Стало известно, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Двукратная чемпионка мира Гамова рассказала, почему польскую волейболистку Смаржек затравили на родине

Польская волейболистка Мальвина Смаржек подверглась травле в родной стране за то, что во время выступления за калининградский «Локомотив» ее сфотографировали на фоне баннера в поддержку спецоперации на Украине, заявила двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова.

По ее словам, скандал разразился из-за фотографии, на которой она была изображена на фоне баннера с буквой Z, после чего федерация Польши посоветовала ей вернуться на родину, передает ТАСС.

«Странно, в чем ее вина? Она вернулась домой, какие к ней претензии? Любой из нас может неожиданно оказаться в стране, которая стала стороной конфликта. Могу только ей посочувствовать», – подчеркнула экс-волейболистка.

Напомним, исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. Глава российского Олимпийского комитета Станислав Поздняков назвал позицию МОК дискриминацией.

