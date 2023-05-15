Альянс правящей партии получил большинство в парламенте Турции

Телеканал TRT: Альянс правящей партии Турции получил большинство по итогам выборов в парламент

«Республиканский альянс» во главе с правящей Партией справедливости и развития (AKP) по итогам воскресных выборов получит более 320 мандатов в 600-местном парламенте, следует из предварительных данных, представленных каналом TRT после обработки бюллетеней со всех участков в Турции.

Согласно предварительным результатам, правящая Партия справедливости и развития получила более 35% голосов, что гарантирует ей 266 мест в парламенте. Вместе с результатами союзной ей Партии националистического движения (MHP) и партии Yeniden Refah «республиканский альянс» получит более 320 мандатов в 600-местном парламенте.



Вместе с тем оппозиционный «Народный альянс» из шести партий получил более 35% голосов, «Альянс труда и свободы» во главе с прокурдской Левой Зеленой партией набрал более 10%, передает РИА «Новости».

Первый тур выборов президента Турции завершился двойственно - с одной стороны, Реджеп Эрдоган победил, с другой, вскоре предстоит второй, решающий тур голосования. Газета ВЗГЛЯД писала, почему победа действующего лидера Турецкой республики необходима России - и что будет делать Запад, чтобы этой победы не допустить.