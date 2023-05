Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки МИД Турции заявил о негативном влиянии антироссийских выступлений Кылычдароглу Глава МИД Турции Чавушоглу: Антироссийские заявления Кылычдароглу наносят ущерб стране 18 мая 2023, 11:22 Текст: Алина Власенко

Обещания оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу поддержать режим санкций в отношении России уже сейчас наносят ущерб сотрудникам туристической сферы и экспортерам, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. Глава турецкого МИД, в частности, предположил, что антироссийские санкции вряд ли принесут пользу гражданам страны. Он также усомнился, что турецкая оппозиция, которая призывает ввести ограничения против Москвы, вряд ли думает о туризме и экспортерах, пишет Anadolu Ajansi.

Чавушоглу указал, что из-за антироссийских заявлений Кылычдароглу в Турции уже сейчас заметно снизилось число российских туристов. Напомним, действующий президент Турции Тайип Эрдоган на выборах главы государства получил 49,35% голосов. Его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу достиг поддержки 45% избирателей. Второй тур выборов пройдет 28 мая. Эксперты предполагают, что противостояние кандидатов в преддверии второго тура будет носить исключительно словесный характер. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки Экономист Лизан: Продление зерновой сделки – это подарок Эрдогану перед вторым туром выборов

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Продление зерновой сделки, помимо гуманитарных соображений, является подарком Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для его победы во втором туре выборов. Если нынешний турецкий лидер проиграет, это грозит России серьезными товарными и экономическими проблемами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена на 60 дней, причем она учитывает порты Николаев и Ольвия. «Россия не будет мешать турецким судам, выходящим из портов Николаев и Ольвия. Но данное решение не означает включение перечисленных портов в сделку. Это разовая акция, хотя в Николаеве есть специальные терминалы для перевалки зерна и даже своя мини-верфь, где раньше делали самоходные баржи, чтобы возить зерно по Днепру», – пояснил экономист, политолог Иван Лизан. «Но если бы Россия позволила включить николаевский порт в сделку в дополнение к другим портам, ВСУ могли бы воспользоваться этим в своих интересах и под шумок высадить десант на Кинбурнской косе под прикрытием гражданских сухогрузов», – пояснил эксперт. Помимо гуманитарных соображений, продление сделки продиктовано и политическими нюансами. «Москва не только помогает развитию турецкой мукомольной промышленности, но и самому Эрдогану в борьбе за очки перед вторым туром выборов. Победа Кылычдароглу грозит России проблемами с транзитом товаров из Европы. К тому же Москва и Анкара обсуждают создание газового хаба в Турции. Это важные вопросы, а зерновая сделка – лишь фон для них. Для нас она не имеет принципиального экономического значения», – отметил собеседник. Лизан также усомнился в том, что страны ЕС, США и власти Украины выполнят свою часть сделки, включая реализацию таких вопросов, как транспортировка аммиака через подконтрольные ВСУ порты. «Вчера стало известно, например, о продаже завода сельхозтехники John Deere в Оренбурге. Значит, западные инвесторы ничего там запускать не собираются, а это косвенный показатель того, что Запад не станет выполнять свою часть сделки», – предположил аналитик. Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает Hurriyet. «Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон», – сказал Эрдоган. Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов из-за заминированных участков и опасных участков для проводки. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила слова Эрдогана. «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», – сказала она. Москва подтвердила продление зерновой сделки

Текст: Алексей Дегтярев

Зерновая сделка получила продление на два месяца, это позволит помочь в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российская сторона подтверждает заявление турецкого лидера Тайипа Эрдогана о продлении черноморской инициативы, сказала Захарова, передает ТАСС. Это дает шанс «не на словах, а на деле» помочь в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и помочь самым нуждающимся странам, указала дипломат. Москва считает, что «перекосы» в исполнении договоренности должны быть «максимально быстро исправлены», над этим будут работать эксперты, заключила она. Ранее в среду Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлена на 60 дней.

В Турции назвали дату второго тура выборов президента Глава ЦИК Турции Енер назвал 28 мая датой проведения второго тура выборов президента в Турции

Текст: Ольга Иванова

Ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования, сообщил глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер. Второй тур состоится 28 мая, передает ТАСС. По его словам, на 15.15 местного времени по итогам вскрытия 100% избирательных урн действующий президент Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, представитель политического блока «Ата» Синан Оган – 5,7% голосов избирателей.



Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки на 60 дней

Текст: Ольга Никитина

Зерновая сделка продлена на 60 дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в этой связи выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому и генсеку ООН Антониу Гутерришу. Эрдоган объявил, что хочет «сообщить хорошие новости всему миру». Он напомнил, что соглашение о Черноморском зерновом коридоре (так президент Турции называет зерновую сделку) было инициировано «интенсивными усилиями» Анкары и лично им, передает ТАСС. Последний период продления соглашения, как заявил Эрдоган, был подписан «благодаря руководству Турции, конструктивной позиции России и Украины и содействию ООН». Этот период истекал 18 мая, напомнил он. «Было принято решение продлить соглашение о Черноморском зерновом коридоре еще на два месяца», – сообщил Эрдоган. Президент Турции пожелал, чтобы соглашение было выгодным для всех его участников, и пообещал, что усилия, направленные на выполнение условий соглашения, в будущем будут продолжены. «Наши российские друзья заявили, что не будут препятствовать выходу турецких судов из портов [Украины – Николаев и Ольвия]. Мы благодарны им за это», – подчеркнул турецкий лидер. Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов. АТОР разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи Ассоциация туроператоров России разъяснила ситуацию с задержками авиарейсов из Антальи 15 мая 2023, 11:45

Приостановка авиасообщения между Москвой и Антальей, из-за которой накануне в турецком аэропорту застряли около 500 пассажиров, произошла по техническим причинам, сообщили в Ассоциации туроператоров России. На сайте общественной организации указано, что задержка рейса авиакомпании «Аэрофлот» SU2133 из Стамбула произошла по техническим причинам. По данным сервиса FlightRadar 24 два следующих рейса авиакомпании – SU2135 и SU2137 – по тому же маршруту успешно вылетели и приземлились в аэропорту Шереметьево. Как уточнили в АТОР, рейсы из Антальи в середине мая иногда отправляются с задержкой. Так, согласно данным аэропорта Внуково, в период с 13 мая по 02.00 15 мая до 80% рейсов прибывали позже обозначенного в расписании времени. При этом зафиксированы два случая со значительной задержкой: на 12,5 часов позже вылетел рейс TK 3740, который должен был отправиться в 13.00 14 мая, но вылетел в 1.29 15 мая. Другой рейс TK 3738 был задержан до 12.00 15 мая, который должен был вылететь в 1.00 15 мая. Кроме того, уточняется, что задержками вылетают рейсы не только в Россию, зафиксированы задержки и отмены по другим направлениям. По данным сервиса FlightRadar 24, ночью 15 мая в воздухе находились более десятка самолетов российских и турецких авиакомпаний, выполняющих рейсы согласно расписанию. В АТОР назвали преждевременным, говорить о какой бы то ни было «приостановке авиасообщения». Как заметили в Генконсульстве России, задержки вылета самолетов с российскими туристами связаны с ремонтными работами на участке ВПП в аэропорту Антальи. Ранее российские туристы в Турции в соцсетях сообщали, что авиасообщение между Антальей и Москвой прервано. Такой вывод они сделали на основании того, что 14 мая как минимум три рейса Turkish Airlines из Антальи в РФ были отменены и люди застряли в аэропорту. Politico рассказала о выборе в ЕС между Украиной и Турцией Politico: Представителям ЕС придется выбрать между Украиной и Турцией при расширении объединения 17 мая 2023, 08:54

Евросоюз не может единовременно принять и Украину и Турцию в свой состав в связи с экономическими сложностями, говорится в статье Politico. По информации высокопоставленного европейского чиновника, представителям ЕС в конце концов придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – последнее расширение. Экономический рынок ЕС не выдержит, если присоединится еще и Турция, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Кроме того, медиа-организация подчеркивает, что внушительная поддержка Киева со стороны Брюсселя четко даст понять Турции, что страна никогда не вступит в объединение. При этом авторы статьи подчеркивают, что в Европе в связи с таким решением насчет Турции «выдохнут с облегчением». Более того, представителя ЕС обрадуются, если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, которая настроена на интеграцию с ЕС. Тем временем, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира. Эрдоган заверил в неизменности политики Турции в отношении России 16 мая 2023, 21:59

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган заверил, что политика Анкары по отношению к Москве останется прежней. Эрдоган уточнил, что политика Турции в отношении России не претерпит изменений после выборов главы республики, второй тур которых состоится 28 мая, сообщает ТАСС. Напомним, ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования 28 мая. Эксперты объяснили интригу в прессе относительно вступления Турции и Украины в ЕС Эксперты объяснили появление статьи о конкуренции между Турцией и Украиной за вступление в ЕС

