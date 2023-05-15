Востоковед оценил шансы Эрдогана и Кылычдароглу во втором туре выборов в Турции

Востоковед Семенов исключил обострение обстановки в Турции после первого тура выборов

Противостояние кандидатов в преддверии второго тура будет носить исключительно словесный характер. Оба претендента имеют равные шансы на победу, однако приход к власти Кемаля Кылычдароглу может негативно сказаться на диалоге с Москвой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что Тайип Эрдоган набрал 49,35% голосов избирателей.

«Обстановку в Турции до проведения второго тура выборов вряд ли можно назвать спокойной. Оба кандидата пользуются широкой общественной поддержкой, что дает им много возможностей для потенциального давления на оппонента. Однако о какой-либо радикализации ситуации говорить нельзя», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов

«Противостояние будет носить исключительно словесный характер. Ни Эрдоган, ни Кылычдароглу не заинтересованы в обострении обстановки путем организации митингов или протестов. Обоим нужна чистая победа, в которой никто бы не сомневался. Возникновение стихийных уличных движений также можно исключить», – отмечает собеседник.

«Стороны явно не желают прибегать к политическим махинациям: вбросы и подтасовки устраивать никто не будет, а представить другой значимый повод к началу активных выступлений граждан трудно. Ситуация остается крайне интересной, поскольку до сих пор не понятно, кто именно одержит победу. Фактически, шансы кандидатов равны», – подчеркивает эксперт.

«В случае если Эрдогану удастся удержаться у власти, то рассчитывать на примирение с Кылычдароглу не стоит. Напряжение в их диалоге сохранится, однако это нормально для отношений «действующее правительство – оппозиция». Как-то повлиять на степень поддержки в тех регионах, которые проголосовали против действующего президента, также вряд ли получится», – акцентирует Семенов.

«В Турции давно наблюдается разница политических предпочтений жителей прибрежных и внутренних территорий страны. Это реальность, которую должен осознавать каждый управленец, рассчитывающий на высокий статус в Анкаре. Подобные культурные противоречия невозможно разрешить, поэтому ситуация останется прежней, и Эрдогану придется с этим смириться», – считает эксперт.

«Более интересным представляется рассмотреть последствия прихода к власти Кылычдароглу. Он – проамериканский кандидат, из-за чего у многих россиян возникают вопросы, как его руководство отразится на отношениях с Москвой. Коренных изменений в кратчайшие сроки ждать не стоит, все-таки у нас с Анкарой крайне много экономических проектов, которые выгодны обеим сторонам», – отмечает собеседник.

«Однако внешнеполитическая риторика Кылычдароглу, которая наверняка будет прозападной, может постепенно оказать влияние и на торговые связи с РФ. Могут начаться более активные действия по передаче вооружений Украине, нельзя исключать и закрытия Босфора для российских гражданских судов, которые в том числе осуществляют и гуманитарные поставки в Сирию», – подчеркивает эксперт.

«Тем не менее, в парламенте остается первенство «Республиканского альянса» Эрдогана, что также осложнит серьезные изменения в политике государства для Кылычдароглу. Это обстоятельство позволяет нам сохранить надежду на то, что вне зависимости от исходов выборов, отношения России и Турции не скатятся в тартарары», – резюмирует Семенов.

Ранее действующий президент Турции Тайип Эрдоган по итогам вскрытия 100% избирательных урн в рамках подсчета голосов на выборах главы государства получил 49,35% голосов. Его основной соперник, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу достиг поддержки 45% избирателей. Третий кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган набрал лишь 5,22%.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать 50% плюс один голос. Если ни один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, второй тур пройдет 28 мая.

При этом турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины (55,36%) из числа проживающих за пределами страны граждан республики. Сам политик заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства.

В то же время «Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) по итогам воскресных выборов получил более 320 мандатов в 600-местном парламенте. Напомним, что данное формирование полностью поддерживает действующего главу государства Эрдогана.

Однако оппозиционный «Народный альянс» из шести партий получил более 35% голосов, «Альянс труда и свободы» во главе с прокурдской Левой Зеленой партией набрал более 10%. Газета ВЗГЛЯД писала, почему победа действующего лидера Турецкой республики необходима России – и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить.