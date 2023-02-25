На месте «Азовстали» в Мариуполе решили создать технопарк

Пушилин сообщил о решении не восстанавливать «Азовсталь» в Мариуполе в прежнем виде и создать технопарк

Принято решение не восстанавливать комбинат «Азовсталь» в Мариуполе «в том виде, в каком он работал», на его месте создадут технопарк, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин сообщил, что «там будет технопарк, экопарк», вид «достаточно привлекательный». Запланирован «абсолютно современный, технологический подход» к данной территории, а также «возможностям, коммуникации», которые можно «задействовать без ущерба для экологии», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Оплот ТВ».

Опираясь на опыт Мариуполя и Волновахи, планируется, что крупное предприятие по производству соли «Артемсоль» в Соледаре «будет работать», уже «определены инвесторы», сообщил Пушилин, пояснив, что речь идет о понимании «в первом приближении».

Нужно будет восстановить жилой фонд города. При этом предлагается вместо восстановления частного сектора возводить многоэтажное жилье. По словам Пушилина, это будет быстрее. Он заявил, что «нужно получить новый Соледар».

Врио главы ДНР заверил, что «города будут видоизменяться, но в лучшую сторону». Он обещал, что все города ДНР будут освобождены от украинских сил.

Летом замглавы правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что на территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе больше не будет производства с использованием старых технологий, но рабочие места там создадут.

Территория комбината весной удерживалась украинскими силами, там находились тысячи украинских военных, включая неонацистов «Азова» (запрещен в России), но в итоге «Азовсталь» была полностью освобождена от присутствия вооруженных сил Украины, в плен сдались около 2,5 тыс. украинских военных.