Текст: Дарья Волкова

Ни Украину, ни Турцию не примут в ближайшем будущем в ЕС. Все разговоры об этом – это авансы турецкой элите и создание иллюзорных надежд для Киева, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Асафов и Вадим Трухачев. Ранее издание Politico рассказало о выборе в ЕС между Украиной и Турцией. «Вступление Турции в ЕС – это история про линию горизонта, которая недостижима. Более того, это не надо ни Брюсселю, ни Анкаре. Как бы ЕС ни позиционировал себя постхристианским образованием, принятие в его состав большой мусульманской страны серьезно изменит союз. Для реального принятия в Евросоюз Турция должна стать «южной Германией» или даже «южными Нидерландами». Но этого не произойдет», – пояснил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. «Кандидат в президенты Кылычдароглу в рамках своей предвыборной кампании может сколько угодно говорить о вступлении в ЕС, но это нереально. И он сам это понимает. Конечно, Европа хотела бы сделать из Турции витрину мусульманской страны с богатым имперским прошлым, но живущей по европейским правилам. Однако невозможность такого сценария не исключает большего экономического и торгового сближения Анкары и Евросоюза», – заметил он. «Что касается Украины – откуда у ЕС сейчас найдутся деньги на ее принятие? Об этом можно говорить лишь после того, как будет «переварено» уже намеченное расширение на Балканы – на оставшиеся страны бывшей Югославии и Албанию. Кстати, в Евросоюз могут принять и Молдавию как часть исторических Балкан. Но никто не будет брать на себя ответственность за воюющую, нищую и большую по европейским меркам Украину», – подчеркнул собеседник. «Полагаю, Politico своей публикацией обращается к живущим в центральных и южных областях Украины. Это своего рода подбадривание и мотивация воевать дальше. Также материал ориентирован на тех, кто предпочитает Россию Украине и на колеблющихся, которых по линии Харьков – Днепропетровск – Одесса довольно много. И, повторюсь, это игра на руку Кылычдароглу. Избирателям как бы говорят: избрав оппозиционного политика, они сделают страну частью ЕС», – детализировал политолог. «Турцию в ЕС никто не ждет, поскольку вступление откроет ворота для многомиллионной легальной и нелегальной миграции. Заявка Анкары лежит в Брюсселе не первое десятилетие. Украину тем более не собираются принимать в союз. Полагаю, что публикация призвана оказать косвенную поддержку Кылычдароглу и дать новую надежду Украине. Politico, судя по всему, обращается и к западному обывателю, удерживая тем самым в его сознании одновременно украинскую и турецкую повестки», – добавил Александр Асафов, политолог, член Общественной палаты Москвы. Ранее стало известно, что Евросоюз не сможет единовременно принять и Украину, и Турцию. «В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», – приводит издание Politico слова высокопоставленного европейского чиновника. Как пишет автор статьи Муджтаба Рахман, глава европейского офиса Eurasia Group, в ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре президентских выборов в Турции победит действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиционный кандидат Кемаль Кылычдароглу, который настроен на интеграцию с ЕС. Киев пользуется значительно более широкой политической поддержкой, чем Анкара, при разговорах о вступлении в ЕС. Руководство ЕС, скорее всего, официально начнет переговоры с Киевом о вступлении Украины в ходе своего декабрьского саммита, говорится в заметке. Вступление Украины в ЕС сейчас рассматривается как некая геополитическая необходимость, отмечает Рахман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне посетил Италию, Германию, Францию и Британию, где обсуждал военную помощь Киеву и поддержку вступления его страны в Евросоюз и НАТО. Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ключевые для него решения лидерами западных стран так и не были приняты, и чего на самом деле добивался Зеленский в ходе своих «гастролей». Новости СМИ2 Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре Эрдоган выразил уверенность в победе во втором туре

Текст: Ольга Иванова

Действующий президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность в своей победе во втором туре выборов, об этом он написал в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Он выразил уверенность, что наберет больше процентов голосов избирателей во втором туре выборов, чем было в первом. Также Эрдоган добавил, что победа будет исторической, передает ТАСС. Напомним, ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования 28 мая. Hurriyet: На продление зерновой сделки остались критические 24 часа Hurriyet: Разговор Путина и Эрдогана по зерновой сделке может состояться в критические 24 часа 17 мая 2023, 09:25

Вопросы о продлении срока действия зерновой сделки должны быть решены в критические 24 часа, эту проблему могут обсудить лидер России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган, пишет газета Hurriyet. «На продление зерновой сделки остались критические 24 часа. В четверг истекает срок действия соглашения. … Ожидается, что в ближайшее время президент Турции Тайип Эрдоган и лидер России Владимир Путин проведут телефонные переговоры», пишет газета Hurriyet.

