному от Вашингтона Киеву ЗРК Patriot, что оказало большое влияние на обе стороны конфликта.

    Вместе с тем это болезненно повлияло и на сами США, которые производят эти комплексы.

    Напомним, российские военные нанесли массированный удар по Киеву, Минобороны России сообщало, что был поражен американский ЗРК Patriot.

    Между тем американские СМИ сообщали, что Patriot при ударе не получил значительных повреждений и готов к эксплуатации.

    Коментарии (31)
    Подразделения ВДВ перешли к активной поддержке штурмовых отрядов в боях в Артемовске
    		   
    18 мая 2023, 15:12
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили бои по освобождению Артемовска при активной поддержке подразделений ВДВ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника у Часова Яра и Богдановки Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За сутки авиацией в этом районе совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 72 огневые задачи.

    Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих и наемников, танк, три бронемашины и две самоходные артустановки «Гвоздика», отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Новомлынска и Котляровки Харьковской области.

    В результате действий подразделений 138-й и 27-й мотострелковых бригад пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 60 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении оперативно-тактической авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Площанкой и Кузьмино Луганской народной республики (ЛНР).

    Подразделениями 98-й дивизии ВДВ ликвидированы две ДРГ группы в районе Червоной Дибровы ЛНР.

    За прошедшие сутки уничтожены более 75 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, а также гаубица Д-30.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ под Угледаром. Потери противника составили до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица FH70, а также американская артиллерийская система М777, сообщил Конашенков.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 35 военнослужащих, бронемашина и три автомобиля.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России за сутки поражены 68 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 97 районах.

    В районе пункта Кривая Лука ДНР уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (49)
    Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
    Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
    		   
    18 мая 2023, 12:07
    Фото: Henadz Zhinkov/XinHua/Global Look Press
    Текст: Алина Власенко

    Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.

    «На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».

    Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.

    Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.

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    Минобороны сообщило об уничтожении значительных запасов вооружения и боеприпасов ВСУ
    		   
    18 мая 2023, 15:07
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные потеряли значительные запасы боеприпасов в результате высокоточных ударов ВС России, нанесенных в ночь на 18 мая, заявили в российском Минобороны.

    Групповые удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования нанесены в течение ночи, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Удар нанесен по крупным складам вооружения и техники зарубежного производства и по резервам ВСУ. Цель ударов достигнута, все объекты поражены.

    В результате этого были уничтожены «значительные запасы» вооружения и боеприпасов, а также пресечен выход резервов ВСУ в районы боевых действий.

    Ранее Минобороны заявило, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского комплекса Patriot.

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    В офисе Зеленского заявили о ненависти Украины к России
    		   
    18 мая 2023, 12:22
    Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    На Украине ненавидят Россию и будут преследовать ее всегда и везде, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и везде», – написал он в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Подоляк заявил, что с Россией нечего разговаривать. Украина достанет РФ юридически или физически, заключил он.

    Таким образом Подоляк прокомментировал письмо постпреда РФ при ООН Василия Небензи. В письме осуждается высказывание главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян. Его слова названы в документе примером «ненависти и русофобии».

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    Дробницкий рассказал о «тонкой тактике» Белого дома в вопросе поставок F-16 Украине
    Политолог Дробницкий рассказал о спорах между Белым домом, Конгрессом и Пентагоном из-за F-16 для ВСУ
    		  
    18 мая 2023, 19:29
    Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press
    Текст: Евгений Поздняков

    В споре о поставках F-16 участвуют три стороны: Белый дом, Конгресс и Пентагон. Между ними имеется компромисс: отправлять Украине столько оружия, сколько потребуется для поддержания конфликта, но дальше есть нюансы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов направила администрации Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки ВСУ истребителей F-16.

