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Стало известно, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине
Двукратная чемпионка мира Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине
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Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле в родной стране за то, что во время выступления за калининградский «Локомотив» ее сфотографировали на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине, заявила двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.
По ее словам, скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z, после чего федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину, передает ТАСС.
«Странно, в чем ее вина? Она вернулась домой, какие к ней претензии? Любой из нас может неожиданно оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу только ей посочувствовать», – подчеркнула экс-волейболистка.
Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве
Российские военные в ночь на среду нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море, говорится в Telegram-канале ведомства.
Удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, заключили в Минобороны.
Ранее в среду военкоры сообщали, что по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» был нанесен удар «Калибрами», в результате удара был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры.
Лавров: Запад хочет рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию
Лавров заявил о желании Запада рассматривать лишь план Зеленского по урегулированию
Страны Запада настаивают на том, чтобы рассматривать только план по урегулированию украинского кризиса, который предлагает президент Украины Владимир Зеленский, они не принимают инициатив, которые готова обсуждать Москва, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
По его словам, Европа, как и США, не скрывает своего отношения к китайской мирной инициативе по Украине, «отношение заключается в том, что если Россия сказала, что это можно обсуждать, значит, это не годится», передает ТАСС.
Министр добавил, что Запад продолжает продвигать инициативу Зеленского, при том что украинское руководство в прошлом году законодательно исключило возможность переговоров с Россией.
Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной.
Американский эксперт назвал основной признак начала украинского контрнаступления
Военный эксперт Мэтрик: Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация западной техники на передовой
Главным признаком начала украинского контрнаступления станет концентрация всей западной техники на передовой, заявил Business Insider военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.
Основным признаком наступления украинских войск станет скопление западной техники и ее использование на передовой, заявил Мэтрик в комментарии Business Insider.
Эксперт также выразил мнение, что официальный Киев объявит о контрнаступлении, когда это станет очевидным. При этом Мэтрик указал, что не может точно сказать, насколько украинский план сработает, сообщает Ura.ru.
Пока неясно, сколько именно западной бронетехники Украина уже получила, так как некоторые учения еще продолжаются, а ряд систем все еще находятся в стадии поставки. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце апреля заявил, что Киеву было поставлено более 1,5 тыс. единиц бронетехники, 230 танков и «огромное количество боеприпасов».
Тем временем подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что вооруженные силы Украины не смогут вытеснить российские войска с занятых позиций, несмотря на заявления президента республики Владимира Зеленского.
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Мирошник: Между Сватово и Кременной активизировались украинские ДРГ
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Противник активно обстреливает наши территории в попытках посеять панику среди мирных жителей. Кроме того, в ряде населенных пунктов активизировались ДРГ, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ситуацию на участках фронта в районах ЛНР и Харьковской области.
«На данном направлении противник не оставляет попыток прощупать нашу оборону, вылазки диверсионно-разведывательных групп происходят (ДРГ) почти ежедневно. Основная линия активности приходится на промежутке между Сватово и Кременной. Также по направлению Макеевки и Невского замечены небольшие группы ВСУ на пикапах и легкобронированных авто», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Не прекращаются и обстрелы. В частности, пару дней назад серьезно обстреляли Кременную, били непосредственно по городу, не задев военные и фортификационные сооружения. Очевидно, что хотели посеять панику. Наши подразделения мониторят и ликвидируют возможности передвижения и попытки сконцентрировать дополнительные силы ВСУ», – добавил собеседник.
«Также есть информация, что на относительном удалении от наших позиций на Купянском направлении и в районе Северска, ближе к Красному Лиману противник собирает бронетанковую технику. По сообщениям местных жителей, западные машины и бронетехнику привозят на трейлерах», – отметил он.
«Что касается ситуации в Артемовске, то ВСУ сейчас контролируют всего один квартал многоквартирных домов и часть частной застройки. Основные боевые действия развиваются в районе наших флангов. Но бойцы ЧВК «Вагнер» и ВДВ достаточно активно продвигаются. Я думаю, конец зачистки города от сил противника близок», – рассказал собеседник.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что ударами крупнокалиберной артиллерии поражены скопления войск вооруженных сил Украины у Артемовска, Миньково, Курахово и Горняка. Кроме того, на Соледаро-Артемовском направлении ракетное подразделение атаковало пункты временной дислокации ВСУ.
Кроме того, как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что фланги в Артемовске были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Пушилин добавил, что хотя ситуация в Артемовске остается напряженной, бойцы группы «Вагнер» продолжают продвигаться. В городе остается все меньше высоток, которые контролируются украинскими военными.