В Анкаре вызвали посла Германии из-за задержания турецких журналистов В Анкаре вызвали посла Германии из-за задержания турецких журналистов во Франкфурте-на-Майне 17 мая 2023, 17:12

В МИД Турции вызван посол Германии в Анкаре Юрген Шульц, это связано с задержанием во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов, говорится в распространенном заявлении МИД. В сообщении говорится, что задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты «Сабах» является актом преследования и запугивания турецкой прессы. В МИД осудили задержание и довели свою позицию до посла, передает ТАСС. Как сообщают СМИ, полиция Германии провела обыски в офисе турецкой газеты Sabah во Франкфурте, задержав представителя издания в ФРГ Исмаила Эреля и главного редактора Джемиля Албая. В Кремле ответили на вопрос о вмешательстве США в турецкие выборы В Кремле прокомментировали вмешательство США в турецкие выборы 15 мая 2023, 13:47

Турция способна обеспечить транспарентные выборы и не допустить незаконных действий, в частности, вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, опасаются ли в Кремле угрозы турецкого Майдана, Песков подчеркнул, что Турция – зрелая демократия, сильная суверенная страна, которая может обеспечить проведение прозрачных выборов, передает РИА «Новости». Кремль в этом не сомневается, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. При любом исходе выборов Москва надеется, что сотрудничество с Анкарой будет углубляться и расширяться. Сейчас Кремль внимательно следит за выборами в республике. «Нас объединяет с Турцией широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях. Будь то энергетика, торговля, туризм, сельское хозяйство, авто- и авиаперевозки и так далее», – сказал Песков. Он отметил, что сотрудничество носит истинно взаимовыгодный характер. Россия с уважением отнесется к выбору граждан Турции. Напомним, действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн набрал 49,35% голосов, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу получил 45%. Для победы в первом туре необходимо набрать 50% плюс один голос. Второй тур выборов может пройти 28 мая. Эрдоган начал подготовку ко второму туру выборов Президент Турции Эрдоган начал подготовку ко второму туру выборов с нацеленностью «на еще более крупную победу» 16 мая 2023, 11:09

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что нацелен на победу во втором туре выборов на пост главы государства 28 мая. В своем Twitter (запрещен в России) он написал, что первый этап борьбы прошел без провокаций, не обращая внимание на давление и не сдаваясь перед лицом трудностей, передает ТАСС. Эрдоган отметил, что уже идет подготовка к 28 мая, во втором туре он нацелен на крупную победу. Напомним, ни один из кандидатов на пост президента не набрал на состоявшихся выборах свыше 50% голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования 28 мая.

В Анкаре сообщили о скорых переговорах Путина и Эрдогана по зерновой сделке ТАСС: Путин и Эрдоган могут в ближайшее время обсудить продление зерновой сделки 17 мая 2023,

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время могут провести телефонные переговоры по вопросу продления зерновой сделки, которая истекает 18 мая, сообщил источник в Анкаре. Источник ТАСС отметил, что возможность таких переговоров не исключена. По его словам, достичь соглашения по данному вопросу «жизненно важно». Ранее о том, что зерновую сделку в «критические 24 часа» могут обсудить президенты России и Турции, писало турецкое издание Hurriyet. Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов. Новости СМИ2 Песков предложил дождаться решения по зерновой сделке Песков предложил дождаться решения по зерновой сделке, а не рассуждать о дальнейших шагах 17 мая 2023, 12:52 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков счел неуместными гипотетические рассуждения на тему последствий непродления зерновой сделки. Представитель Кремля не стал прямо отвечать на вопрос о том, на какие меры готова пойти Россия, если зерновая сделка не будет продлена. Он счел подобные рассуждения неуместными, пока решение по зерновой сделке не озвучено. Песков призвал дождаться, когда решение будет объявлено, передает ТАСС. Москва подчеркивала, что в основе принятия Россией решения по вопросу продления или прекращения зерновой сделки будет лежать соблюдение российских интересов.