    «Администрация Байдена нацелена на то, чтобы конфликт длился долго. Задача проста: высосать из России побольше ресурсов и заметно ослабить многолетнего противника. При этом Белый дом не хочет переусердствовать, отправляя Украине слишком сильное оружие, вынуждая Москву на жесткие ответные меры», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    «Это довольно тонкая тактика. Однако в американской политике имеются и «ястребы». В этот раз отличилась группа из 14 членов Конгресса, которые выступили с просьбой к президенту направить ВСУ истребители F-16. Это политики, руководствующиеся агрессивной риторикой, и от них некуда деться», – отмечает эксперт.

    «В принципе, Вашингтон достаточно умело использует подобных представителей высшей власти в своих целях. Их регулярные выступления – элемент давления на Россию. Грубо говоря, с их помощью в отношении Москвы делаются тонкие намеки: мол, поставлено еще не все, и скоро на поле боя окажутся новые модели вооружений», – подчеркивает собеседник.

    «Скорее всего, в этот раз инициатором обращения выступила кросс-партийная группа конгрессменов. «Ястребов» хватает как в стане демократов, так и в лагере республиканцев. Еще одной стороной споров о поставке истребителей является Пентагон. Здесь важно понимать, что данная структура давно превратилась в обитель бюрократии», – акцентирует Дробницкий.

    «Поэтому военные думают о деньгах. В тот момент, когда им кажется, что они могут получить новые F-16, они выступают за поставки Украине. Задача ведомства – поддерживать величину своего бюджета, следить за тем, чтобы его не ужали. Грубо говоря, есть намеченная цифра, которая уже прошла по всем планам, и ее нужно освоить», – считает эксперт.

    «В принципе, все указанные стороны сошлись на шатком компромиссе, который заключается в том, что Украине необходимо регулярно поставлять вооружения, которые будут способствовать продолжению конфликта. Вокруг этого тезиса и крутится весь диалог. Таким образом, главным в вопросе о предоставлении ВСУ новой техники является внешнеполитический фактор», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, речь идет о позиции России. Если Москва будет жестко отвечать на каждую партию западного вооружения, то подобная дилемма вообще не будет стоять на повестке в США. Сейчас американцы видят, что их действия по сути остаются без ответа, соответственно, они ничего менять не станут», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа из 14 членов Конгресса направила администрации президента США Джо Байдена письмо с просьбой немедленно разблокировать поставки Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание The New York Times. Подчеркивается, что необходимость передачи подобных вооружений диктуется важностью завершения конфликта «на справедливых условиях».

    «Как мы все успели убедиться, из-за первоначальной нерешительности наших союзников в отношении предоставления танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для получения ВСУ дополнительных ресурсов и новых возможностей», – заявили политики в письме, составление которого координировал конгрессмен Джаред Голден, демократ из штата Мэн.

    До этого в Пентагоне заявили, что ведомство не станет возражать против передачи другими странами Украине истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на анонимного представителя организации. Подчеркивается, что ранее в министерстве обороны не раз высказывали сомнения в том, что сейчас ВСУ необходимы именно самолеты.

    В свою очередь помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, когда его спросили о позиции администрации Байдена по поводу отказа Штатов передавать Украине истребители, заявил: «У меня нет сегодня новостей касательно F-16». Источник в Белом доме считает, что на отправку самолетов у Вашингтона уйдет слишком много средств из военного бюджета. Кроме того, в данных моделях имеются засекреченные системы.

    Напомним, британский премьер Риши Сунак заявил, что Лондон и Амстердам договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для нужд киевского режима.

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    МИД назвал условия продления зерновой сделки после 17 июля
    МИД: Зерновая сделка будет прекращена 17 июля в случае невыполнения требований России
    		   
    18 мая 2023, 17:59
    Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Россия подтверждает продление «черноморской инициативы» по вывозу украинского продовольствия еще на два месяца, до 17 июля включительно, без внесения каких-либо изменений, заявил МИД РФ.

    В заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что соглашение будет действовать до конца 120-дневного цикла, а в целом после подписания 22 июля 2022 года в Стамбуле меморандума между Россией и ООН, направленного на нормализацию отечественного сельхозэкспорта, пройдет ровно год.