Стало также известно, что ВСУ расстреляли часть мирных жителей при отступлении в начале недели из частного сектора на западе Артемовска в ДНР. По словам источника, в одном из подвалов укрывались местные жители, которых украинские военные при отступлении вывели из укрытия и расстреляли, погибли более 10 человек. Как рассказали очевидцы, происшествие случилось на улице Осипенко. По словам беженцев, в подвале дома находилось не менее 30 человек.
Российские войска отразили семь атак ВСУ в пригородах Артемовска
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Штурмовые отряды продолжили овладение западными кварталами Артемовска, подразделения Южной группировки войск сдерживали противника на флангах, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Самая сложная обстановка складывалась возле пунктов Красное и Богдановка, где российские войска отразили семь атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате наступательных действий подразделений ВДВ был занят более выгодный рубеж обороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Константиновки и Красного.
Авиацией в районе Артемовска за минувшие сутки совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией выполнены 64 огневые задачи, сообщил Конашенков.
В целом потери противника на Донецком направлении составили до 360 военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера, пять бронемашин, британская гаубица L-119, самоходная артустановка «Гвоздика».
Под Авдеевкой Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. А недалеко от пункта Ступочки уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Ольшаны, Петропавловки и Масютовки Харьковской области.
Рядом с Тимковкой Харьковской области, Розовкой, Стельмаховкой и Новоселовским ЛНР пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки потери противника составили порядка 115 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у Невского, Червоной Дибровы ЛНР и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР).
Подразделениями 252-го мотострелкового полка под Червонопоповкой ЛНР отражены две атаки штурмовых групп ВСУ при поддержке двух танков. Ликвидированы более 30 военнослужащих и танк.
Всего на Краснолиманском направлении за последние сутки уничтожены более 70 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, самоходная артустановка «Акация» и гаубица Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Павловкой, Шевченко, Червоным, Великой Новоселкой ДНР, Новоданиловкой и Малой Токмачкой Запорожской области. За прошедшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 150 военнослужащих, два бронеавтомобиля, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронеавтомобиля, две самоходные установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 83 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 112 районах.
В окрестностях Херсона поражен пункт управления тактической группы «Гром» ВСУ.
В районе Преображенки Запорожской области поражен пункт управления подразделений 44-й артиллерийской бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Рядом с островом Великий Херсонской области поражен наблюдательный пункт сил спецопераций ВСУ.
Средствами ПВО перехвачены девять снарядов РСЗО HIMARS.
Также уничтожены 19 украинских беспилотников в районах пунктов Инженерное, Чубаревка, Работино Запорожской области, Неждановка, Великий Выселок Харьковской области, Верхнеторецкое, Донецк, Старомлыновка ДНР, Новодружеск, Червонопоповка, Коломыйчиха ЛНР, Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Группировки российских войск «Центр» и «Запад» рассказали об ударах по ВСУ
Начальники пресс-центров группировок российских войск Савчук и Зыбинский рассказали об ударах по ВСУ
Нанесены удары по сосредоточению личного состава вооруженных сил Украины на Краснолиманском и Купянском направлениях, сообщили начальники пресс-центров группировок российских войск «Центр» и «Запад» Александр Савчук и Сергей Зыбинский.
На Краснолиманском направлении поражены командные наблюдательные пункты противника, уничтожены гаубица «Мста-Б» и расчет миномета ВСУ. У Серебрянского лесничества авиация нанесла удар по перемещавшейся штурмовой группе 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также было вскрыто перемещение личного состава и техники 66-й механизированной бригады ВСУ. Российская ПВО сбила БПЛА «Фурия», «Лелека-100» и «Валькирия», передает ТАСС.
На Купянском направлении российская авиация атаковала 14-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и подразделения территориальной обороны. Артиллерия уничтожила минометный расчет у Синьковки, а также склад с боеприпасами в районе населенных пунктов Берестовое и Кисловка. ПВО России уничтожила три «Фурии» ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении потери противника составили порядка 115 военнослужащих за сутки, на Краснолиманском направлении – более 70.
Спецпредставитель Китая разъяснил Киеву позицию Пекина по украинскому кризису
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй в Киеве разъяснил позицию Пекина по урегулированию украинского кризиса
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В ходе визита в Киев спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй изложил украинским властям позицию Пекина по поводу политического урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД Китая.
Ли Хуэй встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Визит проходил 16–17 мая, передает ТАСС.
Как сообщает МИД Китая, Ли Хуэй заявил, что для урегулирования ситуации нет «панацеи», сторонам конфликта необходимо «накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров», передает РИА «Новости».