    При этом Москва сохраняет принципиальные оценки реализации Стамбульских соглашений: до сих пор выполняется только «черноморская инициатива» за исключением экспорта аммиака. Конкретный прогресс по Меморандуму Россия – ООН отсутствует, констатирует внешнеполитическое ведомство.

    МИД сообщил также, что с заявленной гуманитарной составляющей «сделки» есть «явные проблемы». Украинское зерно, по информации российской стороны, вывозится по морскому коридору преимущественно в государства с высоким уровнем доходов и выше среднего, включая «сытые» европейские рынки. Подчеркивается, что нуждающиеся страны получают «абсолютный мизер» – 2,5% (722 тыс. тонн) от общего числа в 30 млн тонн, вывезенных из украинских портов за девять месяцев.

    Блокируются поставки российской продукции, даже безвозмездная передача удобрений беднейшим странам, сказано в заявлении. Вместе с тем Запад продолжает много и громко заявлять о глобальной продовольственной безопасности и угрозах голода, отмечает Москва.

    Российское внешнеполитическое ведомство вновь напомнило, в первую очередь Соединенным Штатам, ЕС и Британии, которые так «пекутся» о продовольственной безопасности, о необходимости реального изъятия российских удобрений и продовольствия из-под односторонних санкций. Системными задачами, как подчеркивает МИД, является переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

    Зерновая сделка будет прекращена после 17 июля, если данные требования не будут выполнены, заключил МИД России.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия поддержала продление зерновой сделки на два месяца, потому что они будут решающими.

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    Соавтор программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне СВО
    		   
    18 мая 2023, 14:26
    Фото: Игорь Истомин ВИА ССО АссоЛЬ/Youtube
    Текст: Ольга Никитина

    Один из авторов песен и текстов юмористической программы «Уральские пельмени» Игорь Истомин погиб в зоне проведения специальной военной операции, пишут СМИ со ссылкой на знакомую погибшего музыканта Лейлу Расулову.

    Расулова сообщила, что Истомин отправился на спецоперацию добровольцем год назад. Жене и близким сказал, что уезжает на заработки, пишет RT со ссылкой на издание «Екатеринбург онлайн».

    Сообщается, что спустя некоторое время артист перестал выходить на связь. Его объявили без вести пропавшим.

    Семье стало известно о смерти 51-летнего барда спустя почти год.

    Похоронили Истомина в Екатеринбурге с воинскими почестями.

    Ранее сообщалось, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб сын бывшего министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак.

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    В Пентагоне сообщили о восстановлении ЗРК Patriot на Украине
    Пентагон заявил, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot отремонтировали и вернули в рабочее состояние
    		   
    18 мая 2023, 21:59
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Зенитный ракетный комплекс Patriot удалось полностью отремонтировать после того, как по нему был нанесен удар, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх.

    По ее словам, была повреждена одна система ПВО, но ее удалось отремонтировать, сейчас она полностью вернулась в рабочее состояние, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВС России ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» поразили в Киеве комплекс Patriot. Сейчас Киев располагает двумя ЗРК Patriot.

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    Пограничники в Белгородской области пресекли прорыв группы из 20 украинских диверсантов
    		   
    18 мая 2023, 12:59
    Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    На территорию Белгородской области пыталась прорваться диверсионно-разведывательная группа из 20 человек, пишут Telegram-каналы.

    Пограничники с российской стороны открыли огонь по диверсантам, им пришлось отступить, передает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Других подробностей инцидента пока нет.

    Ранее экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что в ряде населенных пунктов в новых регионах активизировались ДРГ.

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    Politico: Вашингтон рассматривает варианты заморозки конфликта на Украине
    Politico: Внутри администрации Байдена ведется обсуждение вариантов замораживания конфликта на Украине
    		   
    18 мая 2023, 16:54
    Фото: Madeleine Kelly/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона ведет подготовку к приостановке украинского конфликта, которая может привести к ситуации как на Корейском полуострове, сообщили источники издания Politico.

    Несколько ведомств США и Белый дом изучали возможность развития конфликта на Украине, включая его «заморозку» на долгий срок, сообщили собеседники Politico, передает ТАСС. По этому сценарию планируется согласовать потенциальные линии, которые Украина и Россия согласятся не переходить, при этом они не обязательно должны быть официальными границами.

    По мнению авторов статьи, это наиболее возможный вариант развития событий, так как стороны не хотят признавать поражение, а Вашингтон считает, что контрнаступление киевского режима не сможет нанести «смертельного удара» Москве.

    Один источник, знакомый с обсуждениями внутри администрации президента Джо Байдена, уточнил, что в США планируется долгосрочная перспектива, независимо от того, будет ли выглядеть конфликт «замороженным или оттаявшим».

    Издание считает, что сама идея о долгосрочном планировании может подорвать уверенность киевских властей в том, что Вашингтон продолжит помогать им.

    В начале года на Украине появились слухи о том, что Запад может определить для страны такой же сценарий, по которому разделили Корею на две части.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что у двух исторических событий больше различий, чем сходств.

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    Пентагон завысил стоимость поставленной ВСУ техники на миллиарды долларов
    Reurers: Пентагон по ошибке завысил стоимость поставленной ВСУ техники на 3 млрд долларов
    		   
    18 мая 2023, 19:54
    Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Пентагон ошибочно завысил стоимость техники, поставляемой Киеву, примерно на 3 млрд долларов, сообщило агентство Reurers со ссылкой на источники.

    Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что в ведомстве обнаружили несовпадения оценке поставленной техники, передает ТАСС.

    Эта ошибка позволяет осуществить новые поставки вооружений ВСУ.

    Ранее в Пентагоне сообщили, что за время президентства Джо Байдена военная помощь Украине превысила 37,6 млрд долларов.

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    Политолог Бордачев: Провал китайского мирного плана может привести к росту поддержки Москвы Пекином
    		  
    18 мая 2023, 19:15
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ли Хуэй объедет пять стран, соберет их предложения, суммирует их – и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал миротворческое турне по Европе.

    «Слова Ли Хуэя о том, что «панацеи для решения украинского кризиса не существует», означают то, что пути к прекращению конфликта не могут быть выработаны на основе позиции только одной из сторон. Таким образом, сторонам нужно где-то идти на уступки и вообще согласовывать каждый пункт требований с другими», – пояснил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

    «Ли Хуэй объедет пять стран – Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию, соберет их предложения, суммирует их, и на основе этого Китай предложит свой вариант урегулирования украинского конфликта. Но от каждой из сторон, конечно, потребуется то «взаимное доверие», о котором упоминал китайский дипломат», – спрогнозировал аналитик.

    «Эти усилия Китая показывают: Пекин не признает отсутствие возможностей для дипломатического решения конфликта и не является сторонником точки зрения о том, будто бы все решится на поле боя. Собственно, если бы в КНР так считали, то сама поездка дипломата не состоялась. Китай очень серьезно подходит к своей деятельности по миротворчеству», – подчеркнул собеседник.

    Собеседник также обратил внимание на тот факт, что Ли Хуэй не планирует посещать США и Британию. «Это связано с тем, что Лондон и Вашингтон, несмотря на всяческую военную помощь Украине, говорят: решение о прекращении конфликта остается за Киевом. А что касается Польши, Франции и Германии – у каждой из этих стран есть своя позиция по конфликту, которая отличается от других. Тот же Макрон, когда в апреле летал к Си, наверняка пытался донести свое видение ситуации», – предположил эксперт.

    «При этом если Китай не найдет способ разрешения украинского конфликта, который всех устроит, то не исключено, что Пекин начнет оказывать более активную и открытую поддержку России в этом противостоянии», – добавил собеседник.

    Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил ранее спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями, передает РИА «Новости».

    Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с президентом страны Владимиром Зеленским, главой офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими.

    Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

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