Пекин выразил готовность оказать помощь международному сообществу в формировании «наибольшего общего знаменателя» для урегулирования на основе позиции Китая, представленной ранее. Кроме того, Пекин готов прилагать собственные усилия для восстановления мира. Китайский МИД заявил, что «при урегулировании сложившегося гуманитарного кризиса Китай будет неизменно играть конструктивную роль, действуя по-своему».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве.
Серия сильных взрывов прогремела в Одессе
Не менее пяти сильных взрывов прогремели в Одессе
В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога, как минимум пять сильных взрывов прогремели в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Сообщения как минимум о пяти взрывах в Одессе поступили в течение 20 минут, передает ТАСС.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что взрывов было около десяти.
Воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Харьковской областях Украины, а также на остающейся под контролем украинских войск части Херсонской области, передает РИА «Новости».
Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами Вооруженных сил России по украинскому складу боеприпасов в Николаеве.
Лукашенко: Украина выкинула в корзину абсолютно невыгодный России проект мирного договора
Лукашенко: Россия была готова заключить перемирие на невыгодных условиях, но Киев выкинул этот проект мирного договора
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Москва была готова заключить договор об урегулировании конфликта с Киевом на невыгодных для себя условиях, но Украина выкинула этот проект мирного договора, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко напомнил, что изначально Москва и Киев пытались договориться мирно: первые три раунда переговоров прошли в Минске, а позже диалог продолжился в Турции.
«На стол положили проект договора. Если бы Россия сейчас его читала, она бы с ума сошла. Он абсолютно был невыгоден России. Но Россия согласилась», – заявил Лукашенко, передает БелТА. При этом, по его словам, после того как Москва дала согласие на мирные инициативы, договор «был выброшен в корзину».
Белорусский президент выразил мнение, что сторонам конфликта следует вернуться к диалогу и составить новый план урегулирования, чтобы завершить военные действия.
Ранее Лукашенко предположил, что заявления Киева о готовящемся контрнаступлении могут быть дезинформацией, поскольку украинская сторона проигрывает российской по численности и технике в пять раз.
FT: У Киева осталось пять месяцев на попытки переломить ситуацию в конфликте
Financial Times: В США считают, что следующие пять месяцев станут для Украины решающими в конфликте с Россией
Вашингтон рассчитывает, что у Киева осталось пять месяцев на то, чтобы переломить ситуацию в конфликте с Россией в свою пользу, пишет Financial Times.
Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие для исхода конфликта на Украине. По мнению США, после этого у Киева не останется реальных шансов изменить ситуацию, пишет Financial Times со ссылкой на близкие к американским властям источники.
Причиной для таких опасений украинских союзников служит то, что уровень поддержки Киева почти достиг своего максимума. Кроме того, высокопоставленные европейские чиновники все больше обеспокоены поставками в следующем году, поскольку в США стартует вызывающая разногласия президентская кампания. Европейские союзники сомневаются, что США смогут выполнить одобренный в 2022 году пакет помощи в 48 млрд долларов, особенно потому, что это требует очередного голосования в Конгрессе этой осенью на фоне более пристрастных дебатов о войне, отмечает издание.
Судя по предварительным договоренностям, Киеву хватит военной техники и вооружения именно на пять месяцев. Еще один из американских чиновников предположил, что текущий уровень поддержки Украины не продержится больше одного года или двух лет. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», – заявил он, передает телеканал «360».
Ранее источник сообщал, что если к началу осени Киев не продемонстрирует каких-либо успехов в ходе конфликта с Москвой, международное сообщество начнет оказывать на Запад серьезное давление, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров.
Советник главы ДНР подчеркнул отсутствие значимых прорывов ВСУ
Советник главы ДНР Гагин указал на отсутствие значимых прорывов ВСУ на линии боевого соприкосновения
На линии боевого соприкосновения нет значимых прорывов российской обороны вооруженными силами Украины, ВСУ нигде не добились «существенного результата», заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин отметил, что «колоссальных прорывов, обещанных украинской стороной, нет», но не следует недооценивать Киев. Подчеркивается, что Украина получила технику для контрнаступления, которое «в любом случае состоится». По мнению Гагина, сейчас Украина «прощупывает линию фронта и ищет слабые места», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Комментируя уничтожение американских ЗРК Patriot в Киеве, Гагин указал, что «это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot». Он отметил, что ЗРК «был уничтожен достаточно несложно». Гагин предположил, что ВКС «смогут повторить этот успех». Он полагает, что «это, скорее всего, скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины», а также «в принципе на поставках вооружений».
Особенно потеря Patriot должна сказаться на поставках «новейших высокоточных» вооружений, поскольку Украина их «ежедневно теряет», причем не только в бою – российские войска «захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий», сказал Гагин.
Напомним, сообщалось, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.